Cuptoarele au fost încinse pentru a coace cozonaci

Forfotă la brutăriile din ţară în ajunul sărbătorilor Pascale. Cuptoarele au fost încinse pentru a coace cei mai gustoşi cozonaci. Se întâmplă şi în satul Bardar, raionul Ialoveni, unde oamenii muncesc la foc continuu pentru a oferi consumatorilor un sortiment bogat de produse pascale tradiţionale, transmite Moldova 1.







Angajaţii brutăriei muncesc de cu zor pentru a face faţă numărului mare de comenzi. Brutarii spun că secretul unui cozonac pufos şi savuros stă în pregătirea aluatului.



„Trebuie să fie aluatul cât mai malaxat, ca să avem o elasticitate mai bună. Apoi trebuie să fim foarte atenţi la dospitor, când dăm aluatul la dospit. Aici trebuie să fim atenţi să nu crească prea tare”.



„Acum de Paşti este un pic mai greu. E mai multă muncă, încercăm să facem faţă la toate comenzile. De exemplu lumea înainte mai cocea acasă, era mai uşor dar acum toţi ba cumpără, ba dau comandă”.



Unii cozonaci sunt făcuţi după reţete tradiţionale, în timp ce alte produse transmit gustul deliciilor italiene.



„Acum doi ani, am introdus în sortimente panettone, iar anul acesta am venit cu ceva în plus, faţă de consumatorii noştrii, cu Colomba. Deci avem Colomba cu stafide şi portocale şi are o glazură mai deosebită, o glazură cu granule de zahăr şi migdale întregi şi avem Colomba cu ciocolată”, a declarat şeful de producţie Dorin Platon.



În acest an, din cauza scumpirii carburanţilor şi a războiului din Ucraina, cozonacii şi pasca vor costa cu peste 10 la sută mai mult.



„O parte din materia primă venea din Ucraina şi acum fie vine mai scump sau nu vine de loc de acolo şi trebuie să găsim alte surse. Dar facem asta nicidecum în detrimentul calităţii. Menţinem calitatea produsului, pentru că avem clienţi şi din ţară şi de peste hotare care ne apreciază”, spune administratorul brutăriei Victor Nistorică.



Preţul unui cozonac variază între 30 şi 150 de lei.