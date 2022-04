Efectele negative ale consumului prea mare de cafea. Cum reacționează organismul?

Se recomandă ca oamenii să se limiteze la 28 de cești de cafea pe săptămână, ceea ce înseamnă aproximativ patru cești de cafea pe zi. Astfel, consumul unei cantități mai mari poate provoca efecte negative asupra sănătății, în special asupra duratei de viață.



Un studiu care a evaluat 40.000 de adulți a constatat că a bea mai mult decât media de patru cești de cafea pe zi a provocat într-adevăr efecte negative asupra organismului lor.



Iată care sunt efectele secundare la care trebuie să te aștepți dacă bei prea multă cafea, potrivit cercetărilor.



1. Vă simțiți anxios



O ceașcă obișnuită de cafea are aproximativ 95 de miligrame de cofeină în ea. Deci, dacă ai bea peste patru cești de cafea, ai atinge aproximativ 500 de miligrame de cofeină într-o zi. Un studiu realizat de Journal of Psychopharmacology raportează că un nivel crescut poate provoca stres, anxietate și chiar depresie.



Studiul spune că un consum mai mare de 1.000 de miligrame de cofeină pe săptămână s-a dovedit a fi chiar un predictor al anxietății ridicate.



2. Nu dormiți bine



Consumul regulat de cafea poate cauza probleme cu tiparele normale de somn, mai ales dacă te bucuri de o ceașcă de cafea după-amiaza. Un studiu a evaluat 197 de elevi de liceu, cu un aport moderat de cofeină, care a raportat somnolență în timpul zilei, în comparație cu un grup care a băut cantități mai mici de cofeină.



În timp ce există o mulțime de beneficii pentru sănătate în cazul consumului regulat de cafea, menținerea unui aport zilnic la un nivel minim poate ajuta cu modelele de somn pe timp de noapte.



3. Ritmul cardiac crește



Deși un studiu controlat a arătat că, de fapt, consumul a 100 de miligrame de cofeină nu a provocat o creștere a ritmului cardiac, consumul unei cantități semnificative poate duce la o alterare a ritmului bătăilor inimii. Dar ar fi nevoie de o cantitate semnificativă de aport de cofeină pentru a face acest lucru.



4. Vă simțiți obosit



Este firesc să apelezi la cafea atunci când te simți obosit. Dar știai că a consuma prea multă cofeină poate avea de fapt un efect negativ? Mai ales dacă include zaharuri adăugate.



Într-un studiu publicat de Innovations in Clinical Neuroscience, în care participanții au primit anumite cantități de băuturi cu cofeină pentru energie, consumul regulat a provocat oboseală mintală pentru participanți.



Astfel, este important să ne asigurăm că nu depășim o anumită limită, căci aceste obiceiuri legate de consumul de cafea ne pot scurta viața, indică știința, potrivit EatThis.