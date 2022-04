11 alimente care stimulează arderea grăsimilor

Procesul de slăbire este adesea asociat cu o reducere a caloriilor sau renunțarea la anumite alimente. Dar puteți pierde în greutate fără restricții drastice, este suficient să includeți în meniu produse care accelerează arderea grăsimilor. Vă relatăm punem mai detaliat care alimente ar trebui adăugate în alimentație.



PRODUSE ALIMENTARE CARE STIMULEAZĂ ARDEREA GRĂSIMILOR:



1. Iaurtul grecesc

Iaurtul grecesc cu conținut de grăsime de 10% este excelent pentru scăderea în greutate. Este o sursă bogată de proteine care oferă organismului energie pentru o lungă perioadă de timp, reglează nivelul de insulină și ajută la scăderea poftei de carbohidrați, ceea ce este deosebit de important dimineața și seara.



2. Quinoa

Quinoa conține toți cei nouă aminoacizi esențiali. Cerealele stimulează metabolismul și contribuie astfel la scăderea în greutate. Acesta este un produs de bază echilibrat și sănătos, care este perfect pentru prînz sau cină.



3. Migdalele

Nucile conțin multe calorii, dar asta nu înseamnă că ne îngrașă. Mitul că nucile duc la creșterea în greutate a este depășit de mult timp, grăsimile și acizii sănătoși aduc beneficii întregului organism. Iar migdalele, în plus, ajută la arderea grăsimilor, deoarece influențează pozitiv asupra nivelului insulinei și a senzației de sațietate. În plus, migdalele furnizează organismului magneziu, care este util pentru regenerarea musculară.



4. Scorțișoara

Condimentele orientale, cum ar fi scorțișoara, cardamomul și coriandrul, sunt stimulente naturale ale vitezei metabolismului. Scorțișoara conține multe fibre și substanțe fitochimice care ajută la reglarea nivelului de zahăr din sînge. În plus, condimentele conțin o cantitate mare de antioxidanți, blochează radicalii liberi și încetinesc procesul de îmbătrânire.



5. Grapefruit

Fructele dulci-amărui nu conțin aproape deloc grăsimi și calorii și saturează perfect. Grapefruitul conține ingredientul activ naringin, care după consumare stimulează digestia. Drept urmare, ne simțim sătui. În plus, grapefruitul are un efect pozitiv asupra nivelului de insulină și colesterol, curăță sîngele.



6. Ceaiul verde

Există mai multe motive pentru a bea ceai verde în mod regulat: catechinele conținute în ceai contribuie la oxidarea grăsimilor. Mai mult, cofeina stimulează digestia și are efect de curățare asupra tractului gastro-intestinal. Substanțele termogene conținute în ceai contribuie la transformarea energiei alimentare în căldură corporală, care accelerează metabolismul și arde mai multe calorii.



7. Oțetul de mere

Oțetul de mere nu este ușor de adăugat la meniul zilnic, dar efectul pozitiv justifică efortul. Oțetul poate fi adăugat la salată sau marinată. Stimulează digestia și ajută la scăderea senzației de foame.



8. Ghimbirul

Oleoresina conținută în ghimbir asigură plantei gustul iute, de la efectul termogen se arde mai multă grăsime.



9. Avocado

Multe persoane care slăbesc se tem de avocado din cauza conținutului ridicat de calorii și grăsimi. Cu toate acestea, acest fruct conține acizi grași nesaturați utili, precum și vitamine, minerale, oligoelemente și antioxidanți. Ajută organismul să regleze echilibrul hormonal și nivelul insulinei, contribuie la pierderea în greutate stabilă și sănătoasă.



10. Chile

Capsaicina conținută în ardeii iuți stimulează, de asemenea, digestia. În doze moderate, condimentul este foarte util pentru tractul gastro-intestinal, dar dacă exagerați, puteți dăuna stomacului. Aici este importantă măsura.



11. Ciocolata

Cel mai neașteptat produs de pe lista noastră. Este important să înțelegem că numai ciocolata neagră cu un conținut de cacao mai mare de 75% va avea un efect pozitiv. Are o mulțime de fibre și un conținut relativ scăzut de zahăr. De asemenea, conține antioxidanți. Una sau două bucăți de ciocolată după masă vor aduce doar beneficii.