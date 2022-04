Ce spun astrele azi, 12 aprilie

Berbec

Dupa cateva zile de framantari, ingrijorare si temeri, in care te-ai simtit, din diverse motive, precum leul in cusca, astazi sunt sanse sa-ti revina optimismul, pofta de viata si entuziasmul. O idee creativa poate fi pusa acum in practica, un succes al unui copil te poate bucura sau o relatie de iubire se revigoreaza. Oricum, ambitia este la apogeu si te ajuta sa-ti stabilesti noi coordonate. Atentie la abuzurile de putere si la lipsa de scrupule in atingerea unor scopuri.



Taur

Probabil ca, de ceva vreme, ai sentimentul ca asisti la un film pe care nu-l intelegi, din care nu faci parte, care nu-ti reprezinta convingerile. Asadar, este o perioada in care ai prilejul sa inveti sa te detasezi, sa privesti totul din afara, sa nu mai incerci sa intelegi trecutul sau sa-l schimbi. Acum traiesti de fapt consecintele unor alegeri trecute. Daca nu-ti plac, fa alte alegeri.



Gemeni

Cu Luna in Leu, in zona comunicarii, astazi nu vrei sa lasi nimic neclarificat, mai ales daca ai suspiciuni in privinta unor persoane din cercul de prieteni. In plus, nu prea mai accepti sa fii manipulat sau mintit, asa ca e momentul adevarului. Pe de alta parte, noi cunostinte sunt posibile. Apar oameni noi in viata ta, care vin cu idei, propuneri sau promisiuni.



Rac

Chiar daca nu e o perioada prea comoda, nici pentru tine, nici pentru alte zodii, totusi, ziua de astazi iti aduce conjuncturi favorabile, mai ales din punct de vedere social, profesional si financiar. Este posibil ca astazi sa vina niste "trenuri", in care e bine sa te urci fara sa eziti. Se pot arata sanse de castig, poti face demersuri pentru a te afirma, a-ti creste credibilitatea si a-ti rotunji veniturile.



Leu

Luna prezenta in Leu, in zodia ta, si razele benefice trimise catre zona strainatatii si evolutiei in toate sensurile, iti stimuleaza gustul pentru studiu, lectura, expansiune in plan social si profesional, ascensiune, cunoastere. Este o zi in care-ti pot veni idei originale, eventual legate de o schimbare in ce priveste programul de lucru si activitatile cotidiene.



Fecioara

Ingrijorarile legate de stabilitatea materiala si financiara sunt evidente si deja cunoscute. Insa este momentul sa te opresti din a da vina pe altii si a-ti asuma toate alegerile pe care le-ai facut in trecut si te-au adus in acest punct. Indiferent de natura si amplitudinea incercarilor prin care treci, acestea nu sunt decat o cale de intoarcere la tine si o oportunitate de a exersa credinta si detasarea. Pe principiul "faca-se voia Ta".



Balanta

Cu Luna in Leu, in zona relatiilor sociale si amicale, astazi poti fi sfatuit bine, primesti propuneri sau promisiuni, in vederea clarificarii unor parteneriate sau inceperii unei colaborari. Este o zi frumoasa, in care conversatiile, aparent intamplatoare, iti aduc vesti valoroase si informatii utile. O invitatie la un eveniment ar trebui acceptata fara sa stai pe ganduri.



Scorpion

In cazul tau, Luna lumineaza zona carierei si creeaza terenul propice pentru a lua niste hotarari in privinta relatiilor cu sefii, derularii unor proiecte, schimbarilor necesare in sfera activitatilor profesionale. Atentie la excesele de orgoliu si abuzul de putere, care te-ar putea face sa devii antipatic si sa-ti prejudiciezi niste relatii extrem de utile. Fii ceva mai flexibil si tine cont si de parerile sau sentimentele celorlalti.



Sagetator

Luna in Leu iti stimuleaza interesul pentru cunoastere, pentru a trece dincolo de granitele mentale sau fizice, de a calatori si explora noi spatii si dimensiuni. Este o zi fructuoasa, in care poti rezolva o serie de probleme juridice, doar prin farmecul tau personal si prin determinarea de care esti capabil. Totusi, unele probleme financiare iti umbresc entuziasmul, daca le iei in tragic.



Capricorn

Desi te afli intr-o perioada tensionata, cu multe intrebari existentiale, activarea unor temeri si inhibitii din trecut si evenimente confruntante, ziua de astazi aduce o raza de lumina si optimism. Relatiile parteneriale si oportunitatile de castig sunt potentate de catre Luna in Leu, astfel ca te poti bucura de cadouri, vesti bune, beneficii materiale si favoruri de tot felul. Unii nativi pot trai la maximum o poveste de dragoste pasionala.



Varsator

Luna plasata in Leu, adica in zodia de "peste drum", iti scoate in cale exact oamenii de care ai nevoie pentru a-ti impartasi ideile si a gasi o cale de a le pune in practica. Adevarul este ca in aceste zile ai o sumedenie de idei si entuziasm cat cuprinde, astfel ca tot ce ai nevoie este sa te hotarasti cu care incepi. Nu uita ca este de ajuns sa faci primul pas, iar restul vine de la sine.



Pesti

Ziua de astazi vine cu idei de schimbare, innoire, reconfigurare, mai ales in ce priveste locul de munca, activitatea profesionala. Insa, nu e de ajuns sa fii inspirat, caci e clar ca esti, ci e nevoie sa si pui in practica ideile pe care le ai, chiar daca ti-e teama. Se pare ca aceasta determinare legata de o schimbare are la baza niste frustrari legate de faptul ca nu esti apreciat corespunzator acolo unde te afli acum.