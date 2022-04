Alegeri prezidențiale în Franța: Emmanuel Macron şi Marine Le Pen şi-au aruncat insulte în ultima zi de campanie

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi Marine Le Pen şi-au aruncat insulte şi acuzaţii în ultima zi a campanii electorale. Declarațiile celor doi candidați au fost făcute înainte de primul tur de scrutin de duminică, scrie Mediafax.



Macron a acuzat-o pe Le Pen că a minţit în legătură cu fezabilitatea planurilor sale pentru economie şi că a adoptat un „manifest rasist” care ar diviza Franţa şi, în cele din urmă, ar scoate ţara din UE.



Le Pen a replicat că un Macron „foarte agresiv” face comentarii „extrem de scandaloase” şi dă semne de „febrilitate” în faţa provocării pe care ea o lansează la adresa candidaturii sale. De asemenea, ea a negat că programul său este rasist, dar a precizat că va milita pentru o atenţie sportită pentru cetăţenii francezi în detrimentul celor străini.



„Cred că Marine Le Pen are un program social mincinos pentru că nu poate să fie finanţat. Când ea spune „voi creşte pensiile, relaxaţi-vă” nu este adevărat. Ea îi minte pentru că nu o va face… Programul ei va crea un şomaj masiv pentru că va declanşa fuga investitorilor internaţionali”, a declarat Macron într-un interviu publicat în Le Parisien publicat vineri de acesta.



Le Pen – care a pierdut în faţa lui Macron în al doilea tur al ultimelor alegeri prezidenţiale din 2017 – a promis să elimine taxa pe valoarea adăugată pentru o serie de produse alimentare şi de uz casnic „esenţiale” şi a declarat că va stimula companiile să crească salariile angajaţilor cu până la 10 %.



Alte măsuri din programul lui Le Pen includ eliminarea impozitului pe venit pentru toţi cei sub 30 de ani, reducerea TVA-ului la energie şi crearea unui fond suveran de investiţii francez pentru a promova o economie axată pe ceea ce ea numeşte „localism”, spre deosebire de „globalismul” susţinut de Macron, relatează Financial Times.