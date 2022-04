Ce spun astrele azi, 6 aprilie

Berbec

Se pare ca astazi, oricat de mult ti-ai dori, nu reusesti sa te concentrezi foarte bine la ce ai de facut, iar daca ai de luat decizii importante, nu stii cum sa faci sa le amani. Contextul astral nu sustine activitatile care se bazeaza pe logica si ratiune, intrucat gandurile sunt disipate si destul de pesimiste. De aceea, astazi bazeaza-te pe intuitie.



Taur

Tu ai face bine sa eviti orice cheltuiala inutila, intrucat simtul practic este diminuat, iar riscul de a face alegeri regretabile este foarte mare. Mai ales daca e vorba despre investitii majore si afaceri, fii precaut sau amana pe maine astfel de demersuri. In alta ordine de idei, poate fi o zi cu rezultate bune la locul de munca.



Gemeni

Luna plasata in semnul tau zodiacal activeaza niste tensiuni din zona carierei, prin urmare e posibil ca astazi sa-ti fie pusa rabdarea la incercare. Pot iesi la iveala niste greseli mai vechi, pe care ti se cere sa le corectezi, sau ai sentimentul ca nu esti inteles corect de catre un sef. In orice caz, e necesar sa faci apel la flexibilitatea care te caracterizeaza si sa gasesti cuvintele potrivite pentru a lamuri lucrurile.



Rac

Ori de cate ori Luna se afla in Gemeni, este un semn sa lasi lucrurile sa se aseze, fara sa le mai fortezi in vreun fel. Renunta la orice forma de effort sau lupta, chiar daca esti convinsa ca lucrurile ar trebui sa fie altfel. De fapt, totul este exact asa cum trebuie sa fie, si te vei convinge de asta in scurt timp. Pana atunci, incearca sa extragi beneficii din toate experientele.



Leu

Luna in Gemeni activeaza zona prietenilor, aspiratiilor si proiectelor, astfel ca astazi e foarte importanta pentru tine sustinerea celor din jur. Nu e exclus sa afli informatii ciudate despre cineva din anturaj sau sa existe tensiuni intr-o relatie de prietenie. Pe de alta parte, aspectul frumos intre Venus si Mercur permite deblocarea unui proiect sau a unei afaceri.



Fecioara

Daca poti trece peste eventualele frane pe care ti le pun unele persoane din anturaj si reusesti sa nu te lasi afectat de pesimismul acestora, ai sansa sa materializezi o dorinta mai veche. Poate fi vorba despre o calatorie, un parteneriat sau un contract. Relatiile cu strainatatea, studiile inalte si demersurile juridice sunt bine sustinute.



Balanta

In drumul sau prin Gemeni, Luna iti poate aduce astazi informatii contradictorii, care te determina sa faci niste modificari intr-un proiect. E important sa fii flexibil, sa lasi lucrurile sa curga in ritmul lor, pentru a-ti fi usor sa observi eventualele sincope. Pe de alta parte, este un moment favorabil pentru demersuri care urmaresc obtinerea unor sponsorizari sau a unui sprijin material de alta natura.



Scorpion

O zi frumoasa, in care ai face bine sa te concentrezi asupra relatiilor dragi din viata ta, dar si asupra activitatilor creative care te inspira cu adevarat. Poti consolida o relatie afectiva, poti face pasi importanti intr-un proiect in care ai tot taraganat lucrurile sau poti relua o relatie mai veche la care tii.



Sagetator

Te bucuri de sprijinul neconditionat si total al familiei si al altor oameni dragi din viata ta, in niste alegeri pe care e necesar sa le faci. Chiar daca acestea implica si renuntarea la unele activitati sau la o colaborare, astazi reusesti sa vezi partea plina a paharului, ceea ce te va ajuta sa creezi noi oportunitati.



Capricorn

E posibil ca Luna in Gemeni, in relatie tensionata cu Mercur, sa nu te avantajeze in ce priveste concentrarea si eficienta la locul de munca. Insa partea frumoasa este ca astazi poti crea o legatura speciala cu cineva drag, poti sa-ti manifesti aprecierea si sa-ti exprimi sentimentele fata de cei din jur.



Varsator

Contextul astral de astazi te poate apropia de familie si te ajuta sa-ti revizuiesti prioritatile in acest sens. E un timp potrivit pentru a te intoarce in locurile natale, pentru a face o vizita parintilor sau a le impartasi recunostinta si aprecierea ta. In acelasi timp, sunt favorizate investitiile care vizeaza locuinta.



Pesti

Aspectul armonios dintre Mercur si Venus te ajuta sa fii deschis, generos si ingaduitor cu cei din jur. Ziua aceasta poate aduce vesti bune, reconcilieri, impacari, dar si relatii noi. In plus, poti face o calatorie agreabila, intri in posesia informatiilor pe care le astepti de ceva vreme sau treci cu brio de un examen.