Un model de vreme spațială ar putea identifica exoplanetele care prezintă viață

O perfecționare a unui model de climă spațială dezvoltat de Universitatea din Alabama din Huntsville (UAH) ar putea ajuta oamenii de știință să verifice ce planete din afara Sistemului nostru Solar sunt susceptibile de a prezenta viață.



Exoplanetele sunt numite planetele care orbitează în jurul stelelor din afara Sistemului nostru Solar, iar efortul de a le identifica pe cele care ar putea adăposti viață s-a intensificat.



Acum, la Centrul pentru Plasmă Spațială și Cercetare Aeronomică (CSPAR) de la UAH, cercetările efectuate de Dr. Junxiang Hu, împreună cu colaboratorii săi, au dezvoltat un model pentru urmărirea particulelor energetice stelare care pot influența crearea vieții pe exoplanete.



Aceste particule energetice stelare sunt prea îndepărtate pentru a fi măsurate direct, astfel încât trebuie să fie modelate din datele de teledetecție.



„Exploziile stelelor tinere au un impact asupra chimiei atmosferice a exoplanetelor”



„Particulele energetice asociate cu super exploziile provenite de la stele tinere de tip solar vor avea un impact asupra chimiei atmosferice a exoplanetelor apropiate, generând, probabil, substanțe chimice prebiotice care ar putea declanșa viața”, spune Dr. Hu. „Caracterizarea acestor impacturi poate fi importantă pentru evaluarea semnăturilor chimice ale habitabilității exoplanetelor.”



Modelarea anterioară a folosit abordări empirice, dar noua cercetare aplică fizica la acest mecanism. Aceasta nu identifică direct exoplanetele locuibile, spune Dr. Hu, dar poate ajuta această căutare.



Dr. Hu a utilizat modelul PATH (Particle Acceleration and Transport in the Heliosphere), axat pe obținerea mecanismelor fizice corecte pentru a modela accelerarea și transportul particulelor.



Noua lucrare utilizează o abordare bazată pe fizică pentru a evalua spectrele de energie ale particulelor, emise în super exploziile stelare, potrivit Phys.org.



Cercetătorii caută viață pe planetele din afara Sistemului Solar



„Această lucrare se referă la vremea spațială în vecinătatea exoplanetelor, un subiect foarte fierbinte, iar noi avem cele mai importante modele din lume pentru acest lucru, toate dezvoltate în contextul studierii așa-numitelor evenimente graduale de particule energetice solare în contextul vremii spațiale”, spune Dr. Zank. „Așadar, este o migrare interesantă a fizicii spațiale și a activității de meteorologie spațială către înțelegerea habitabilității în contextul exoplanetelor și al meteorologiei spațiale a acestora”.



Modelarea arată că rezultatele empirice anterioare ar putea subestima fluxurile de particule care afectează exoplanetele la energii foarte mari, spune Dr. Hu, astfel încât fluxurile extreme provenite de la alte stele ar putea avea o influență mult mai puternică asupra exoplanetelor decât se credea anterior.



Noua cercetare, publicată în Science Advances, servește drept dovadă că modelul poate funcționa și în alte sisteme stea-planetă, dincolo de Sistemul Solar, astfel că oamenii de știință nu au ales exoplanete specifice pentru a le modela în acest demers.