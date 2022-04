Ce spun astrele azi, 5 aprilie

Berbec

O zi destul de agitata, mai ales daca ai de rezolvat probleme legate de acte sau daca ai de facut multe drumuri. Toate acestea te vor obosi mai mult decat ti-ai fi imaginat. Este insa o zi favorabila corespondentei si documentarii. Spre seara, tempereaza-ti impulsivitatea si posesivitatea, in familie dar si in relatia de cuplu.



Taur

O zi care iti poate aduce sentimentul de instabilitate, din punct de vedere financiar. Oricum, conserva-ti cat mai bine resursele materiale, pentru ca altfel poti ajunge foarte usor la "fundul sacului". Pe seara, tinzi sa te superi foarte usor pe persoana iubita si, astfel, iti creezi singur o suferinta nejustificata. Daca te-ai despartit de cineva recent, acum se poate redeschide rana. Incearca sa-ti pastrezi echilibrul emotional, prin meditatie sau printr-o metoda de relaxare.



Gemeni

O zi cu stari emotionale schimbatoare. Treci foarte usor de la o stare la alta si ai tendinta sa vorbesti inainte sa gandesti. Fii mai rezervat si incearca sa nu iei chiar totul personal. Spre seara, te framanti din pricina unei probleme financiare. Dar din cauza ca esti foarte inversunat si ancorat in problema, ti-e greu sa vezi solutia. Incearca asadar, sa te detasezi sa-ti iei gandul de la acea problema si vei vedea cat de firesc va aparea rezolvarea.



Rac

Te gandesti la un castig financiar facil si poti strange niste informatii in acest sens. Insa fii atent pe ce documente iti pui semnatura sau cum gestionezi termenii unui contract. Nu sunt deloc recomandate demersurile facute la limita legii. Spre seara, o problema profesionala poate deveni foarte presanta. Si cum ai tendinta sa treci totul prin filtrul emotiilor, poti sa faci "din tantar, armasar". Ai rabdare pana maine, cand flerul te va ajuta sa gasesti o solutie.



Leu

Astazi poti afla niste lucruri suprinzatoare, despre un prieten sau o cunostinta. Ies la iveala niste secrete, sunt dezvaluite niste ascunzisuri si astfel poti sa vezi cu cine ai de-a face. Ar fi bine sa accepti situatia asa cum este, fara sa te lasi afectat sau sa ripostezi. Spre seara, te poti simti extenuat, poti simti nevoia de izolare si introspectie sau te poti confrunta cu o problema de sanatate. Ai tendinta sa dramatizezi totul, asa ca incearca sa te detasezi de orice stres.



Fecioara

Poate fi o zi agitata la locul de munca. Fii atent cum te exprimi, mai ales fata de sefi, pentru ca ai tendinta sa faci afirmatii neargumentate si impulsive, sa te aprinzi foarte usor atunci cand ti se atrage atentia sau sa te revolti daca ti se dau sarcini suplimentare. Spre seara, te poti necaji, din pricina unui gest venit din partea persoanei iubite. Straduieste-te sa fii mai flexibil si sa iei lucrurile asa cum sunt.



Balanta

O zi destul de complicata si aglomerata, mai ales daca ai de facut multe drumuri si de vizitat institutii publice, pentru diverse documente sau aprobari.Inarmeaza-te cu rabdare sau daca poti, amana toate aceste lucruri pentru alta zi. Altfel, poti consuma mai mult timp decat e necesar, fiind nevoie sa stai la multe cozi sau pur si simplu, intampinand tot felul de piedici. Este o zi mult mai buna pentru a-ti pune creativitatea la treaba. Spre seara, incearca sa-ti temperezi incapatanarea, ca sa eviti amplificarea unui conflict din sfera profesionala. Adevarul tau nu este obligatoriu sa fie si al altora.



Scorpion

In prima parte a zilei, esti pus in situatia de a gasi o solutie rapida, pentru a iesi dintr-un impas financiar sau pentru a putea plati niste facturi. Sprijinul va veni de la cineva din familie. Seara se anunta destul de complicata, mai ales din punct de vedere al starii de spirit, deloc optimista si pozitiva. Faptul ca te tii strans de niste principii te poate costa armonia unei relatii si linistea interioara. Ca sa nu mai vorbim de dureri de cap si insomnii. Asa ca, incearca sa fii mai flexibil.



Sagetator

Ti se poate parea dificil sa cazi de acord cu partenerul de viata, in privinta unor planuri care vizeaza casa, familia, caminul. E foarte important sa renunti la tonul imperativ si sa fii ceva mai ingaduitor, fata de punctul de vedere al celuilalt. Spre seara, iti poti face griji legate de bani, te poti framanta din cauza unei relatii afective, care nu inainteaza in nicio directie. Renunta la dorinta de control, detaseaza-te, iar lucrurile vor aparea intr-o lumina mult mai buna.



Capricorn

O zi agitata si obositoare, la locul de munca. Incepi multe lucruri, dar nu reusesti sa le si finalizezi. Relatiile cu colegii pot fi tensionate. Acestia iti pot reprosa egoismul si incapacitatea de a lucra in echipa. Adevarul este ca astazi te intereseaza doar binele tau. Si chiar pot exista niste discutii legate in privinta remuneratiei sau a unui bonus. Spre seara, evita conflictele cu partenerul de viata. Acesta se poate simti controlat si constrans.



Varsator

Creativitatea si inspiratia sunt la cote maxime. Sunt avantajati toti cei care lucreaza cu copiii, sunt lideri sau activeaza intr-un domeniu artistic. Singurul inconvenient este ca nu prea ai rabdare si tinzi sa sari peste etape. In continuare, zona financiara necesita cumpatare. Spre seara, organismul poate da semne de oboseala si chiar de boala. Poate fi vorba despre tulburari digestive sau dureri articulare.



Pesti

Pentru tine, poate fi o zi destul de delicata. Pot exista tensiuni in familie sau poate aparea o problema legata de locuinta. Incearca sa iei lucrurile asa cum sunt, sa ai rabdare si sa te orientezi spre solutii, in loc sa te aprinzi sau sa te victimizezi. Spre seara, te poti simti frustrat, nemultumit si trist, din cauza unei deceptii sentimentale sau a unui impas financiar. Ai sentimentul ca ai ajuns intr-un punct mort si ca nu mai stii ce sa faci sau cum sa mergi mai departe. Singura solutie este sa te detasezi de problema si astfel vor veni si raspunsurile la intrebarile tale.