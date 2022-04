Se întreţin la bătrâneţe din banii obţinuţi din vânzarea florilor. În ultimele zile, în capitală, în staţii, intersecţii sau la colţuri de stradă sunt observaţi tot mai mulţi pensionari care îşi vând florile aduse de acasă. Dacă până acum au înflorit narcisele, bătrânii spun că în scurt timp vor apărea lalele, lăcrămioarele, bujorii şi liliacul, care la fel vor fi scoase la vânzare.







Pe mătuşa Maria am întâlnit-o la un colţ de stradă din sectorul Botanica al capitalei. Ea vinde flori de sezon de mai mulţi ani şi spune că le creşte cu multă pasiune şi plăcere. Iar cel mai important lucru, spune femeia, această pasiune îi aduce un venit suplimentar. „Se ocupa şi bunica, şi mama. Acum am rămas eu şi este plină grădina cu flori. Am rămas în casa părintească şi prelungesc businessul mamei. Sunt la pensie, este un venit şi un hobby. Îmi place să lucrez la pământ”, spune mătuşa.



La o altă margine de drum vindeau narcise trei bătrâne, printre care şi Aurelia Mavrov. La cei 59 de ani lucrează la un spital din capitală, iar în zilele de weekend vinde flori.



„Iată aşa rezistăm cu floricele, cu una cu alta, pensia este mică. Suntem nevoiţi să vindem ca să facem un bani. Ne ajunge de pâine de mâncare, supravieţuim cu ceva. Alţii le ţin pentru frumuseţe, dar noi pentru un ban”, spune Aurelia Mavrov, o altă pensionară.



„Este un venit adăugător la pensie. Acestea sunt mai bogate, avem şi mai simple, tipuri diferite”, a adăugat o altă vânzătoare.



Potrivit Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2022, în Republica Moldova pensia medie pentru limita de vârstă era de circa 2 600 de lei.