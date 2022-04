„Pulsul catastrofal” al Pământului și extincțiile în masă. Cercetătorii nu au idee ce îl cauzează

În ultimii 260 de milioane de ani, dinozaurii au apărut și au dispărut, Pământul s-a împărțit în continentele și insulele pe care le vedem astăzi, iar oamenii au schimbat rapid și ireversibil lumea în care trăim.



Un studiu recent al evenimentelor geologice antice sugerează că planeta noastră are o „bătaie a inimii” lentă și constantă a activității geologice la fiecare 27 de milioane de ani.



Acest puls de evenimente geologice grupate – inclusiv activitatea vulcanică, extincțiile în masă, reorganizarea plăcilor și creșterea nivelului mării – este incredibil de lent, un ciclu de 27,5 milioane de ani de fluxuri și refluxuri catastrofale. Dar, din fericire pentru noi, echipa de cercetători notează că mai avem încă 20 de milioane de ani până la următorul „puls”.



„Mulți geologi cred că evenimentele geologice sunt aleatorii în timp”, a declarat Michael Rampino, geolog la Universitatea din New York și autorul principal al studiului, publicat în Geoscience Frontiers.



Ce este „pulsul” catastrofal al Pământului?



„Studiul nostru oferă dovezi statistice pentru un ciclu comun, sugerând că aceste evenimente geologice sunt corelate și nu aleatorii”.



Echipa a efectuat o analiză asupra vârstelor a 89 de evenimente geologice bine înțelese din ultimii 260 de milioane de ani. Astfel, mai bine de opt dintre aceste evenimente care au schimbat lumea, au fost grupate în intervale de timp geologic mici, formând „pulsul” catastrofal.



„Aceste evenimente includ perioade de extincții marine, evenimente oceanice majore, erupții continentale, fluctuații ale nivelului mării, impulsuri globale de magmatism și perioade de schimbări ale ratelor de răspândire a fundului mării și de reorganizare a plăcilor”, a scris echipa în lucrare.



„Rezultatele noastre sugerează că evenimentele geologice globale sunt în general corelate și par să vină în impulsuri cu un ciclu de 27,5 milioane de ani.” Geologii investighează de mult timp un potențial ciclu al evenimentelor geologice.



Care ar putea fi cauza acestor „pulsuri”?



În anii 1920 și 1930, oamenii de știință sugeraseră că înregistrarea geologică avea un ciclu de 30 de milioane de ani, în timp ce în anii 1980 și 1990 cercetătorii au folosit evenimentele geologice pentru a le oferi un interval de timp între „pulsuri” de 26,2 și 30,6 milioane de ani, potrivit ScienceAlert.



În plus, un studiu publicat la sfârșitul anului 2020 de către aceiași autori a sugerat că acest reper de 27,5 milioane de ani este momentul în care au loc și extincțiile în masă.



De asemenea, cercetătorii au explicat că multe dintre evenimentele analizate de echipă sunt cauzale. Mai exact, unul îl cauzează direct pe celălalt, astfel că unele dintre cele 89 de evenimente sunt legate între ele.



Cu toate acestea, cauza lor nu este încă exactă. „Aceste impulsuri ciclice ale tectonicii și ale schimbărilor climatice pot fi rezultatul unor procese geofizice legate de dinamica plăcilor tectonice sau ar putea fi ritmate de cicluri astronomice asociate cu mișcările Pământului în sistemul solar și în galaxie”, scrie echipa în studiu.