Sari peste micul dejun? Iată ce se întâmplă în creier dacă o faci

Daca ai obiceiul sa sari peste micul dejun, ar fi bine sa renunti la el. Cercetatorii de la MRC Clinical Science Centre, de la Imperial College London, au descoperit faptul ca persoanele care nu mananca micul dejun sufera modificari la nivel cerebral si au tendinta de a manca mai nesanatos la urmatoarea masa.



In cadrul studiului au fost scanate creierele mai multor persoane care obisnuiesc sa sara peste micul dejun, pentru a descoperi de ce se ingrasa.



Atunci cand nu mancau micul dejun, voluntarii aveau tendinta de a manca cu 20% mai mult decat atunci cand nu sareau peste masa de dimineata", a declarat Tony Goldstone, coordonatorul studiului. Scanarea creierului a semnalat modificarea activitatii in zona cortexului orbitofrontal (situata deasupra ochilor), in special ca raspuns la alimente bogate in calorii. "Credem ca acest lucru are legatura cu stimulii placerii si cu senzatia de recompensare dupa o perioada de infometare. Cu cat iti place mancarea pe care o consumi, cu atat mai activ devine cortexul orbitofrontal, cerand mai mult. In momentul in care voluntarii isi inchipuiau ca mancarea nu este gustoasa, activitatea din cortexul orbitofrontal scadea", explica Goldstone.



Descoperirea cercetatorilor de la Imperial College London poate constitui un punct de plecare in curele de slabire. Inlocuind senzatia de placere cu un sentiment negativ pentru anumite alimente, se poate diminua activitatea cortexului orbitofrontal care stimuleaza organismul sa manance alimente bogate in calorii, si in acest fel se reduce numarul de calorii consumate.