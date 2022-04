Ce spun astrele azi, 4 aprilie

Berbec

S-ar putea să primești bani din activitatea profeisonală desfășurată la un loc de munca. Informatiile pe care le afli astăzi, legate de salarizarea ta sau conditiile de lucru sunt de bun augur. Insa, ferește-te de speculații, investitii sau de a-ti povesti altora planurile de viitor. După-amiază, invită-i pe cei dragi la niscai cumpărături.



Taur

Este o zi in care ai putea să-ți definești clar obiective profesionale pe termen lung. Sfatuieste-te cu cei dragi vizavi de planurile tale de viitor. Acestia iti pot oferi informatii si solutii bune la orice situatie cu care te confrunti deocamdata. Fii deschis la tot ce vine din partea celorlalti si foloseste-ti farmecul nativ în orice relație.



Gemeni

Este bine să te odihnești ceva mai mult astăzi. Oboseala isi va spune cuvantul, asa incat fereste-te de treburi care te solicita atat mental, cat si fizic. Membrii familiei sau prietenii te pot ajuta in toate demersurile pe care vrei sa le intreprinzi. Dupa-amiaza, relaxeaza-te la o sueta cu un prieten drag si de incredere. De evitat consultatiile si analizele medicale!



Rac

Prietenii îți pot fi de mare folos astăzi. Dialogurile cu acestia sau cu persoanele care te sprijina in plan profesional îți vor aduce lămuriri importante, necesare dezvoltarii tale personale si profesionale. Insă, ar fi bine sa taci si sa asculti mai mult ceea ce au de zis ceilalti. Posibil ca unele aspecte să-ți displacă, dar trebuie sa tii cont si de acestea.



Leu

Săptămâna debutează cu multă animație în sfera profesionala. Se întrezăresc discutii cu sefii, cu reprezentantii unor institutii oficiale vizavi de salarizarea ta, de la locul de munca. Deocamdată, sunt posibilitati bune de câștig, asa incat iti poti permite cateva cheluieli suplimentare. Fii prudent in discutii si gesturi, deoarece foarte usor ti se poate deteriora imaginea publică.



Fecioara

Mentalul îți este răscolit de gânduri haotice. Depinde numai de tine să-ți disciplinezi mintea si sa adopți o gândire pozitivă, indiferent in ce situatie te-ai afla. Pe de o parte, te gandesti la calatorii, la studii si programe de instruire. Pe de alta parte, ești atras de parerile si sfaturile persoanelor din anturajul apropiat. Relaxeaza-te, ai răbdare si lasa deciziile pentru zilele următoare.



Balanta

Se pare că trebuie să te ocupi de chestiuni financiare comune cu partenerul de viata, rudele sau colegii de munca. Verifica atent fiecare document legat de bani. Idei bune și ajutoare nesperate îți vin fie din partea cui nu te aștepti, mai ales in ultimul moment. Evita graba, gandurile impulsive si sfatuieste-te cu cei apropiati pentru cheltuielile importante.



Scorpion

Relatiile parteneriale sunt accentuate, atât la serviciu, cât si acasa in mediul familial. Exista persoane in preajma ta, care te sfatuiesc de bine vizavi de chestiunile parteneriale pe care ar trebui sa le rezolvi cat mai curand posibil. Asculta ce ti se spune si spre finalul zilei, gandeste-te pe indelete la cele petrecute si aflate astazi. Ia doar tu decizii pentru tine.



Sagetator

Saptamana debutează cu multa treaba la serviciu. Ajutoare din partea colegilor nu prea primesti, asa incat descurcă-te singur. Minunat este ca sefii te sustin, iti ofera sfaturi bune, ba chiar se poate contura si o noua functie de raspundere. Totusi evita hazardarea in prea multe actiuni. Oricând poate apărea un alt loc de munca, în cu totul alt domeniu de activitate.



Capricorn

Ar fi minunat să-ți exprimi iubirea și recunoștința fata de persoana iubita, fata de copii sau fata de orice persoana draga din anturajul tau apropiat. Chiar daca aceste persoane te pot necăji, atat prin vorbe cat si prin fapte, tu demonstrează ca poti trece, demn, peste toate. Darurile sufletești pe care le oferi astăzi celor dragi sunt dividentele înzecite, de mâine.



Varsator

Multe și mărunte poti rezolva astazi la capitolul domestic. Fie ca este nevoie să te ocupi de treburi gospodaresti, fie de nevoile membrilor familiei ai grija să ții cont si de sfaturile sau ideile celor din preajma ta. Posibil sa cheltuiesti sume consistente de bani pentru îmbunătățirea conditiilor din spatiul in care locuiesti. Si la locul de munca vei fi destul de solicitat.



Pesti

Foarte usor ai putea desfasura activitati intelectuale alaturi de colaboratori sau de prieteni. Dialogurile pe teme de larg interes, cum ar fi spre exemplu evenimentele sociale actuale sau abordarea unor contracte profesionale noi vor fi la ordinea zilei. Selectează ce anume te intereseaza si alcatuiește-ți un plan pe termen lung, în acest sens.