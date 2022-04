Ce spun astrele azi, 3 aprilie

Berbec

S-ar putea ca astazi sa nu aveti posibilitatea sa va concentrati asa cum trebuie asupra a ceea ce aveti de facut. Multiple distractii va vor afecta capacitatea de a va focusa pe problemele curente, ceea ce poate fi foarte frustrant pentru voi si o sursa de mare stres. Incercati totusi sa luati fiecare lucru, rand pe rand, poate astfel veti reusi sa limitati dificultatile zilei si sa mai relaxati atmosfera. Cautati refugiu in mediul familial, care poate sa va ofere linistea si confortul de care aveti nevoie pentru a va reface fortele. Aveti are grija, caci stresul se poate rasfarnge, in mod negativ, asupra starii de sanatate; a doua parte a zilei ati putea experimenta stari fizice de disconfort profund.



Taur

Parteneriatele trebuie foarte bine gandite si, mai ales, documentate; aveti mare grija cu cine va asociati, atat in business, cat si in plan sentimental, pentru ca aceasta este o latura sensibila, pe parcursul acestei zile. Informatia poate face diferenta intre luarea unei decizii bune sau a unei decizii proaste; consecintele pot fi resimtite, insa, pe termen lung. Prin urmare, nu decideti nimic fara a va gandi foarte bine la consecinte si la ce obiective aveti de indeplinit. Daca, in urma acestei analize, considerati ca nu este bine sa va implicati, ascultati-va instinctele. Va veti scuti de unele probleme destul de neplacute, mai tarziu.



Gemeni

Va fi o zi cu multa energie, ceea ce va poate indemna sa va asumati mai mult decat puteti duce. Ar fi o greseala majora si o mare eroare de judecata. Daca ati crede ca astfel veti reusi sa va afirmati, se prea poate ca efectele sa fie tocmai contrare. S-ar putea sa nu finalizati asa cum trebuie nimic din ceea ce v-ati asumat, sa intrati in panica din aceasta cauza, si sa iesiti in evidenta in mod cu totul negativ. In plan profesional, trebuie sa tineti seama de faptul ca nu tot ceea ce se propune, poate fi si realizat; oricat de mult entuziasm ati avea, trebuie sa prioritizati si sa nu va pierdeti timpul cu chestiuni marunte.



Rac

Daca va veti urma intuitia, veti reusi sa gasiti solutiile care va sunt necesare pentru a finaliza cu rezultate bune ceea ce aveti planificat. Este bine sa tineti seama si de sfaturi bine intentionate, insa interpretati lucrurile intr-o maniera proprie, adaptati totul la propria situatie, pentru ca nu intotdeauna lucrurile se potrivesc. Supravegheti mai bine finantele familiei; este posibil ca unii dintre apropiati sa fie tentati a cheltui mai mult decat e necesar, insa nici voi nu trebuie sa fiti prea duri in limbaj, reprosand acest lucru. Faceti-i sa inteleaga ca anumite lucruri nu va sunt strict necesare, catrebuie sa mai si economisiti din banutii castigati; argumentele nu lipsesc, trebuie doar sa le expuneti cu tact.



Leu

Educatia copiilor este un lucru extrem de important pentru voi, insa se pare ca tocmai acest aspect va va da batai de cap astazi; unele lucruri se intrevad a fi foarte complicate, in aceasta privinta. Va veti gasi in unele situatii in care nu veti reusi sa vedeti modalitatea corecta de actiune si nici daca ar fi bine sau nu sa interveniti. Daca nici nu ajungeti la un numitor comun cu partenerul, atunci riscati si o situatie mai tensionata in cuplu, fapt care va spori starea negativa pe parcursul zilei de astazi. Este bine ca atitudinea voastra sa fie accea de mediator, pentru ca doar astfel se pot inlatura norii negri ce pot sa apara la orizint, in relatiile cu ceilalti.



Fecioara

Este o zi in care atmosfera romantica isi face resimtita prezenta si va invaluie intr-o stare de reverie. Aveti mare grija sa nu treceti in zona de fantasme. Mai bine concentrati-va si vedeti cum veti putea transforma in realitate, unele din visele romantice pe care le experimentati. Probabil cel mai greu, pentru voi, pe parcursul acestei zile, va fi sa faceti distinctia corecta intre realitate si vis; actiunile voastre vor trebui sa tina cont de acest fapt. Cu siguranta ca si partenerul de cuplu va fi extrem de interesat si se va implica. Aveti astfel sansa sa va apropiati mai mult, sa va consolidati relatia, profintand de un context astral favorabil acestui tip de demers.



Balanta

Daca nu sunteti interesati sa comunicati cu cei din jur si daca simtiti nevoia unei zile de solitudine, ar fi bine ca, in masura posibilitatilor, sa incercati sa va asigurati un astfel de climat. Fiecare dintre noi simtim, uneori, nevoia de a evada, de a fi doar cu noi insine, asa ca acest lucru nu are de ce sa va ingrijoreze. Doar daca tendinta aceasta de a va retrage se resimte mai acut si pentru mai mult timp, ar trebui sa cautati ajutor specializat pentru a nu intra in vreo perioada de depresie. Nu are rost sa stati si sa tot analizati: “de ce se intampla?”, “cum se intampla?”, “ce-am facut ca sa se intample asta?” Chiar nu are rost. Important este sa gasiti solutiile potrivite.



Scorpion

Nu veti avea parte de nimic iesit din comun astazi. Va trebui sa va multumiti cu o zi monotana, fara nimic extraordinar. S-ar putea, totusi, ca, spre seara, cu putina interventie din partea voastra, sa reusiti sa mai animati putin atmosfera. V-ar prinde bine ca, dupa rutina zilei, sa puteti sa mai inviorati atmosfera. Creativitatea nu va lipseste, asa ca nu va temeti ca nu veti gasi ceva in acest sens. Aveti incredere in voi, mai ales ca sunteti persoane care, daca isi pun ceva in minte, merg pana la capat, pana isi ating obiectivele stabilite. Tenacitatea cu care abordati fiecare problema in parte se poate dovedi salvatoare, in cadrul anumitor evolutii ale zilei.



Sagetator

Fiti atenti atunci cand vine vorba de finante. Daca nu aveti expertiza necesara, nu incercati sa faceti nici o actiune care sa implice bani, pana nu va informati foarte bine sau, de ce nu, pana nu cereti ajutor de specialitate, daca este vorba despre ceva mai complicat. De asemenea, separati bine fictiunea de realitate, zvonurile de comunicate concrete, care v-ar putea induce in eroare si v-ar putea conduce spre greseli destul de semnificative; o informatie corecta poate fi vitala in luarea unor decizii potrivite pentru situatiile date. Viata afectiva nu va fi reusita; se anunta unele turbulente, izvorate mai ales din lipsa unei comunicari eficiente. Mizati pe o comunicare deschisa, astfel incat aceste probleme sa nu se acutizeze.



Capricorn

Relatiile interpersonale ar trebui sa fie la mare pret astazi. Mai lasati de la voi, mai ales daca doriti sa mentineti o relatie de valoare. Nici nu veti sti cand veti avea nevoie de vreo interventie si este bine sa nu ignorati acest lucru. Gasiti timp sa va satisfaceti interesele, oricare ar fi acestea. La finalul zilei, va veti simti mai bine daca veti reusi sa faceti ceva si pentru sufletul vostru, la un anume moment. Aveti mai mare grija la modul cum veti trata relatiile cu ce mai tineri membri al familiei; unii dintre ei s-ar putea dovedi ceva mai greu de manevrat, mai ales daca tin foarte mult la opiniile lor. Chiar daca nu sunteti de acord cu aceste opinii, este important sa nu le combateti brutal; daca veti sti cum sa faceti aceste persoane sa inteleaga ca gresesc, castigurile vor fi pe termen lung.



Varsator

Este posibil ca astazi sa va confruntati cu situatii cauzate, incomode, in plan personal. Unele evenimente in familie sau in relatia de cuplu, va pot lasa, efectiv, fara replica. Totusi, incercati sa nu va aratati fatis uimirea sau dezamagirea sau orice alta stare de spirit v-ar putea incerca in aceasta situatie. Ramaneti calmi si incercati sa faceti fata cat mai lucid si cu cat mai multa seriozitate. Lucurile se vor descalci pana la urma si se vor reaseza pe fagasul normal. Contextul astral va va sustine actiunile, de aceea trebuie sa aveti incredere in propria intuitie si propriile voastre forte - ceea ce, de regula, nu va lipseste.



Pesti

Este un moment potrivit pentru a va prezenta in lumina reflectoarelor, pentru a va face cunoscuti lumii din jurul vostru. Daca activati in domenii care va pun in fata unui public, atunci aveti sanse mari de succes in a va afirma. Satisfactia pe care o veti resimti in urma fiecarei reusite va va ajuta sa faceti fata provocarilor. Sprijinul apropiatilor va conta foarte mult in momente de acest gen si va depinde de voi sa stiti cum sa vi-l atrageti; partenerii de cuplu va vor fi alaturi doar daca ati stiut, de-a lungul timpului, sa stimulati acest sentiment, fiind si voi, la randul vostru alaturi de parteneri, atunci cand a fost nevoie.