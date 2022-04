10 trucuri care dau o putere nebănuita creierului

Asa cum exista programele care "fenteaza" soft-urile calculatoarelor, exista si trucuri care iti pot programa creierul sa lucreze mai eficient.



Iata 10 trucuri care dau o putere nebanuita creierului.



Daca nu te gandesti la viitor, ai performante mai bune in oricie domeniu



Cercetatorii au descoperit ca oamenii in a caror limba nu exista timpul viitor sînt mai linistiti si mai bogati decat vorbitorii limbilor care au timpul viitor. Poate va intrebati ce legatura are gramatica, dar se pare ca are o foarte mare importanta. Existenta timpului viitor ii face pe oameni sa se ingrijoreze cu privire la acesta, ceea ce ii impiedica sa traiasca prezentul. In schimb, cei care nu au timpul viitor, nu se gandesc la acesta, si il privesc ca pe o planeta pe care n-au de gand sa o viziteze. Drept urmare sînt mai linistiti, mai ancorati in prezent, mai constienti de ceea ce se intampla cu ei ACUM, facandu-i astfel mai performanti in toate domeniile activitatii lor.



Muzica influenteaza modul de percepere a timpului



Daca va inchipuiati ca muzica pusa liniile telefonice este pentru a va face asteptarea mai placuta, gresiti. De fapt, muzica este pusa pentru a va "pacali" creierul. Atunci cand asculti muzica, creierul percepe altfel trecerea timpului. Acelasi lucru are la baza si muzica din salile de asteptare si din magazine.



Muzica te face mai puternic



Muzica din salile de sport nu contribuie doar la a-ti face mai placuta sederea, ci te ajuta si sa ai performante mai bune. Studiile au demonstrat faptul ca atunci cand asculta muzica, oamenii pot rezista mai mult timp sustinand o greutate decat atunci cand ar face acelasi lucru in liniste totala. Motivul este acelasi ca la paragraful anterior. Creierul este distras si nu mai simte efortul. In al doilea rand, organismul se sincronizeaza cu ritmul muzicii si intra intr-o stare ca de meditatie, conferindu-i un calm care ii creste performanta. De asemenea, chirurgii asculta muzica in timpul operatiilor, intrucat sînt convinsi ca muzica ii ajuta sa fie mai calmi si mai precisi in miscari.



Mirosi bine, esti mai atragator



Credeti ca degeaba industria parfumurilor este la nivelul miliardelor de dolari? Ei bine, nu! Cu cat mirosi mai bine, cu atat esti mai atragator pentru persoanele de sex opus. Si nu vorbim despre parfumurile "imbunatatite" cu feromoni. La un studiu organizat la Universitatea din Liverpool, unui grup de femei li s-au aratat mai multe imagini cu barbati care s-au parfumat si cu altii care nu s-au parfumat. Desi nu le simteau mirosul, femeile participante i-au indicat mai atragatori pe acei barbati care erau dati cu parfum. Cercetatorii au ajuns la concluzia ca, de fapt, "starea" vine din interiorul barbatilor care au o alta atitudine stiindu-se parfumati, sînt mai stapani pe sine, iar, prin limbajul trupului, atrag mai multe femei.



Obiectele personale de la birou te fac mai productiv



Ati vazut deseori in filme ca oamenii au pe birou fotografii cu familia sau alte obiecte personale. Exista o explicatie stiintifica pentru acest lucru care nu este doar ceva care sa dea bine, ca imagine de film. Cercetatorii spun ca lucrurile personale aduse la birou iti cresc performanta cu pana la 32 la suta.



Cu doua reprize de somn te poti simti ca si cand ai dormit bine toata noaptea



Oamenii de stiinta au descoperit ca reprize de somn de 20-30 de minute la fiecare 4 ore in timpul zilei te pot face sa te simti mai bine dupa o noapte alba. Ca sa nu fie contraproductiva metoda, culca-te si seteaza-ti ceasul sa sune dupa 30 de minute, apoi dupa 4 ore culca-te din nou si seteaza-ti alarma peste alte 30 de minute. Dupa aceea te vei simti ca nou!



Bauturile energizante pentru sportivi au efect, dar n-ai nevoie de ele



Industria bauturilor energizante pentru sportivi este si la nivelul miliardelor de dolari. Atletii simt ca nivelul electrolitilor se reface dupa exercitiile dure, dar cercetatorii spun ca nimic nu se compara cu placerea de a simti ceva dulce in gura. Un studiu a scos la iveala faptul ca aceste bauturi activeaza centrul placerilor din creier si poti avea acelasi efect daca iei o inghititura din bautura, dar o scuipi imediat dupa. Carbohidratii din bautura stimuleaza receptorii din gura care trimit catre creier mesajul ca totul este sub control. Creierul activeaza centrul placerii, dar si pe cel care controleaza miscarea si astfel vei avea si mai mult randament la antrenament.



Priveste-i picioarele si vei sti daca te place



Specialistii au descoperit ca poti afla daca o femeie te place sau nu doar privindu-i picioarele. Potrivit unui studiu realizat la Universitatea din Manchester, femeile carora le place barbatul din fata lor isi tin picioarele relaxate, departate unul de celalalt, iar daca nu se simt atrase de acesta isi tin picioarele stranse, adunate sub corp, sau picior peste picior.



Poti sa iti resetezi programul de somn cu foame



Dupa concediu este posibil sa-ti fi dereglat rutina somnului. Vestea buna este ca poti sa-ti resetezi programul de somn. Cercetatorii au descoperit ca organismul uman mai are un ceas, in afara celui biologic. Este vorba despre ceasul "pradatorului", adica cel in care ti-e foame sau nu. Ca sa-ti faci corpul sa se culce mai devreme, evita sa mananci. Creierul va intra in stare de alerta si va incerca sa salveze energia, drept pentru care te va "adormi".



Deshidratarea iti face foame



De fiecare data cand ai sentimentul ca ti-e foame, nu da fuga la frigider, ci la sticla cu apa. Deshidratarea pacaleste creierul care trimite semnale false de foame.