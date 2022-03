Care este cel mai bun aliment împotriva bolii Alzheimer?

Dacă ați avut o persoană din familie care a dezvoltat boala Alzheimer, cel mai probabil v-ați întrebat dacă această boală este sau nu ereditară.



Faptul că un părinte a avut Alzheimer nu garantează că și copii vor dezvolta boala, deoarece aceasta depinde și de mutațiile genetice specifice care se transmit mai departe. Dar este perfect normal ca persoanele care au avut părinți care au dezvoltat Alzheimer să dorească să facă tot ce le stă în putință pentru a-și reduce propriile șanse de a se îmbolnăvi.



Una dintre cele mai comune modalități de a avea grijă de creierul tău pe măsură ce îmbătrânești vizează alimentația, potrivit EatThis.



„Bomboane pentru creier”



„Atunci când vine vorba de dietă și de boala Alzheimer, anumite alimente pot susține funcția de memorie și sănătatea creierului, așa că alegeți o dietă bogată în frunze verzi, fructe colorate și cereale integrale și una săracă în carne roșie și alimente procesate”, explică Lisa Young, autoare a cărții Finally Full, Finally Slim.



În timp ce această dietă echilibrată este crucială, Young spune că legumele cu frunze (spanac, varză, salată etc.) sunt în mod specific importante pentru sănătatea creierului. Ea le numește chiar bomboane pentru creier.



„Aceste verdețuri sunt bogate în antioxidanți, vitaminele A și C și acid folic, care promovează sănătatea creierului”, spune Young.



După cum menționează aceasta, frunzele verzi sunt pline de vitamine importante, dintre care una este folatul. Folatul este o vitamină B naturală de care corpul nostru are nevoie pentru funcționarea sănătoasă a celulelor, precum și pentru formarea globulelor roșii și a ADN-ului.



Cum putem încetini îmbătrânirea creierului?



O recenzie din Proceedings of the Nutrition Society afirmă că folatul și vitaminele B sunt esențiale pentru sănătatea creierului la fiecare grupă de vârstă, de la sugari la vârstnici. Vitamina B este în mod specific utilă pentru îmbunătățirea sănătății creierului în procesul de îmbătrânire.



„Folatul poate influența în mod pozitiv funcția cognitivă”, spune Young. „Este important pentru buna funcționare a sistemului nervos în general, așa că o lipsă a acestei vitamine poate contribui la îmbătrânirea creierului.”



Un studiu realizat în Neurology pe 960 de adulți (fără semne existente de demență) a constatat, de asemenea, că cei care au consumat cel puțin o porție de frunze verzi în fiecare zi au avut mai puține probleme legate de declinul cognitiv și pierderea memoriei, față de cei care nu le-au consumat.



Astfel, este clar că acestea pot avea un impact pozitiv asupra sănătății creierului, mai ales dacă boala Alzheimer a fost prezentă în familie.