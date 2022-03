O stea ar putea explica de ce Soarele nu a avut pete solare timp de 70 de ani

Numărul de pete solare de pe Soare se schimbă în mod obișnuit într-un ciclu previzibil de 11 ani, dar o perioadă neobișnuită de 70 de ani în care petele solare au fost incredibil de rare i-a uimit pe oamenii de știință timp de trei sute de ani.



Acum, o stea asemănătoare Soarelui din apropiere pare să își fi întrerupt propriile cicluri și să fi intrat într-o perioadă similară, potrivit unei echipe de cercetători de la Penn State.



Continuarea observării acestei stele ar putea ajuta la explicarea a ceea ce s-a întâmplat cu propriul nostru Soare, precum și la o mai bună înțelegere a activității magnetice stelare a Soarelui, care poate interfera cu sateliții și comunicațiile globale și poate chiar afecta clima de pe Pământ.



Petele apar ca o parte întunecată pe suprafața unei stele datorită temperaturilor temporar mai scăzute din zona respectivă, care rezultă din dinamismul stelei – procesul care creează câmpul său magnetic, notează EurekAlert.



Un mister vechi de 300 de ani



Astronomii au documentat schimbările în frecvența petelor pe Soarele nostru încă de când au fost observate pentru prima dată de Galileo și de alți astronomi în anii 1600, astfel că există o evidență clară a ciclului său de 11 ani. Excepție face minimul Maunder, care a durat de la mijlocul anilor 1600 până la începutul anilor 1700 și care i-a uimit pe astronomi de atunci.



„Nu știm cu adevărat ce a cauzat Minimul Maunder și ne-am uitat la alte stele asemănătoare Soarelui pentru a vedea dacă acestea pot oferi unele informații”, a declarat Anna Baum, primul autor al lucrării.



„Am identificat o stea despre care credem că a intrat într-o stare similară. Va fi foarte interesant să continuăm să observăm această stea, care ar putea oferi informații cu privire la activitatea Soarelui de acum trei sute de ani.”



Potrivit cercetătorilor, steaua – numită HD 166620 – a fost estimată a avea un ciclu de aproximativ 17 ani, dar acum a intrat într-o perioadă de activitate scăzută și nu a mai prezentat semne de pete stelare din 2003.



Cum afectează petele solare capacitatea noastră de a detecta alte planete?



Cercetătorii speră să continue să studieze această stea pe toată perioada sa minimă. Această observare continuă ar putea furniza informații importante despre Soarele nostru.



„Există o mare dezbatere cu privire la ce a fost minimul Maunder”, a spus Baum. „S-a oprit practic câmpul magnetic al Soarelui? Sau a fost încă în ciclu, dar la un nivel foarte scăzut care nu a produs multe pete solare? Nu ne putem întoarce în timp pentru a face măsurători despre cum a fost, dar dacă putem caracteriza structura magnetică și intensitatea câmpului magnetic al acestei stele, am putea începe să obținem unele răspunsuri.”



În plus, „petele și alte forme de activitate magnetică de la suprafața stelelor interferează cu capacitatea noastră de a detecta planetele din jurul lor”, a declarat Howard Isaacson, cercetător la Universitatea din California, Berkeley, și unul dintre autorii studiului, publicat în Astronomical Journal. „Îmbunătățirea înțelegerii activității magnetice a unei stele ne-ar putea ajuta să detectăm mai ușor planete”.