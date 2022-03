Alimentaţia vegană şi vegetariană, tot mai populară

Alimentaţia vegană şi vegetariană devine tot mai populară, fiind adoptată în special din motive de ecologie şi de sănătate. Astfel, reprezentanţii Şcolii profesionale Bubuieci, au decis să lanseze un nou curs în acest domeniu, ca răspuns la interesul în creştere faţă de alimentaţia echilibrată. Participanţii pasionaţi de bucătăria vegană şi vegetariană, învăţă să gătească din produse autohtone şi bio, relatează Noi.md cu referire la trm.md.



De câţiva ani, Inga Berdan, contabilă de profesie, a inclus în alimentaţia familiei bucatele vegane. Ea este una dintre participantele la cursurile de bucătărie vegană şi vegetariană organizate de Şcoala profesională din Bubuieci.



„Fiind o familie iubitori de fructe şi legume cumva am început să răsfoiesc cum să utilizezi mai mult aceste minunate vitamine. Am aflat şi de cursul de bucătărie vegană. Sunt iubitoare de a face bucate în baza unui aluat fărâmicios, care stă la baza tartelor”, a menţionat Inga Berdan, locuitoarea Chişinău.



„Partea teoretică cuprinde material ce ţine de alimentaţia sănătoasă, rolul nutriţiei. Partea practică prevede prepararea bucatelor vegane şi vegetariene. Punem accent pe produsele autohtone”, a afirmat Maria Răilean, maistru, Şcoala profesională din Bubuieci .



„Am văzut ce se cere pe piaţă şi am zis că am putea face nişte cursuri de bucătărie vegană, deoarece acum este o tendinţă de a te alimenta sănătos”, spune Victoria Avdutov, directore Şcoala profesională din Bubuieci.



Anul trecut, la cursul de bucătărie vegană şi vegetariană au participat şase persoane. În urma instruirii, absolvenţii au primit certificate.