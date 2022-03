Ce spun astrele azi, 29 martie

Berbec

O zi interesanta, mai ales din punct de vedere emotional. Luna in Pesti te face sensibil, empatic, atent la tot ce se intampla in jur. E posibil ca astazi sa vezi foarte clar cum lucreaza Universul prin sincronicitati si cum totul are un sens. In acest context, unele probleme, eventual financiare, se rezolva de la sine sau primesti un ajutor providential de alta natura.



Taur

Ziua de astazi promite motive de bucurie si satisfactie, mai ales prin intermediul prietenilor si relatiilor sociale. Astazi e bine sa fii in contact cu lumea, sa accepti invitatiile si propunerile pe care le primesti, sa fii deschis si receptiv. Unele idei care-ti vin astazi pot da roade consistente odata puse in practica. Asadar, fii prezent la tot ce auzi, in interior sau in exterior.



Gemeni

Luna in Pesti activeaza zona puterii si autoritatii. Aspectele sunt armonioase, semn ca astazi ai trecere in fata sefilor, esti inspirat si extrem de abil in a-ti atinge scopurile. Pe de alta parte, daca ai planuri de afirmare sau urmaresti sa te lansezi intr-un proiect nou, mergi inainte, pentru ca beneficiezi de sustinerea din umbra a unor persoane care cred in tine.



Rac

Luna frumos aspectata in Pesti promite o zi fructuoasa, mai ales in ce priveste relatiile cu autoritatile sau cu persoane influente. Calatoriile in strainatate pot fi programate cu succes, vestile primite sunt bune, ai langa tine oameni de incredere. Este o zi favorabila si pentru studii, cunoastere, evolutie. In alegerile pe care le faci, mergi pe mana intuitiei.



Leu

Pentru tine, Luna in Pesti, in zona resurselor altora, anunta o zi cu activitati profitabile, cu favoruri si avantaje materiale, unele nesperate. Esti foarte eficient si, surprinzator, chiar pragmatic in tot ce faci. Incet, incet, inveti respectul pentru resurse si atragi noi oportunitati de castig, oamenii de care ai nevoie, precum si alte resurse acordate cu intentiile tale.



Fecioara

Astazi ai destule motive de bucurie, mai ales ca cei din jur fac fata de tine tot felul de gesturi pline de generozitate. Este o zi frumoasa si sub aspectul derularii unor proiecte, parteneriate sau afaceri. Unele relatii, care au fost ceva mai tensionate in ultima vreme, acum pot fi aduse la un punct de echilibru.



Balanta

Astazi se creeaza un context favorabil pentru derularea in bune conditii a activitatilor profesionale, dar si pentru relatii de lucru armonioase. Este posibil ca, in urma unor idei ingenioase exprimate in fata persoanelor potrivite, sa ai parte si de un bonus sau o recompensa materiala. Insa, deloc de neglijat este si intelepciunea pe care o poti dobandi in urma experientelor din aceasta zi.



Scorpion

Ziua de astazi, prin prezenta Lunii in Pesti, iti stimuleaza creativitatea, imaginatia, dorinta de a darui si a primi iubire. Pe de alta parte, simti nevoia sa lasi in urma unele constrangeri si sa te indrepti catre activitati, preocupari sau alegeri care sa-ti permita sa te exprimi liber si sa faci ce-ti place. Este o zi frumoasa, in care sentimentele se pot exprima duios si nestingherit.



Sagetator

Luna in Pesti activeaza zona familiei, caminului si patrimoniului. Aspectele sunt frumoase, ceea ce inseamna ca astazi te poci ocupa cu succes de administrarea bugetului familiei, de activitati casnice sau de achizitionarea avantajoasa a unui bun pentru casa. Este o zi excelenta si pentru a-ti spori veniturile sau pentru a identifica oportunitati de investitii profitabile.



Capricorn

Ziua aceasta iti poate aduce experiente minunate. Luna in Pesti, in aspecte armonioase cu planetele din Taur, te invita sa-ti traiesti si asculti inima, sa privesti lucrurile dincolo de palpabil si material, sa fii gata sa-ti manifesti sentimentele. Este un moment excelent pentru a ierta sau a-ti cere iertare, pentru a-ti impartasi iubirea, pentru a te lasa inspirat de cei din jur.



Varsator

Cu Luna frumos aspectata, prezenta in zona banilor proveniti din munca proprie, e clar ca astazi poti identifica niste mijloace de castig profitabile. Este momentul sa te pui in lumina, sa-ti valorifici talentele si abilitatile, sa fii gata sa te exprimi la adevaratul potential. Inima ta va sti sa te ghideze spre cele mai bune alegeri, asa ca tot ce ai nevoie este sa o asculti.



Pesti

Chiar daca Luna prezenta in zodia ta iti accentueaza sensibilitatea, ai parte totusi de o zi frumoasa, in care poti comunica frumos cu cei din jur, poti primi vesti bune sau te faci ascultat cu usurinta. Empatia care te caracterizeaza te ajuta astazi sa stii ce nevoi au altii. Insa nu uita de tine, e important ca primul pe care-l iubesti si-l respecti sa fii tu.