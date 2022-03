Ce spun astrele azi, 28 martie

Berbec

Este o zi în care esti plin de energie, însă cumva iti este greu să o gestionezi. Probabil ca din cauza relatiilor cu membrii familiei sau a treburilor gospodaresti pe care le ai de rezolvat esti tentat sa-ti canalizezi eforturile numai spre casa si familie. Ar fi bine sa te opresti din iureșul cotidian si sa te gândești la cum anume ai dori sa se imbunatateasca viata ta de acum incolo.



Taur

Ziua este potrivita activitatilor usoare si interiorizarii. Pentru ca, in ultima vreme, in preajma ta se vehiculeaza informatii de tot felul ai nevoie de un timp petrecut in singuratate pentru a procesa pe indelete cele aflate. Toate acestea duc spre epuizare fizica si mentala. Aranjeaza-ti programul astfel incat sa petreci suficiente momente linistite, in care sa te relaxezi sau pur si simplu sa te plimbi prin locurile preferate.



Gemeni

Se pare ca in preajma ta vin astazi prieteni sau persoane binevoitoare din segmentul profesional. Cu totii iti vor oferi direct sau indirect informatii deosebite legate de variante noi de castig. Intuitia este accentuata si ar fi bine sa mergi pe firul indicat de aceasta. Chiar daca poate ti se pare bizar, la prima vedere, corelatiile pe care le faci mental, ai rabdare si incredere in sufletul tau.



Rac

Esti cautat de catre sefi, dar si de colegi sau colaboratori vechi. De fapt, ceea ce se petrece astazi in segmentul socio-profesional ai provocat tu cu ceva timp in urma. Pe de o parte, ți se pot propune colaborări noi, destul de profitabile. Insa, pana a ajunge la partea frumoasa a lucrurilor este posibil sa ti se reproseze fie faptul ca lucrezi greu in echipa, fie ca ai restante multe in sarcinile de lucru.



Leu

Ziua este favorabilă dialogurilor pe teme spirituale, meditatiilor in locuri sfinte si chiar a modificarii filozofiei de viata. Din planurile subtile ale existentei iti vin informatii deosebite prin diverse mijloace: titlul unei carti, al unui film sau pur si simplu conversand pe teme banale in aparenta, cu cineva cunoscut. Pe de alta parte, va trebui sa faci un efort serios in relatiile cu ceilalti, pentru ca una gândești și alta spui sau faci.



Fecioara

Foarte usor poti desluși astăzi ițele segmentului profesional in care activezi sau iti doresti sa activezi. De asemenea, poti interpreta destul de corect gesturile si vorbele celorlalti. Neplăcerile pot aparea de la valorile materiale folosite sau administrate impreuna cu partenerul de viata, rudele sau colaboratorii. Fereste-te de speculații, de cheltuieli nefondate sau de informatii din surse nesigure. Asculta-ti instinctele si stai de vorbă, pe îndelete, cu tine însuți.



Balanta

Este o zi in care poti pune la punct multe detalii ale relatiei cu partenerul de viata sau ale relatiilor profesionale. Posibil ca aceste persoane sa doresca schimbari majore in relatiile voastre. Ar fi bine sa asculti ce doresc acestia concret, sa cantaresti bine ceea ce afli, dar sa compari si cu doleantele si putințele tale. Por apărea pretenții din partea unora, pe care fie sa le onorezi greu, fie să-ți displacă total.



Scorpion

Se pare ca vei avea multe de facut la serviciu, insa trebuie sa-ti rezervi momente si energie si pentru a rezolva treburi gospodaresti planuite mai demult. Dorinta de a te afirma cu orice pret iti aduce niscai beneficii pe termen scurt, dar pe termen lung este foarte paguboasă. Deocamdata ai nevoie sa-ti prelucrezi sistemul valorilor morale si sa abordezi o noua filozofie de viata. Este adevarat ca esti animat de gânduri mărețe, insa tine-le doar pentru tine.



Sagetator

Relatiile sentimentale îți acaparează gândurile, dar si eforturile, posibil chiar si economiile banesti. Cu ajutorul celor dragi iti poti imbunatati personalitatea si relatiile cu lumea înconjurătoare. Deschidet-i sufletul, fara rezerve, fie fata de persoana iubita, fie fata de copii sau fata de generatiile mai tinere decat tine, iar rasplata va veni imediat, sub diverse forme. Sigur ca pot aparea si ceva neplaceri, dar sunt doar o furtună intr-un pahar cu apa.



Capricorn

Lasa forfota cotidiana deoaparte si, pe cat posibil, petrece cat mai mult timp cu membrii familiei, acasă. Cu aceste persoane poti discuta despre relatiile tale parteneriale, fie ca este vorba despre un partener de viata, fie despre colaborarile din segmentul socio-profesional. Exista detalii importante ale acestor tipuri de relatii, intelese mai bine de catre cei dragi. Astfel iti va fi mai usor sa gestionezi conflictele din sectorul partenerial.



Varsator

Calatoriile pe distante scurte si dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat reprezintă aspectele importante ale zilei. Primesti informatii bune si sfaturi viabile necesare in segmentul profesional. De asmemenea si ingrijirea sanatatii este o tema la care este bine sa iei aminte, mai ales ca astazi se ivesc diverse persoane care iti pot oferi sprijin desoebit in acest sens. Vorbeste putin si asculta mai mult. Spre seara, relaxeaza-te pe malul unei ape.



Pesti

Sunt posibile castiguri financiare din sfera profesionala. Este bine sa-ti asculti vocea interioara, pentru ca te va indruma foarte bine in tot ce ai de facut. Cheltuieli se intrezaresc fie pe hobby-urile tale, fie pe mofturile celor dragi. Fii prudent, intrucat cei dragi te pot ademeni sa cheltuiesti mult prea mult doar pe ce doresc ei. După-amiază, răsfață-ți simțurile cu o iesire in oraș alături de prieteni.