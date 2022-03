Concluziile oamenilor de știință: un an de antrenamente va îmbunătăți starea inimii

Oamenii de știință americani au descoperit că exercițiile fizice îmbunătățesc starea mușchiului inimii.



Oamenii de știință americani au descoperit că aproximativ un an de antrenament ajuta la menținerea sau chiar îmbunătățirea elasticității mușchiului inimii la persoanele cu semne precoce de insuficiență cardiacă. Despre acest lucru s-a anunțat într-un articol publicat în revista Circulation.



Cercetătorii s-au concentrat pe o afecțiune cunoscută sub numele de insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție conservată, de care suferă aproximativ trei milioane de oameni din Statele Unite. Ea este practic incurabilă și se caracterizează prin rigiditate crescută a mușchiului cardiac și presiune ridicată în interiorul inimii în timpul exercițiilor fizice. Ca urmare, ea provoacă oboseală, exces de lichid în plămîni și picioare și dificultăți de respirație.



Unsprezece subiecți incluși în grupul de control au primit un program de antrenament de yoga și exerciții de forță de trei ori pe săptămînă. Restul au primit un regim de exerciții selectat individual: mersul pe jos, ciclismul sau înotul. În continuare, participanții au început să efectueze antrenamente intensive de aerobic cîte cel puțin 30 de minute de cel puțin două ori pe săptămână, plus 2-3 antrenamente de intensitate moderată și una 2-3 sesiuni de antrenament de forță pe săptămînă.



Peste un an, persoanele care au efectuat exerciții fizice intense au prezentat o îmbunătățire semnificativă din punct de vedere fiziologic și statistic a rigidității inimii și a pregătire cardio-respiratorie. Cu toate acestea, deocamdată, oamenii de știință nu pot determina exact dacă aceștia vor dezvolta insuficiență cardiacă sau nu, ceea ce necesită studii mai complexe.