Cum să nu te îngraşi

Cercetătorii au realizat un studiu privind persoanele care mănîncă mai tîrziu şi cele care mănîncă mai devreme. Studiul a relevat riscurile la care se expun cei care obişnuiesc să amîne luarea unei mese.



Studiul a fost realizat pe un eşantion de 420 de persoane supraponderale, care au urmat un tratament de 20 de săptămîni în Spania pentru a pierde din greutate, informează dailymail.co.uk.



Cercetători de la "Brigham and Women's Hospital" din Boston şi de la Universitatea din Murcia au evaluat rezultatele.



Studiul a arătat că cei care obişnuiesc să ia principala masă a zilei mai devreme au şanse mai mari să evite obezitatea.



De asemenea, cei care mănîncă tîrziu, în noapte, pierd mai puţine calorii decît cei care mănîncă mai devreme.



Cei care mănîncă mai tîrziu nu numai că au şanse mai mici să evite obezitatea, dar se expun riscului de a se îmbolnăvi de diabet.



"Acesta este primul studiu care demonstrează că ora mesei are efect asupra pierderii kilogramelor", a declarat Dr. Frank Scheer de la "Brigham and Women's Hospital". "Rezultatele noastre indică faptul că cei care mănîncă mai tîrziu au o rată de pierdere a kilogramelor mai mică decît cei care mănîncă mai devreme, ceea ce înseamnă că alegerea orei mesei este un fapt important într-un program de slăbire", a mai precizat Dr. Frank Scheer.