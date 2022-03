Ce spun astrele azi, 26 martie

Berbec

S-ar putea să fii invitat la tot soiul de reuniuni, fie in segmentul socio-profesional in care activezi, fie in segmentul domestic, la aniversarea vreunei rude dragi. Oricum, multa lume se va perindă pe lângă tine și toti te vor observa si vor dori sa stea de vorba cu tine. Comportă-te natural si chiar daca unii te dojenesc exista un dram de adevăr in tot ceea ce ti se spune. Răspunde în note serioase, dar acompaniate și cu unele amuzante.



Taur

Zilele acestea s-ar putea să te afli in mijlocul unor dispute, fie pe teme filozofice, fie pe tema unor călătorii si studii in care esti implicat alaturi de cei dragi. Toate bune si frumoase, până apar implicatii financiare, pentru ca unii plănuiesc in secret sa profite de pe urma economiilor sau veniturilor tale. De aceea este nevoie să-ți schimbi mentalitatea si sa abordezi o noua filozofie de viata, chiar daca altii s-ar putea opune la ceea ce vrei tu.



Gemeni

Cu toate că în fundal domnesc neliniști financiare, in special in ceea ce priveste banii si bunurile comune cu altii, ca prin farmec se răstoarnă lucrurile si reusesti sa te descurci si cu plata facturilor, datoriilor, dar îți îndrepți atentia si spre niscai investitii. Cumva din umbra, o mână nevăzută, benefică aranjează zarurile pentru tine, astfel incat la momentul potrivit beneficiezi de toate sursele necesare pentru bunul mers al traiului tău.



Rac

La finalul acestei săptămâni se pare ca esti foarte dependent de altii, de vorbele si reactiile lor. Este posibil să-ți redefinești termenii si condițiile de relationare, atat cu partenerul de viata, cat si cu cei de afaceri sau colaboratorii din segmentul profesional. Pentru ca esti iute la mânie in aceste zile si comunici mai mult pe tonuri înalte, evident ca si ceilalti ripostează la fel. Detașează-te și lasă evenimentele să curgă firesc.



Leu

Zilele acestea esti preocupat fie cu treburile de rutina ale casei, fie cu cele din segmentul profesional. Ai mult elan în a rezolva multe și mărunte, dar se pare ca trupul te ajuta prea putin. Fereste-te de eforturi fizice si mentale mari, pentru ca ai nevoie și de odihnă, și de îngrijiri specifice. Posibil să se accentueze niscai afecțiuni mai vechi, dar cu putină atentie, o dieta de sezon si relaxare vei putea depăși totul cu bine.



Fecioara

Iubirea plutește in aer in zilele acestui weekend, de aceea fii deschis sufletește si mental. Cei dragi iti pot oferi surprize de tipul ieșiri in oras la o masa festiva, o excursie plănuită în secret de ceva vreme sau bilete la un concert asteptat demult. Pentru ca, deocamdată ai tendinta de a te răzvrăti din orice, fii prudent si controlează-ți reactiile. Chiar esti îndrăgit serios de persoana iubita, de copii sau de apropiati, asa incat răspunde-le cu acceași monedă.



Balanta

Acasa, printre cei dragi te simti cel mai bine in aceste zile. Interesant este ca orice actiune planuiesti in afara segmentului domestic eșuează si te trezesti tot pe langa membrii familiei sau implicat in activitati gospodaresti. Posibil să ți se ceara ajutorul moral sau material in chestiuni personale ale unei rude. Analizeaza bine situatia si ajuta cu ce poti. Arunca-ti privirea pe fotografiile vechi ale familiei si deapănă amintiri comune cu cei din preajma ta.



Scorpion

Multe întâlniri amicale se conturează la finalul acestei saptamani. Rude, prieteni apropiati, vecini, simple cunostinte parca s-au vorbit să apară cat mai multi in preajma ta. Toate bune și frumoase în discuțiile banale, dar unii vor dori consiliere din partea ta pe diverse teme de viata. Asta înseamnă ca esti apreciat si respectat in anturajul apropiat. De aceea asculta pe indelete ce ti se spune și răspunde în consecință. Nu forta nota si nu te pierde in amănunte!



Sagetator

Se pare că îți cresc veniturile in acest weekend sau măcar apar vești bune in acest sens. De aceea, te poti bucura de cumpărături, mai ales daca ti-ai alcatuit liste cu prioritati. Oricat de bune ar fi veștile legate de îmbunătățirea câștigurilor tale, nu miza pe vrabia de pe gard. Fluctuatiie financiare sunt mari si la fel si iluzia unor castiguri fabuloase. O discutie importanta cu cineva din anturajul profeisonal iti va oferi solutii viabile in a-ti diversfica activitatea profesională.



Capricorn

Sunt zile excelente pentru a-ti trasa planuri noi, a-ti îmbunătăti garderoba, a-ti schimba înfațișarea, oricum a te implica in treburi care te privesc numai pe tine. Esti animat de gânduri nobile si ai dori sa-i antrenezi si pe cei dragi in actiuni care sa le sporeasca prestigiul de sine sau bunastarea materiala. Totusi astfel de demersuri au putin succes acum, pentru ca eneriga astrala te pune in lumina mai mult pe tine. Bucură-te de tot ce te înconjoară!



Varsator

Folosește aceste zile de weekend pentru relaxare, introspecție și dialog interior. Posibil chiar să se altereze sănătatea, dar sunt momente pasagere. Somnul suficient, o alimentație ușoară, de primăvara, o plimbarea printr-un parc iti sunt suficiente pentru a te revigora. Pe de alta parte, in starea ta de spirit de acum poti afla multe informatii utile, pe cai mai putin obisnuite si care te vor ajuta substantial in progresul tau personal si profesional.



Pesti

Interesante zile la finalul acestei saptamani vizavi de relatiile cu prietenii si cu persoanele din anturajul profesional. Chiar daca, in ultima vreme multe dintre aceste persoane si-au retras sutinerea fata de tine sau pur si simplu s-au îndepărtat de tine fara motive clare, acum sunt momente bune pentru a te lamuri de ce s-au petrecut lucrurile așa. De fapt este vorba despre faptul ca ai atins un alt nivel de evolutie si ai nevoie de alti oameni in preajma ta.