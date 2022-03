Bronșita va dispărea ca prin minune

Doar două ingrediente și medicamentul miraculos este gata!



Acest remediu din banane tratează într-adevăr eficient atît tusea obișnuită, cît și bronșita. În plus, este delicios, sănătos și are un efect benefic asupra stomacului.



Dacă copilul dumneavoastră are durere în gît sau tuse, pregătiți acest remediu minunat. Este deosebit de eficient pentru copii! Deși poate ajuta și adulții.



Pentru a pregăti acest "medicament" magic aveți nevoie de următoarele ingrediente:



2 banane coapte de dimensiuni medii, cele mai bune sînt cele cu pete cafenii;



2 linguri de zahăr sau miere;



400 ml apă fiartă.



Metoda de preparare:



Curățiți bananele și cu ajutorul unei furculițe sau linguri (de preferință din lemn sau plastic, astfel încît bananele să nu se întunece) zdrobiți-le bine pînă când obțineți un piure de banane.



Adăugați zahărul (mierea) și amestecați bine.



Turnați peste amestec apă clocotită, acoperiți vasul și lăsați să se infuzeze 30 de minute.



Dacă decideți să utilizați miere, atunci trebuie să o adăugați atunci cînd amestecul se răcește.



Aplicare:



Acest remediu trebuie folosit proaspăt, adică pregătiți-l în fiecare zi înainte de utilizare. Luați de 4 ori pe zi (aproximativ 100 ml).



După cîteva zile, tusea se va opri.