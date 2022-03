Ce spun astrele azi, 24 martie

Berbec

Îți vei da seama că unele conceptii sau filozofii de viata susținute si abordate de tine până acum sunt perimate si necesita îmbunătățiri. La prima vedere poti crede ca altii sunt de vina pentru neplacerile din viata ta, insa asta este varianta simpla si profitabila pe termen scurt. Pe termen lung insă, ar fi bine sa-ti revizuiesti mentalul si sa imbratisezi si alte teorii sau moduri de viata. Poate interveni si planificarea unei calatorii sau a unui program de instruire.



Taur

O zi in care surprizele pot apărea dinspre segmentul financiar. Poate fi vorba de un câștig substantial de la si prin altii. Astfel te-ai putea gandi sa investesti, sa imprumuti pe cineva apropiat sau pur si simplu sa cheltuiesti, la întâmplare. Sunt posibile neintelegeri cu persoanele din anturajul profesional tocmai de la faptul ca tu castigi mai mult, iar ei inteleg prea putin de ce. Evita discutiile contradictorii si ocupa-te numai de treburile tale!



Gemeni

Relatiile parteneriale îți pot oferi surprize greu de anticipat. Mai ales cele din segmentul profesional se pot destrăma sau vor continua de acum incolo in alti termeni si in alte conditii. Fii prudent, deoarece tendinta de a face lucrurile numai cum vrei tu sau de a nu-i asculta pe ceilalti este dăunătoare pe termen lung. Evita discutiile aprinse cu sefii sau colegii de lucru! Priveste de pe margine evenimentele zilei si spre seara formuleaza concluzii.



Rac

Esti pus pe fapte mari astazi si vrei sa rezolvi toate treburile restante fie de la serviciu, fie de acasa. Ocupa-te numai de prioritati si pentru acestea roagă pe cineva de încredere să te ajute. Sanatatea este vulnerabilă, pe întregul organism. Pe cat posibil, evită consultațiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, pentru ca erorile pot fi frecvente si greu de remediat. Odihna, o dieta potrivita, o plimbare pe malul unei ape te ajuta mult si bine.



Leu

Planul amoros este tensionat, aspect care poate duce la stări de spirit fluctuante. Poate că tu vrei prea mult de la cei dragi sau vrei ceva ce acestia nu pot sa-ti ofere sau iti ofera, dar intr-o alta forma decat cea dorita de tine. Se pare ca de la banii si bunurile comune apar regulat discutii aprinse sau neconcordante in actiunile fiecaruia dintre voi. Ar fi bine sa accepti si alte fatete ale relatiilor cu cei dragi si sa le oferi mai multă libertate de mișcare.



Fecioara

Pentru că acasă ai multe si mărunte de facut, cumva indatoririle socio-profesionale rămân de izbeliște. Atat partenerul de viata, cat si colaboratorii iti pot reprosa faptul ca lasi pe umerii lor saricinile tale, fara ca macar sa le povestești pe indelete ce se peterece cu tine. Organizeaza-ti treburile astfel incat sa depui eforturile necesare, atat in segmentul domestic, cat si in cel partenerial. Dupa-amiaza, cina servită cu cei dragi va bucura pe toata lumea.



Balanta

Se conturează multe discutii si treburi profesionale. Se recomanda prudenta, pentru ca spiritele sunt incinse si foarte usor se poate ajunge la conflicte pe termen lung. Alege-ti cu grija vorbele si gesturile fata de ceilalti. Unii ar putea interpreta gresit intentiile tale benefice. Poate ca ar fi bine sa inchei unele colaborari sau sa finalizezi sarcinile de lucru comune cu colegii de munca. Spre seara, o șuetă cu cineva draga te va ajuta sa intelegi mai bine cele petrecute astazi.



Scorpion

Principalul interes al zilei este reprezentat de castigurile obtinute din munca desfasurata la serviciu. Surprizele se pot tine lanț, fie că pierzi, fie că obții ceva bani. Oricum, nemulțumirile tale sunt majore. De fapt, ceea ce se petrece in acest segment este rezultatul unor actiuni trecute, pe care le-ai desfasurat fie incorect, fie incomplet. Ar fi bine să te multumesti cu ce ai si sa te gandesti sa obtii in mod corect foloase de pe urma muncii tale.



Sagetator

Este o zi in care ar fi bine sa-ti spui afirmatii pozitive la tot pasul. Indiferent de situatiile ivite, tine-ti firea si alege cu grija vorbele pe care le spui altora. Pentru ca acasa, in plan personal exista conflicte serioase cu membrii familiei, tendinta de a riposta la orice si oricine este accentuata. Evenimentele si discutiile de astazi sunt rezultatul unor neglijente atat fata de tine insuti, cat si fata de cei dragi.



Capricorn

Este bine să fii cât mai discret, pentru ca organsimul este obosit si mentalul confuz. Selectează-ți prioritatile si accepta ajutorul persoanelor de incredere din preajma ta. Relatiile cu neamurile sau prietenii apropiati iti dau de furca, insa hiba este la tine. Îi antrenezi pe ceilalti in actiuni dificile sau provoci discutii inutile. Evita critica excesiva si a da sfaturi sau indemnuri nefondate. Dupa-amiaza ti-ar prinde bine o plimbare printr-un parc si o lectura usoara.



Varsator

Este momentul sa te gandesti la proiectele sau actiunile comune cu prietenii. Rasturnarile de situatie pot aparea fie de la banii implicati, fie de la valorile morale diferite. In orice situatie observa atent desfasurarea lucrurilor si nu interveni prea mult. Exista tensiuni majore in relatiile cu ceilalti, astfel ca este dificil sa te apropii atat de persoana iubita, cat si de prieteni. Ia ce-ti este de folos din orice relatie si apropie-te de oameni noi.



Pesti

Vei actiona mult in segmentul socio-profesional. Se contureaza intalniri si discutii cu oameni de rang oficial inalt. Posibil sa fii nevoit sa explici diverse chestiuni profesionale sau sa propui solutii noi pentru a dezvolta activitatea de la locul de munca. Bine ar fi sa vorbesti strictul necesar, deoarece sunt sanse putine sa obtii vreo marire, vreo apreciere sau macar ceva plata materiala. Spre seara iti vei gasi linistea acasa, printre membrii familiei.