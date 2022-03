Ce spun astrele azi, 19 martie

Berbec

Raportarea la ceilalți, mai ales la o relatie partenerială este dificil de gestionat si înțeles la sfârșitul acestei săptămâni. Poti avea senzația că toată lumea este împotriva ta si ca ar fi momentul să iei măsuri. Lumea nu are treabă cu tine, ci tu cu ea. Remodelează-ți felul de a fi și de a relaționa. Tu îți ești cel mai bun prieten.



Taur

Esti tentat să muncești mult la finalul acestei săptămâni, lucru greu de realizat. Sanatatea este vulnerabila si o afectiune veche poate recidiva brusc. Posibil să fie nevoie de consultații, analizele medicale sau de intervenții chirurgicale. Totusi, pe cât posibil, evită-le in aceste zile. Odihna, compania celor dragi, bucuria sosirii primăverii îți prind bine.



Gemeni

Sunt zile potrivite activitatilor de genul hobby in acest weekend. Cei dragi te pot necăji, cerându-ți sprijin pentru mofturile lor. Capitolul sentimental este răscolit si numai cu eforturi susținute se poate ajunge la un consens. Iubește-te mai mult și evită să ai asteptari prea mari de la persoana iubită sau de la copii. Pot interveni sarcini profesionale și astfel să fii nevoit să lucrezi.



Rac

Activitățile gospodărești au succes la finalul acestei saptamani. Posibil sa întâmpini neplăceri, fie din partea membrilor familiei care doresc alt program decât propui tu, fie unele reparații sau reamenajări trebuie amânate. Selecteaza treburile care pot fi realizate si tine cont si de nevoile sau parerile celor dragi. O masa festiva organizata in familie va bucura pe toata lumea.



Leu

Gandesti si vorbesti mult in acest weekend, astfel cei din preajma ta vor fi nevoiti sa-ti asculte pledoariile. Pe undeva, din cauza unor frici acumulate de-a lungul anilor, acum, în perioada pe care o traversăm, depui eforturi, mai mult sau mai putin conștiente, de a le scoate la suprafață și de a le dizolva odată pentru totdeauna. Acceptă sfaturile și sprijinul celor dragi.



Fecioara

Finalul acestei saptamani iti aduce in atentie cheltuielile necesare traiului zilnic. Este posibil să primesti bani, bunuri sau cadouri, fie dinspre segmentul profesional, fie din partea celor dragi. Bucuria de a oferi si celorlalti din avutul tau este mare si de bun augur. La la momenul potrivit ti se vor înapoia toate cu acceași monedă. Odihneste-te si evita excesele alimentare!



Balanta

Sunt momente importante la sfarsitul acestei saptamani, deoarece contextul astral îți oferă forță, dorință de schimbare si posibilitati de a începe proiecte personale noi. In primul rând, ai grija de sanatatea ta. Atat sufletul, cat si trupul iti sunt stresate si au nevoie, pe de o parte de sprijinul celor dragi, iar pe de alta parte de ingrijiri de specialitate.



Scorpion

Weekend-ul acesta ar fi bine să te detașezi de tot si toate. Esti predispus la izolare, meditatii interioare si la discutii tainice cu persoane de încredere din mediul profesional. Fii prudent si vorbeste putin despre tine si intentiile de viitor. Se pot accentua unele afectiuni mai vechi sau mai noi. Controalele și analizele medicale pot fi luate in calcul.



Sagetator

Segmentul prietenilor este controversat la finalul acestei saptamani. Unii vin in preajma ta aducându-ți informatii deosebite, însă, altii vor doar sa profite de pe urma experientei tale profesionale. În umbră incep sa se croiască disensiuni intre tine si colegii de muncă. Se recomanda discretie si evitarea implicarii in actiuni neprofitabile.



Capricorn

Se conturează întâlniri și dialoguri cu multa lume la sfarsitul acestei saptamani. Oricat ai incerca să treci neobservat, tot se va gasi cineva care sa te urmărească si sa te provoace in vreun fel. Ar fi bine sa profiti de forta acestor zile si sa socializezi cu toată lumea. Insă, și acasă se pare ca vei fi solicitat destul de mult. Alege-ți prioritatile, vorbele și gesturile cu grija!



Varsator

Filozofia ta de viață va suferi modificări în acest weekend. Probabil in urma unor studii, cercetări sau discutii cu persoane experimentate în varii domenii de activitate te vei hotărî să abordezi cu totul altfel lumea si provocările ei. Totuși, mentalul tau este labil si ar fi bine să lași deciziile sau observatiile importante pentru zilele următoare. Relaxează-te cu un film bun!



Pesti

Zilele acestui weekend te predispun la cheltuieli comune cu partenerul de viață sau cu persoanele din anturajul profesional. Pe de altă parte, bugetul comun cu aceste persoane este insuficient pentru nevoile și mofturile tuturor. Selectează cheltuielile prioritare și lămurește aceste chestiuni si cu ceilalti. Recomandabil este să achiți mai întâi datoriile urgente.