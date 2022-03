Panica moldovenilor a crescut profitul caselor de schimb valutar cu milioane de lei

În trei săptămâni de panică, de când Rusia a invadat Ucraina, moldovenii au procurat cel puțin 90 de milioane de dolari în diverse valute și au plătit în plus sub formă de marjă comercială majorată minim 30 de milioane de lei. Altfel spus, casele de schimb valutar au profitat din plin de panică și au obținut supraprofituri, constată economistul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, citat de IPN.



„În mod obișnuit, casele de schimb valutar au o marjă comercială de 9 lei pentru 100 de dolari și 11 lei pentru 100 de euro. Altfel spus, ele câștigă 9 și 11 lei pentru o tranzacție completă de vânzare cumpărare a 100 de dolari sau euro. În perioadă de panică, casele de schimb valutar majorează enorm cursul de vânzare a valutei și lasă la un nivel scăzut cursul de cumpărare, cea ce alimentează și mai mult panica. Or, dacă diferența dintre cursul de vânzare și cumpărarea a 100 euro sau dolar este mai mare de 20 de lei, atunci sigur cineva câștigă pe seama clientului”, afirmă expertul.



Potrivit economistului, în a doua săptămână de război marja comercială la euro a ajuns 89 lei/100 euro, cea ce a fost de 8 ori sau cu 78 de lei lei mai mult decât marja obișnuită. Recordul a fost în primele zile de martie, când marja a depășit 100 de lei pentru 100 de euro.



„În mod obișnuit săptămânal moldovenii vând 75 de milioane de dolari sub formă de euro, dolari sau alte valute și procură 30 de milioane de dolari în diverse valute. În perioadă de panică intuim că volumul tranzacțiilor este mult mai mare”, a opinat Veaceslav Ioniță.



Banca Națională a Moldovei are suficiente rezerve valutare pentru a interveni în caz de necesitate pe piața valutară, din acest motiv orice panică nu are raționament economic. În prezent, rezervele valutare ale Băncii Naționale a Moldovei se ridică la 3,6 miliarde de dolari.