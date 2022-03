Poșta Moldovei pune în circulație o carte poștală în memoria scriitorului Nicolae Dabija

Poșta Moldovei anunță că pune în circulație cartea poștală „Nicolae Dabija (1948 – 2021), scriitor, istoric literar și om politic. In memoriam”. Decizia a fost luată în contextul în care în data de 12 martie se împlinește un an de la moartea scriitorului.



„În anii 90 ai secolului trecut, lui Nicolae Dabija i-a revenit un rol de bază în lupta de renaștere națională din Republica Moldova, manifestat prin susținerea ideii de revenire a limbii române la grafia latină și decretarea acesteia în calitate de limbă oficială în cadrul RSS Moldovenești. Cu această ocazie, Poșta Moldovei pune în circulație cartea poștală cu marcă fixă «Nicolae Dabija (1948 – 2021), scriitor, istoric literar și om politic. In memoriam»”, anunță Poșta Moldovei printr-un comunicat.



Amintim că renumitul scriitor Nicolae Dabija a decedat anul trecut, pe 12 martie. Acesta era internat la Institutul de Medicină Urgentă, fiind infectat cu virusul COVID-19.