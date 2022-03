O gaură neagră supermasivă a creat bule uriașe în jurul galaxiei noastre

Sagittarius A*, gaura neagră supermasivă din centrul Căii Lactee, ar fi creat o serie de bule enorme care se întind pe zeci de mii de ani lumină deasupra și sub planul Căii Lactee. Un nou studiu a propus un model pentru a explica cum s-ar fi putut întâmpla acest lucru.



În urmă cu peste un deceniu, astronomii care au folosit Telescopul spațial Fermi Gamma-Ray al NASA au descoperit așa-numitele bule Fermi, structuri vaste de gaz extrem de fierbinte, care se întind pe o distanță de 25.000 de ani-lumină. Ulterior, și eROSITA a detectat bulele eROSITA care se întind chiar mai departe, până la aproape 36.000 de ani-lumină, conform IFL Science.



Originea lor este incertă, dar faptul că sunt simetrice în raport cu discul galactic înseamnă că există o posibilă explicație pentru acestea, Sagittarius A*.



După cum a fost raportat în Nature Astronomy, noul model face legătura între bulele Fermi, bulele eROSITA și ceața care înconjoară centrul galactic. În acest scenariu, toate aceste componente sunt consecința unui singur eveniment de activitate a jetului produs de gaura neagră supermasivă care a avut loc în urmă cu câteva milioane de ani.



Originea bulelor din galaxia noastră nu este cunoscută



Un model computerizat a luat în considerare modul în care curge gazul în jurul Căii Lactee, în special în centrul acesteia, energia pe care o pot furniza jeturile produse de o gaură neagră, gravitația sistemului și prezența particulelor de mare energie, cunoscute sub numele de raze cosmice.



„Simularea noastră este unică prin faptul că ia în considerare interacțiunea dintre razele cosmice și gazul din interiorul Căii Lactee. Razele cosmice, injectate cu jeturile găurii negre, se extind și formează bulele Fermi care strălucesc în raze gamma”, a declarat într-un comunicat autorul principal, profesorul Karen Yang, de la Universitatea Națională Tsing Hua din Taiwan.



„Aceeași explozie împinge gazul departe de centrul galactic și formează o undă de șoc care este observată sub forma bulelor eRosita. Noua observație a bulelor eRosita ne-a permis să stabilim cu mai multă precizie durata activității găurii negre și să înțelegem mai bine istoria propriei noastre galaxii”.



Astronomii au analizat interacțiunea dintre razele cosmice și gazul din Calea Lactee



Cercetarea lor nu a indicat nicio dovadă pentru scenariul distinct care consideră că formarea stelelor (așa-numita explozie stelară) în centrul Căii Lactee, poate fi cauza bulelor. Ar fi fost nevoie ca un astfel de eveniment să dureze 10 milioane de ani, iar o astfel de injecție prelungită de energie ar fi creat, conform simulării, structuri complet diferite. În schimb, scenariul cu jet de găuri negre durează doar 100.000 de ani.



„Descoperirile noastre sunt importante, căci trebuie să înțelegem modul în care găurile negre interacționează cu galaxiile în care se află, deoarece această interacțiune permite acestor găuri negre să crească într-un mod controlat, spre deosebire de a crește necontrolat”, a adăugat co-autorul Mateusz Ruszkowski, de la Universitatea din Michigan.