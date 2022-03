5 motive pentru a bea apă cu lămîie dimineața

1. pH echilibrat



Lămîia în sine conține acizi, dar de îndată ce începe să fie absorbită în organism, ea începe să se transforme într-un alcalin. Produsele alcaline sunt importante pentru păstrarea oxigenului în sînge și menținerea pH-ului la un nivel sigur. Aceste două lucruri sunt necesare pentru auto-vindecarea organismului, absorbția nutrienților și menținerea imunității.



2- Piele



Dacă bei un pahar de apă cu lămîie, vei observa în curând cum s-a schimbat pielea ta. Apa o va ajuta să se hidrateze din interior, iar vitamina C conținută în lămîie funcționează pentru a reduce ridurile și petele de vîrstă. În plus, această vitamină este implicată în sinteza colagenului, care este responsabil de elasticitatea pielii.



3- Digestie



Un pahar mare de apă cu lămîie este o modalitate excelentă de a începe ziua. Contribuie la activitatea ficatului, care, la rîndul său, îmbunătățește digestia. Consumul de apă cu lămîie va crește procesul diuretic, ceea ce va ajuta la eliminarea toxinelor. De asemenea, acest ritaul de dimineață ajută în cazul arsurilor la stomac și constipație.



4- Figura



Am menționat deja că apa cu lămîie susține un mediu alcalin în organism. Această compoziție alcalină a organismului nostru contribuie la pierderea mai rapidă în greutate. Lămîile sunt bogate și în fibre de pectină, care vă ajută să păstrați mai mult timp starea de sațietate, iar efectul lor diuretic ajută la scăderea excesului de apă.



5- Anticafenea



Dacă aveți un obicei prost de a bea cafea în fiecare dimineață, atunci un pahar de apă cu lămîie vă va ajuta cu succes să scăpați de el. Apropo, efectul revigorant al apei cu lămîie nu este mai slab decît cel al cafelei!