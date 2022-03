Ce spun astrele azi, 13 martie

Berbec

Analizati cu atentie daca este momentul potrivit pentru a iesi oarecum din tipare, pentru a mai trece peste reguli, pentru a nu respecta intocmai orarul bine stabilit dinainte. Daca veti initia masuri de acest gen, intr-un moment nepotrivit, este posibil sa afectati rezultatele intregii munci depuse pana in acest moment. Fiti realisti in aprecierea a ceea ce se intampla in jurul vostru! Promovati relatii deschise cu prietenii si apropiatii; secretele sunt foarte nocive si, odata descoperite, pot provoca pagube insemnate. Profitati de aceasta perioada, care va este favorabila din punctul de vedere al contactelor sociale; incercati sa iesiti in lume cat mai mult posibil.



Taur

Nu va fi, din pacate, o zi prea romantica, iar acest lucru va intristeaza, mai ales daca asteptati asa ceva de la momentul acesta; pare ca nu prea sunteti pe aceeasi lungime de unda cu partenerii vostri de cuplu, iar acest lucru poate ingreuna evolutiile din acest plan al vietii voastre. Continuati-va drumul, neabatuti, spre telul pe care vi l-ati propus, in special daca este vorba despre ceva important. Incercati chiar sa iesiti cumva din rutina de zi cu zi, faceti ceva care sa dea culoare acestei zile. Va veti simti mult mai bine la finalul ei! Chestiunile domestice v-ar putea da batai de cap; nu va eschivati de la responsabilitatile voastre in aceasta directie, deoarece veti starni resentimente greu de inlaturat mai tarziu.



Gemeni

S-ar putea ca planurile voastre sa nu iasa intocmai cum v-ati fi asteptat, dar acest lucru nu trebuie sa insemne, pentru voi, o tragedie. Pot sa intervina o multime de factori, care sa va schimbe total modul de a gandi si actiona intr-o anumita chestiune; iar daca optica se schimba, inseamna, in mod clar, ca ati avut o viziune distorsionata asupra chestiunilor in cauza. Pur si simplu, ganditi-va ca astazi nu este ziua voastra, si trebuie sa luati acest lucru ca atare. Modul in care va adaptati evenimentelor, poate fi foarte important; cu cat veti fi mai pregatiti, cu cat veti accepta mai repede reealitatea, cu atat lucrurile vor merge mai bine pentru voi.



Rac

Putina diversitate in ceea ce faceti de obicei ar putea sa va scoata din cercul vicios al rutinei si sa va ofere oportunitatea de a vedea lucrurile intr-o noua lumina; schimbarea perspectivelor poate aduce un suflu nou in viata voastra. Putin divertisment poate fi de mare ajutor si pentru stimularea vietii voastre profesionale, dar si pentru reinsufletirea in plan personal, pentru imbunatatirea starii de spirit. Veti resimti nevoia sa va aerisiti, atat trupul, cat si mintea, astfel incat sa puteti percepe mai bine anumite chestiuni, detasati de ele, ceva mai de la distanta. Nu uitati, totusi, chiar de tot, regulile pe care trebuie sa le respectati. Au si ele rolul lor!



Leu

Nu veti reusi sa ajungeti, in multe cazuri, la finalitatea obiectivelor pe care vi le-ati propus pentru ziua de astazi. Pur si simplu nu va ajuta deloc contextul astral, care va este total nefavorabil. Daca ati putea doar sa stati si sa asteptati sa treaca ziua, ar fi mult mai simplu, mai putin furnizor de batai de cap. Insa, de cele mai multe ori, acest lucru este imposibil, asa incat incercati sa actionati provocand cat mai putin pagube. In plan personal, anumite chestiuni din trecut tind sa revina obsesiv in actualitate si sa va deranjeze viata; va trebui sa luati taurul de coarne si sa le solutionati, o data pentru totdeauna.



Fecioara

Daca nu veti avea nici un plan pus la punct pentru ziua de astazi, s-ar putea ca lucrurile sa nu se desfasoare foarte bine pentru voi. Nu puteti pluti asa, la voia intamplarii, este nevoie sa va schitati o strategie, care sa va ajute sa finalizati macar cate ceva pe ziua de astazi. Energia pe care o cheltuiti in mod inutil va trebui canalizata mai constructiv, pentru ca ziua sa nu fie fiasco total, chiar daca sunteti mai distrati ca de obicei. Productivitatea va fi, in mod clar, scazuta, iar rezultatele mult sub asteptari. Nu trebuie sa disperati, ci sa actionati echilibrat, astfel incat sa depasiti cu succes situatia nefavorabila in care va aflati.



Balanta

Ar trebui sa va puneti la bataie, din plin, capacitatile de buni organizatori, astfel incat sa puteti fi cat mai eficienti cu putinta. Organizarea timpului, in primul rand, va poate ajuta foarte mult sa va atingeti obiectivele stabilite, mai ales in plan profesional; haosul este oricum un element negativ, insa, pe parcursul acestei zile, negativismul acestui aspect ar putea fi mult accentuat de evolutiile astrale. Familia va va solicita atentia, si este nevoie sa acordati si membrilor acesteia, timp de calitate; problemele juniorilor va vor pune in incurcatura si va fi nevoie sa va implicati cu foarte mare atentie, pentru a gasi rezolvarea cea mai potrivita.



Scorpion

Chiar daca sunteti plini de energie si abia asteptati sa va implicati, multe actiuni pot fi un fiasco total, daca nu veti sti sa interveniti in mod eficient. Ba chiar, la un anume moment, va puteti trezi atat de aglomerati, incat ati putea intra in panica. De aici, deriva stress maxim, astfel incat, la finalul zilei, v-ati putea trezi chiar bolnavi, de la atata agitatie. Luati din timp masuri pentru a preveni aceasta situatie negativa! Incercati sa va organizati munca si timpul cat mai bine posibil, pentru a evita starea de stres, precum si posibile intarzieri in ceea ce priveste responsabilitatile asumate. Si-apoi, stresul va deterioreaza buna dispozitie, astfel inca si relatiile cu apropiatii ar putea fi destul de serios afectate.



Sagetator

Chiar daca dorinta de a fi liberi, de a va face putin de cap, este foarte puternica, daca nu v-ati indeplinit asa cum trebuie responsabilitatile, nu va fi deloc bine. Dimpotriva, totul se poate intoarce impotriva voastra si s-ar putea sa fiti taxati mult mai scump. Ca urmare, abaterea de la regulile normale se poate face numai dupa ce v-ati eliberat complet de responsabilitati, nicidecum mai devreme. Familia va sustine, deci avet un atu important de partea voastra; va trebui sa recompensati aceasta sustinere, printr-o implicare mai activa in sporirea coeziunii si consolidarea legaturilor cu apropiatii. Aratati disponibilitate fata de juniori, mai ales daca sunteti solicitati in acest sens; de raspunsul vostru de acum ar putea depinde modalitati viitoare de colaborare cu acestia.



Capricorn

Exista premise pentru deplasari neplanificate, vesti neasteptate sau intalniri neprevazute, care sa va schimbe radical vederea generala asupra zilei de astazi. Pe de o parte poate fi un lucru bun, mai iesiti si voi din monotonia generala. Pe de alta parte, va cam strica planurile, si acest lucru nu va prea incanta. Totusi, nu veti avea incotro, si va trebui sa va adaptati evenimentelor. Si, cu cat mai repede, cu atat mai bine! Unul dintre prietenii vostri intimi este posibil sa va solicite ajutor in rezolvarea unor chestiuni ceva mai delicate; fiti alaturi de el, insa nu este cazul sa preluati voi raspunderea rezolvarii problemelor sale. Acordati-i sprijin si sfaturi, in masura in care puteti sa i le oferiti, dar lasati-l pe el sa gaseasca solutii.



Varsator

In aceasta zi va trebui sa va folositi de abilitatile pe care le detineti, insa intr-un mod ascuns, cat mai putin vizibil celor din jur, mai ales daca aveti contacte frecvente cu persoane pe care nu le cunoasteti sau le cunoasteti mai putin. Undeva exista elemente care incearca sa va perturbe, sa strice ceea ce incercati sa realizati. Cu cat veti fi mai retinuti si veti furniza mai putine informatii, cu atat veti avea mai mari sanse de succes. Proiectele voastre financiare ar putea fi, de asemenea, amenintate de tot felul de pericole, mai putin vizibile, din pacate; incercati sa nu va asumati riscuri inutile in aceasta directie.



Pesti

Unele evenimente ce ar putea surveni pe parcursul zilei v-ar putea schimba radical modul de a percepe anumite chestiuni in viitor, dar si modul de a va raporta la aceste chestiuni. S-ar putea ca acestea sa fie baza pentru anumite schimbari radicale in viata voastra. Faceti totul in mod natural, fara a va stresa prea mult. Nimic din ceea ce veti forta nu va iesi asa cum va doriti, asa ca nu are rost sa va agitati in mod inutil. Problemele familiale vor solicita multa rabdare, pe care, daca nu v-o impuneti, veti avea multe de pierdut; rezolvarea acestor situatii cu tact si diplomatie este obligatorie, pentru pastrarea unor relatii cat mai bune cu apropiatii.