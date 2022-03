Numărul optim de pași zilnici pentru o viață lungă și sănătoasă nu este 10.000

Se spune că numărul optim de pași zilnici pentru o viață lungă și sănătoasă ar fi de 10.000, ceea ce ar putea fi destul de greu de atins pentru persoanele sedentare. De asemenea, acest număr este aproape cu siguranță greșit.



Analizând date de la zeci de mii de oameni de pe patru continente, adunate din 15 studii existente, o echipă de cercetători a ajuns acum la o cifră mai confortabilă: numărul optim de pași zilnici este probabil mai aproape de 6.000, în funcție de vârstă.



Pașii făcuți în plus nu au capacitatea de a îmbunătăți și mai mult longevitatea unei persoane.



Numărul optim de pași zilnici nu aduce o mai mare longevitate dincolo de o anumită valoare



„Ceea ce am văzut a fost această reducere progresivă a riscului pe măsură ce numărul de pași crește, dar la un moment dat reducerea se plafonează”, spune epidemiologul Amanda Paluch, de la Universitatea din Massachusetts Amherst, citează Science Alert.



„Această plafonare a avut loc la numere diferite de pași pentru adulții mai în vârstă față de adulții mai tineri”, a adăugat Paluch.



Oamenii sunt, în esență, făcuți să se miște. Evoluția ne-a perfecționat fiziologia pentru a merge pe distanțe lungi, eliminând căldura cu ușurință în timp ce ne deplasăm înainte și înapoi ca niște pendule inversate în căutarea hranei și a apei.



Asta înseamnă că metabolismul nostru, sănătatea cardiovasculară, impactul asupra oaselor și mușchilor și chiar și asupra sănătății noastre mentale sunt toate reglate pentru a aprecia o excursie. Orice fel de plimbare introdusă în programul nostru încărcat ne va ajuta să trăim o viață mai lungă, mai sănătoasă și mai fericită.



Acest lucru este mai ușor de spus decât de făcut pentru cei presați de timp sau lipsiți de motivație, motiv pentru care companiile de tehnologie au inventat dispozitive mici care ne ajută să ținem evidența numărului de pași pe care îi facem în fiecare zi.



Mitul celor 10.000 de pași



În urmă cu jumătate de secol, Yamasa Clock and Instrument Company din Japonia a încercat să profite de pe urma faimei de la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964, producând un pedometru pe care l-au numit „Manpo-kei”, un cuvânt care se traduce în „10.000 de pași”.



De ce 10.000? Datorită marketingului. Este un număr frumos, rotund, care sună suficient de obositor pentru a fi un obiectiv, dar suficient de realizabil pentru a merita să te străduiești. Însă alegerea acestui număr nu a avut un fundament științific.



A avea o singură cifră de promovat în rândul populației generale este cu siguranță util. „Este un instrument de comunicare atât de clar pentru mesajele de sănătate publică”, spune Paluch.



Dar oferirea unui număr corect poate face diferența dintre a încuraja pe toată lumea să facă suficiente exerciții fizice și a-i face să renunțe complet.



Numărul optim de pași zilnici este mai mic și diferă în funcție de vârstă



În 2021, Paluch și echipa ei au publicat cercetări bazate pe o cohortă de peste 2.000 de persoane de vârstă mijlocie care trăiesc în SUA. Oamenii de știință au descoperit că cel puțin 7.000 de pași pe zi au redus șansele de moarte prematură cu 50-70%.



Acel „cel puțin” este foarte important. Pentru că au rămas întrebări cu privire la creșterea beneficiilor în cazul creșterii numărului de pași și dacă un ritm mai alert este mai util, echipa de cercetare a lărgit studiul pentru a include cercetările publicate anterior.



Cea mai recentă meta-analiză a acestora a inclus informații colectate despre sănătatea și numărul de pași a 47.471 de adulți din Asia, Australia, Europa și America de Nord. Ei au descoperit că primii 25% dintre adulții care au mers cel mai mult în fiecare zi aveau șanse cu 40-53% mai mici de a muri, în comparație cu ultimii 25%.



Pentru adulții cu vârsta de 60 de ani și peste, plafonarea beneficiilor a ajuns la aproximativ 6.000-8.000 de pași pe zi. Ar putea exista alte beneficii pentru un număr mai mare de pași, însă aceștia nu vor oferi o longevitate și mai mare.



Studiul a constatat că cei care sunt mai tineri ar putea merge ceva mai mult, dar nu au existat dovezi că ar trăi neapărat mai mult făcând mai mult de 8.000-10.000 de pași pe zi.



Orice mișcare este bună



Echipa a descoperit că numărul optim de pași zilnici contează cel mai mult, indiferent de viteza cu care sunt făcuți.



„Cea mai importantă concluzie este că există o mulțime de dovezi care sugerează că orice mișcare în plus este benefică, în special pentru cei care au foarte puțină activitate”, spune Paluch.



Asta nu înseamnă că nu putem face și alte activități fizice în afară de mers.



O jumătate de oră de activitate intensă în fiecare zi ar putea fi un mare impuls pentru acei oameni care stau foarte mult. Antrenamentul de forță la bătrânețe ar putea ajuta creierul să rămână în formă, iar inimile și oasele să rămână sănătoase și puternice.



Însă în lipsă de alte activități fizice, între 6.000 și 8.000 de pași făcuți înainte de culcare ar putea contribui la o viață mai lungă.

Această cercetare a fost publicată în The Lancet: Public Health.