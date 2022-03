Ce spun astrele azi, 9 martie

Berbec

O zi minunata sa spui ce ai de spus. Luna in Gemeni iti da un avantaj in orice schimb de informatie, in orice tranzactie comerciala sau negociere. Prin urmare, cauta astazi sa pui la punct detaliile unei intelegeri si nu ezita sa faci niste drumuri, daca e nevoie. Ai puterea de a-ti comunica sentimentele si de a ajunge atat la sufletul, cat si la mintea celorlalti. Te conectezi instant la sentimentele oricui si poti detecta orice incercare a cuiva de a te trage pe sfoara.



Taur

Astazi e o zi minunata sa faci ceva cu banii. Afla ca cea mai buna investitie pentru tine este acum propria educatie. Cu cat iti mobilezi mintea, cu atat te vei simti in siguranta, mai pregatit sa faci fata oricarei incercari. De aceea, e bine sa investesti acum in cursuri de perfectionare, de specializare, in carti si in informatii pe care le poti primi pe cele mai diverse cai. E bine sa profiti de momentul astral favorabil si sa te concentrezi pe dezvoltarea si evolutia personala.



Gemeni

Luna e la tine "acasa". Ar trebui sa fii in forma, sa comunici eficient, sa primesti informatii din toate partile, sa intampini oameni noi in viata ta si sa reinnozi vechi legaturi de prietenie. Pot aparea oameni care sa-ti faca promisiuni, cu care sa porti discutii definitorii pentru viitorul tau. Atentie mare la tentatia de a te imprastia in toate directiile, de a fi cu corpul undeva si cu mintea in alta parte, pentru ca risti sa lasi lucrurile neterminate.



Rac

Pentru tine, este o zi potrivita sa meditezi asupra rolului social si asupra carierei tale. Luna in zona introspectiei te face sa te gandesti foarte mult la ceea ce esti acum si la ceea ce doresti sa devii in continuare. Iti doresti probabil mai multa mobilitate, mai multa agitatie in viata ta. Vrei sa depasesti punctele in care simti ca te-ai blocat. S-ar putea sa ai parte si de un sprijin aproape nesperat, din partea familiei sau a unei femei. Orice ai decide, e bine sa te gandesti la binele celorlalti mai presus decat la binele tau.



Leu

Luna in zona prietenilor si a protectorilor iti aduce astazi o viata sociala bogata. Comunici mult, iar parerile tale sunt luate in considerare. Ai mare grija ce spui, pentru ca risti ca ceilalti sa ia de buna orice afirmatie si sa faci adepti. Poti coaliza un grup in jurul unei opinii, iar tu sa fii liderul. Reusesti sa faci furori prin niste informatii fara sa-ti dai seama de amploarea pe care o iau lucrurile. In relatii, poti fi astazi ucenicul vrajitor care, dupa ce a facut descantecul, nu mai stia si formula prin care sa opreasca ceea ce a pus in miscare.



Fecioara

Tu esti cel mai avantajat astazi pe segmentul cariera si imagine sociala. Se pot petrece lucruri interesante de pe urma carora sa ai de castigat. Nu se poate spune nicicum ca “pici ca musca-n lapte”. Dimpotriva, s-ar putea ca cineva sa aiba o revelatie in legatura cu tine si sa-si dea seama ca tu ai fi cel mai potrivit om pentru o misiune. Atragi privilegii din partea altora, asa ca e bine sa primesti orice propunere tentanta nu cu scepticism, asa cum esti obisnuit, ci cu deschidere.



Balanta

Luna in Gemeni te poate face astazi sa coalizezi familia, partenerul de viata, asociatii si colaboratorii in jurul unei idei. Reusesti foarte usor sa intri pe sub pielea oricui, simti foarte bine dispozitia celor din jur, le anticipezi nevoile si le oferi dinainte ceea ce se asteptau sa primeasca. Poti fi astazi un mic manipulator, dar ai grija sa nu speculezi situatiile in dezavantajul altora! Este o zi excelenta sa afli informatii noi care sa-ti confere un avantaj in orice discutie, negociere sau tranzactie.



Scorpion

Luna in Gemeni iti poate aduce revelatii despre locul de munca si despre sanatate. Contextul astral te face sa pui diagnostice in aceste doua domenii. La serviciu, poti identifica anumite probleme, poti fi omul cu solutia, beneficiezi de sprijinul superiorilor si castigi usor respectul colegilor. In ceea ce priveste starea de sanatate, chiar e indicat sa cauti cauzele spirituale ale unor afectiuni. Poti intelege azi ca orcie durere ti se trage de la stres, de la gandurile si emotiile tale negative care s-au acumulat.



Sagetator

Ziua de astazi ai putea foarte bine sa o dedici reconcilierii cu persoanele pe care le iubesti, mai ales cu partenerul de viata si cu copii. Este momentul sa-ti manifesti generozitatea, capacitatea de intelegere si toleranta. Daca simti impulsul sa faci repropsuri ori sa ceri socoteala pentru ceva ce s-a intamplat, gandeste-te de doua ori. E bine sa nu raspunzi la provocari si sa ripostezi cu blandete la orice gest cu caracter ofensator. Poti dezarma pe oricine cu o simpla vorba buna, asa ca te pozi convinge astazi de puterea iubirii neconditionate.



Capricorn

Reusesti foarte bine sa pui astazi in balanta viata de familie si activitatea profesionala. Iti poti da seama ca nu esti complet fara niciuna din cele doua, chiar daca ai privilegit de-a lungul timpului doar una din cele doua fete ale monedei. Cei dragi iti sunt alaturi in pragul unor decizii profesionale. Poti cauta siguranta si confortul acasa, acolo unde simti ca esti inteleasa si sustinuta. La serviciu, chiar daca lucrurile sunt volatile, te poti alege cu niste promisiuni ferme. In plus, starea ta de sanatate se poate ameliora, mai ales daca ai avut necazuri ce tin de O.R.L.



Varsator

Luna in Gemeni arata ca potentialul tau creativ atinge punctul culminant. Contextul astral favorizeaza exprimarea, afirmarea prin calitatile vocale sau prin talentul la scris, prin comunicare in general. Mesajele tale sunt interpretate corect si reusesti azi sa comunici cel mai bine cu persoanele pe care le iubesti, mai ales cu partenerul si cu copiii. Iti manifesti din plin afectiunea si poti pune in slujba celorlalti toate gandurile si sentimentele tale. Este o zi a daruirii, in care ceilalti nu trebuie decat sa absoarba ceea ce transmiti.



Pesti

Astazi te gandesti cum ai putea sa contribui la binele familiei. Cheltuielile sunt mai mult decat probabile, cu metiunea ca reusesti sa le canalizezi spre investitii in camin, in beneficii pentru cei de acasa ori pentru persoanele in varsta din viata ta. Poti simti nevoia sa faci un cadou, un drum, un comision, sa te pui in slujba celor dragi. Poate fi o zi in care gandurile tale se intorc in trecut si in care simti nevoia sa onorezi inclusiv memoria celor ce nu mai sunt, prin acte de caritate.