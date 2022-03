Există riscul ca în acest an să se adune mai puțină miere, președinte de asociație

Cantitățile insuficiente de precipitații și decalajul mare de temperaturi pe timp de zi și noapte influențează negativ înflorirea copacilor, iar în consecință, și siguranța familiilor de albine. Există riscul ca în acest an să se adune mai puțină miere față de anii precedenți, a declarat pentru IPN Ion Maxim, președintele Asociației Naționale a Apicultorilor.



„Ar putea fi exact ca 2020, care a fost un an secetos. Dacă nu va fi umezeală, florile nu vor produce nectar și albinele nu vor avea ce culege. Dacă temperaturile pe timp de zi vor fi în continuare de +10 grade și mai mult, iar noaptea se vor înregistra din nou minus 5 grade, albinele nu se vor dezvolta cum trebuie, ca să poată produce miere. În 2020 copacii au avut flori, dar roada a fost compromisă, pentru era frig și albinele nu puteau zbura ca să polenizeze și să culeagă nectarul”, a specificat Ion Maxim.



Dacă frigul ține mai multe zile, e nevoie de hrană suplimentară pentru albine. „Dacă va fi frig o perioadă de 4-6 zile, albinele se vor face ghem. Se poate întâmpla ca hrană să fie în stup, dar ea să se afle la marginea stupului, unde ghemul nu ajunge. De aceea, e nevoie ca apicultorii să aplice hrană suplimentară albinelor deasupra cuibului astfel ca ele să se poată dezvolta”, a menționat președintele Asociației Naționale a Apicultorilor.



Pentru că stimularea albinelor pentru dezvoltare a început cu o lună mai devreme, cresc și cheltuielile apicultorilor . „În anii anteriori, începeam stimularea la 10-15 martie, dar în anul curent am început la 10-15 februarie. Aceasta înseamnă că se măresc cheltuielile. Totodată, nu se știe cum în anul curent vor înflori copacii. Dacă simt lipsa hranei, atunci când depun puietul, albinele se opresc să se înmulțească și se stagnează dezvoltarea familiilor. În continuare dacă va fi frig și n-o să fie multe albine tinere, ele n-o să poată culege nectarul de la salcâmi, din care se face cea mai importantă roadă de miere”, a precizat Ion Maxim.



Solicitat de IPN, Andrei Zagareanu, apicultor, doctor în științe agricole, a spus că, dacă în continuare se vor menține temperaturi joase, apicultorii trebuie să plaseze provizii de hrană solidă proteică deasupra cuibului familiilor de albine sau chiar miere în pungulițe de polietilenă, ca albinele să aibă hrană în apropiere. Totodată, trebuie să încălzească cuibul, conform tehnologiilor existente.



În anul 2021, în Republica Moldova s-u produs peste 5 mii tone de miere, iar în anul 2020. În ultimii ani, cea mai bogată recoltă de miere a fost în 2017, când s-au produs aproape 7 mii de tone. În Republica Moldova sunt aproximativ 7 mii de apicultori.