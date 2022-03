Istoria străveche a Pământului, dezvăluită cu ajutorul nisipului

Cercetătorii au dezvoltat o nouă tehnică, prin studierea vârstei unor grăunțe de nisip vechi de pe plaje, râuri și roci din întreaga lume, pentru a dezvălui detalii neștiute despre trecutul geologic îndepărtat al Pământului.



Cercetătorul principal, Dr. Milo Barham, de la Curtin’s School of Earth and Planetary Sciences, a declarat că echipa a conceput un sistem de măsurare, care determină „amprenta distribuției vârstei” mineralelor cunoscute sub numele de nisip de zirconiu, aruncând o nouă lumină asupra evoluției suprafeței Pământului în ultimele câteva miliarde de ani.



„În timp ce o mare parte din înregistrările geologice originale se pierd din cauza eroziunii, mineralele durabile precum zirconul formează sedimente care adună în mod eficient informații din aceste lumi pierdute pentru a picta o imagine vie a istoriei planetei, inclusiv a schimbărilor de mediu, a dezvoltării unei biosfere, a evoluției continentelor și a acumulării de resurse minerale la granițele plăcilor antice”, a declarat Barham.



Oamenii de știință urmăresc nisipul pentru a afla istoria Pământului



„Plajele lumii înregistrează cu fidelitate o istorie detaliată a trecutului geologic al planetei noastre, miliarde de ani din istoria Pământului fiind imprimați în geologia fiecărui grăunte de nisip, iar tehnica noastră ajută la deblocarea acestor informații.”



„Această nouă abordare permite o mai bună înțelegere a naturii geologiei antice pentru a reconstrui dispunerea și mișcarea plăcilor tectonice de pe Pământ de-a lungul timpului”.



De asemenea, și co-autorul studiului, profesorul Chris Kirkland, a declarat că noua metodă poate fi folosită pentru a urmări istoria Pământului mult mai clar decât se putea anterior.



Modul în care Pământul se schimbă, urmărit în boabele de nisip



„Zirconii conțin elemente chimice care ne permit să datăm și să reconstruim condițiile de formare a mineralelor. La fel cum demografia populației umane urmărește evoluția țărilor, această tehnică ne permite să urmărim evoluția continentelor prin identificarea demografiei populației de vârstă particulară a granulelor de zirconiu dintr-un sediment”, a declarat profesorul Kirkland, potrivit EurekAlert.



„Modul în care Pământul se schimbă prin eroziune este urmărit în modelul vârstelor boabelor de zirconiu în diferite medii geologice. De exemplu, sedimentele de pe coastele de vest și de est ale Americii de Sud sunt complet diferite, deoarece în partea de vest există multe granule tinere care au fost create de crusta care s-a scufundat sub continent, determinând cutremure și vulcani în Anzi. În timp ce, pe coasta de est, totul este relativ calm din punct de vedere geologic și există un amestec de granule vechi și tinere, culese dintr-o diversitate de roci din bazinul Amazonului.”



Lucrarea a fost publicată în revista Earth and Planetary Science Letters.