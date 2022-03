Studiu: Bărbații, mai afectați de singurătate decît femeile

Oamenii de știință din Danemarca sînt interesați de modul în care divorțul și singurătatea afectează sănătatea oamenilor. S-a descoperit că acest lucru îi afectează mult mai mult pe bărbați decît pe femei.



Un articol al angajaților Universității din Copenhaga în acest sens a fost publicat în Journal of Epidemiology & Community Health, relatează Noi.md.



După cum s-a menționat, în cursul lucrărilor științifice, experții au analizat datele de la Biobanca Copenhaga de îmbătrînire și vîrstă medie. Psihologii au fost interesați de persoanele cu vîrste cuprinse între 48 și 62 de ani. Ele au fost împărțite în trei grupuri, în funcție de numărul de ani trăiți singuri după despărțire - pînă la un an, de la doi la șase ani și șapte sau mai mult. În plus, experții au examinat starea de sănătate a acestor persoane, transmite Noi.md.



Oamenii de știință au descoperit că reprezentanții sexului puternic, care au experimentat cel mai mare număr de despărțiri, au avut cel mai înalt nivel de markeri inflamatori în organism. Același lucru a fost valabil și pentru bărbații care au trăit singuri șapte sau mai mulți ani. Creșterea nivelului markerilor de inflamație a fost de 17, și respectiv 12%.



Este de remarcat faptul că cele mai înalte niveluri ale ambilor markeri de inflamație au fost depistate la bărbații cu studii superioare care au petrecut de la doi la șase și mai mult de șapte ani singuri. Aceste concluzii sînt relevante doar pentru reprezentanții jumătății puternice a umanității - oamenii de știință nu au identificat aceste relații pentru femei.



Oamenii de știință au explicat că bărbații tind să-și exteriorizeze comportamentul după o despărțire, adică atribuie responsabilitatea pentru aceasta lumii exterioare. Prin urmare, ei pot deveni dependenți de alcool, care prezintă riscuri pentru sănătate. În același timp femeile au tendința de a se învinovăți, ceea ce duce la simptome depresive. Iar depresia și alcoolismul afectează nivelul inflamației din organism în moduri diferite.