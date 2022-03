Ce spun astrele azi, 8 martie

Berbec

Luna activeaza zona banilor si posesiunilor, ceea ce inseamna ca te preocupa foarte mult stabilitatea materiala si castigul pe care l-ai putea obtine dintr-o serie de activitati. As spune ca nu esti dispus sa misti niciun deget, daca nu stii la ce-ti foloseste, deci daca nu ai un scop precis. Te intereseaza beneficiile pe termen lung, asa ca este posibil sa iei niste decizii cu impact asupra zonei profesionale sau afacerilor. Este momentul potrivit pentru a lua niste masuri drastice, mai ales daca ai o functie de conducere.



Taur

Luna tranziteaza semnul tau zodiacal si te face foarte atent la propriile nevoi si interese. Ti-e foarte usor sa afli ce vrei, sa faci alegeri ferme si sa hotarasti ce persoane merita atentia ta, criteriul fiind acela al confortului personal si al beneficiilor pe care le poti extrage pentru tine, din toate experientele. Iar pentru ca te preocupa in egala masura si viitorul tau, astazi poti alege sa te inscrii la un curs sau sa faci demersuri in sensul dezvoltarii personale. Pe de alta parte, nu e exclus ca astazi sa primesti vesti bune de departe.



Gemeni

Este o perioada excelenta pentru odihna, relaxare si ingrijire personala, mai ales daca in aceasta saptamana te-ai suprasolicitat. Acum ai face bine sa te ocupi mai mult de tine si de sufletul tau, sa faci ce-ti place, sa lenevesti mai mult, sa-ti dai voie sa incetinesti putin ritmul. Aceasta stare de detasare si relaxare te va ajuta nespus de mult sa gasesti niste solutii noi pentru un proiect profesional, sa schimbi ceva intr-un plan de actiune, sa te reinventezi din acest punct de vedere. In acelasi timp, fii atent la informatiile care ajung la tine, dinspre o persoana cu autoritate.



Rac

Probabil ca in aceste zile nu vei sta prea mult pe acasa sau cel putin asa promite Luna plasata in Taur, in zona relatiilor sociale si prietenilor. E clar ca ai chef sa socializezi, sa te intalnesti cu cat mai multi oameni, sa impartasesti cu prietenii o serie de idei. Si bine faci, pentru ca in cadrul unui eveniment sau a unei intalniri poti fi inspirat de succesul cuiva sau poti cunoaste o persoana cu care rezonezi din prima clipa si care te ajuta sa schimbi putin cadrul de referinta, adica sa privesti lucrurile dintr-un nou unghi, sa vezi viitorul cu alti ochi, poate mai optimisti si mai increzatori.



Leu

Probabil ca te vei afla in ipostaze provocatoare care te vor determina sa-ti exerciti puterea si autoritatea. Iti asumi cu usurinta rolul de conducator, preiei fraiele unei afaceri, organizezi si reorganizezi lucrurile in plan profesional. Cineva iti poate oferi pe tava o idee, ai acces la fonduri banesti, primesti o finantare sau esti sustinut financiar pentru a pune in practica o idee de afacere. Insa, chiar daca simti ca esti pe val, incearca sa fii ceva mai tolerant si mai rabdator cu cei care nu pot tine pasul cu tine.



Fecioara

O zi frumoasa, in care viitorul iti apare intr-o lumina mult mai calda decat pana acum. In prima parte a zilei, poti face niste cercetari, poti cauta informatii sau persoane de care ai nevoie, pentru ca toate aceste demersuri iti reusesc din plin. Daca te preocupa modul in care se deruleaza o afacere sau un proiect, sfatul unui specialist se poate dovedi extrem de util. De asemenea, poate fi de bun augur sa te sfatuiesti cu partenerul de viata sau cu un colaborator, in privinta unei investitii.



Balanta

Luna tranziteaza zona banilor altora, dar si a talentelor, calitatilor si aptitudinilor unor persoane din preajma. De aceea, e bine sa fii foarte atent la cei din jur, sa le intuiesti potentialul, sa vezi in ce masura pot contribui la materializarea unor planuri personale. Este posibil sa-ti vina o idee in legatura cu o colaborare, care ar putea avea un bun potential financiar, doar fiind atent la ce stiu ceilalti sa faca, la informatiile pe care ti le furnizeaza cineva sau la o propunere tentanta pe care o primesti.



Scorpion

Astazi esti foarte atent la felul in care te percep cei din jur, la imaginea pe care o proiectezi in afara, la impresia pe care o lasi pe unde mergi. Eticheta este foarte importanta, asa ca tinzi sa te fortezi, mai mult decat e nevoie, sa le faci pe plac celorlalti si sa smulgi de la ei aprecieri si laude. In acest context, recomandarea Astrocafe este sa fii cat mai natural si sa incerci sa ramai autentic, indiferent de situatie. Seara este foarte frumoasa, pentru ca primesti aprecierea, recunoasterea si admiratia asteptate.



Sagetator

Iti sta gandul la munca si la rezolvarea unor probleme legate de documente sau de relatia cu un colaborator. Si bine faci, pentru ca reglarea unor conturi cu cineva sau clarificarea unor termeni de colaborare este benefica, mai ales pe termen lung, atat din punct de vedere al veniturilor banesti, cat si din punct de vedere al securitatii emotionale si materiale. Deseara, vei vedea si roadele muncii de peste zi.



Capricorn

Zile excelente pentru iubire si pentru implicarea in orice activitate care-ti bucura inima. Chiar daca nu dispui de bani foarte multi si in prima faza tinzi sa te lasi oprit de neajunsuri de acest gen, pana la urma gasesti resursele necesare pentru a-ti satisface un capriciu, pentru a-i face un cadiu persoanei iubite sau, pur si simplu, pentru a-ti oferi tie un dar pretios. Unii Capricorni se pot lasa purtati de valul iubirii. Altii pot experimenta pasiuni intense.



Varsator

Tinzi sa fii destul de comod, pretentios cu cei apropiati, dar si foarte rigid in relatiile cu acestia. De fapt, ai nevoie de aprobarea si sprijinul familiei. De asemenea, ai nevoie de ceva mai mult spatiu si de intimitate, de aceea, probabil ca vei reactiona destul de dur la orice incercare a celor din jur de a-ti limita libertatea de miscare sau de exprimare. Din punct de vedere material si financiar, vin vesti bune si surprize placute, mai ales spre seara.



Pesti

Luna, foarte pragmatica si consecventa, plasata in Taur, activeaza zona comunicarii si aduce un plus de farmec si magnetism. Adevarul este ca astazi esti foarte convingator, stii sa-ti exprimi foarte concis punctul de vedere, astfel ca prietenii si cunostintele cad pur si simplu in fascinatie cand te asculta. Atentie, insa, la tendinta de a-i manipula pe cei din jur si de a fi posesiv. Pe de alta parte, daca esti interesat de obtinerea unor informatii sau dezvaluirea unor secrete, acum poti face cercetarile de rigoare, intrucat intuitia ta functioneaza perfect.