Ce spun astrele azi, 7 martie

Berbec

S-ar putea să primești bani în urma depunerii eforturilor la serviciu. Un șef pune o vorbă bună pentru tine și astfel, pe neasteptate primesti mai mult decat te asteptai tu. Astfel te poti bucura de cumparaturi, dar poti achita si diverse facturi, taxe sau ale servicii de care doresti sa beneficiezi atat tu cat si cei dragi. Veniturile tale din munca depusă în câmpul muncii sunt fluctuante.



Taur

Este o zi contradictorie, cu schimbari bruste de dispozitie sufleteasca. Pentru ca tu iti doresti sa te ocupi de calatorii, de studii, de activitati culturale iti este dificil sa faci fata si solicitarilor venite din partea celorlalti. Mai ales dinspre segmentul profesional apar tot soiul de treburi pe care esti nevoit sa le rezolvi in regim de urgenta. Fii intelegator si ocupa-te de tot ce ti se cere.



Gemeni

Chiar daca este inceputul saptamanii, tot mai ai nevoie de câteva zile de odihna. Mentalul este ceva mai linistit si astfel iti poti pune ordine in ganduri si treburi personale. Nemultumiri apar fie din cauza bugetului comun cu partenerul de viata, rudele sau colaboratorii, fie din cauza relatiilor cu persoanele din anturajul apropiat. Deocamdata ai rabdare, ocupa-te de sufletul si trupul tau si, la nevoie, sfătuiește-te cu cei dragi.



Rac

Prima parte a zilei este favorabilă schimbului de idei și informații cu prietenii și cu persoanele din anturajul profesional. Unele vești par destabilizatoare, însă doar în aparență. Dincolo de evenimentele în care ești implicat și în care se preconizează să te implici într-un viitor apropiat există detalii pe care le poți observa și înțelege în totalitate. Detașează-te de forfota cotidiană și rezervă momente de liniște și pentru plimbări în aer liber.



Leu

Sunt momente importante pentru relatiile cu prietenii sau cu persoanele din segmentul profesional care te sprijina de ceva vreme. Pe langa schimbul de amabilitati placute vei obtine informatii pretioase vizavi de imbunatatirea performantelor tale profesionale. De asemenea este posibil sa afli despre contracte noi de colaborare, insa care deocamdata presupun venituri mici si destul de multa munca pe termen indelungat.



Fecioara

Ziua este favorabila plănuirii unor călătorii, a unor studii sau pentru a lua legătura cu persoanele cunoscute aflate departe de granitele tarii. Minunat este ca cei dragi te sustin si ai putea aranja o iesire in lumea larga, chiar si pentru saptamanile urmatoare. Neplacerile pot interveni dinspre segmentul profesional, in sensul ca unii colegi te solicita prea mult in favoarea lor. Mai intai ocupa-te de treburile tale.



Balanta

Este o zi in care ai putea rezolva chestiuni financiare legate de casa, de genul achitarea unor facturi sau servicii necesare segmentului domestic. De asemenea, membrii familiei pot avea nevoie de ajutorul tau material. Pe de alta parte este rost sa obtii ceva bani din angajamentele parteneriale in care esti implicat. Cheltuieste cu masura si evita sa te lasi impresionat de asa-zisele probleme ale celorlalti.



Scorpion

Relatiile parteneriale sunt foarte animate, atat cele personale, cât și cele profesionale. Sunt posibile discutii importante despre dezvoltarea acestor relatii sau despre cotractarea altora noi. Insa, fii prudent si asculta atent ce ti se spune, pentru ca perioada traversata predispune la minciuni, falsuri in documente oficiale si scopuri personale egoiste greu de observat.



Sagetator

Incepi saptamana cu multa treaba, mai ales in segmentul profesional. Discutiile colegiale iti aduc informatii pretioase legate de conditiile de munca si salarizarea aferenta. Se intrezaresc imbunatatiri, dar este posibil sa sacrifici unele relatii cu oameni alaturi de care, pana nu demult, ai desfasurat proiecte de anvergura. Insa tu trebuie sa iti vezi de drumul tau și sa lasi emotivitatea deoparte.



Capricorn

Legăturile sentimentale reprezintă subiectul principal al zilei. Sunt posibile tensiuni, discutii aprinse pe chestiuni amoroase vechi, considerate undeva candva lamurite, dar care acum se constata ca sunt mai actuale ca niciodata. Si totusi, pentru ca esti fermecator, cu putin efort si bunavointa poti aplana orice animozitate. Nevoile tale sufletesti si afective se schimbă incet, sigur si discret.



Varsator

Relațiile cu membrii familiei sunt tensionate si cu greu se poate ajunge la un consens pe teme domestice. Pentru ca esti destul de interiorizat, discret, cei dragi iti pot reprosa faptul ca la nevoie îi lași balta sau iti neglijezi indatoririle casnice. Revizuieste-ti atitudinea fata de aceste persoane si fii alaturi de ei. Chiar daca, vorbele lor te necăjesc, provocarea din spatele situatiilor ivite consta în a echilibra singurătatea cu socializarea.



Pesti

Săptămâna debutează cu multe discuții și întâlniri cu persoanele din anturajul apropiat. Temele principale ale zilei se pare ca vor fi activitatile profesionale, conditiile de munca de la serviciu si salarizarea aferenta. Fereste-te de a vorbi prea mult si de a-ti expune parerile personale vizavi de oameni si fapte, cunoscute prea putin sau deloc. Unele decizii luate mai demult pentru segmentul profesional le vei reconsidera începând de astăzi.