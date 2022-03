Un sistem ingenios de pulverizare a asteroizilor, singura șansă a Pământului în cazul unei catastrofe

Un cercetător de la Universitatea din California dezvoltă o tehnică nouă pentru salvarea omenirii în cazul unei catastrofe. Conceptul se numește PI și vine de la Pulverize It, iar inventatorul crede că pulverizarea asteroizilor este cea mai bună soluție pentru a ne proteja planeta.



Profesorul Philip Lubin și-a prezentat ideea la Conferința de apărare planetară 2021. Ideea sa este acum premiată, în prima fază, în cadrul programului NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC). NIAC urmărește să promoveze și să sprijine ideile vizionare care pot transforma viitoarele misiuni NASA.



Amenințarea unui atac cu asteroizi este reală. Un asteroid masiv, precum cel care a distrus dinozaurii, ar ucide civilizația noastră. Astfel, NASA este ocupată de găsirea și catalogarea asteroizilor care reprezintă o amenințare pentru Pământ. Dar acesta este doar un pas inițial, căci trebuie să și dezvoltăm modalități de a proteja Pământul de un impact catastrofal.



Dacă știm cu luni sau ani înainte când un asteroid va lovi Pământul, putem trimite un element de „impact cinetic” pentru a redirecționa asteroidul. Cu suficient timp înainte, chiar și un mic „impactor cinetic” poate redirecționa un asteroid mare departe de noi, scrie ScienceAlert.



Resturile asteroidului ar putea lovi Pământul



Ideea sa principală este de a pulveriza un asteroid în resturi mai mici, care ar arde apoi în atmosfera terestră. Tehnica este de a proiecta un element de impact care să fie nu doar cinetic, ci și exploziv. Dispozitivul de impact ar fi prevăzut cu tije pentru a străpunge asteroidul. Explozibilii ar umple unele tije, iar explozia rezultată ar pulveriza asteroidul în bucăți mai mici.



Bucățile ar forma un nor de resturi. În funcție de mărimea asteroidului, de dimensiunea dispozitivului și de distanța față de Pământ în momentul detonării, o parte din resturi ar putea lovi Pământul. Dar o mare parte din ele ar fi distruse prin frecare cu atmosfera terestră.



„Eficacitatea abordării depinde de timpul de interceptare și de mărimea asteroidului, dar permite o apărare eficientă împotriva asteroizilor din clasa celor cu diametrul de sute de metri și ar putea elimina practic amenințarea de distrugere în masă”, explică Lubin.



Sistemul ar putea fi plasat pe orbită sau găzduit într-o bază lunară



„Marele avantaj al acestei abordări este că permite apărarea în cazul unor timpi de avertizare scurți și atenuarea distanței țintelor în cazul în care devierea orbitală nu este fezabilă”, a spus Lubin. „Chiar și interceptările la o distanță apropiată de Lună, cu timpi de interceptare de câteva ore înainte de impact, sunt viabile.”



Lubin spune că sistemul PI are nevoie de o fereastră de cinci ore înainte de impact pentru a distruge un asteroid de mărimea obiectului din evenimentul Tunguska. Obiectul avea un diametru de aproximativ 50 de metri și a explodat cu o forță de aproximativ 10 megatone. A doborât milioane de copaci într-o zonă îndepărtată a Siberiei. Dacă un asteroid de asemenea dimensiuni ar exploda deasupra unuia dintre orașele noastre, ar fi devastator.



Sistemul ar putea funcționa și în cazul asteroizilor masivi precum Apophis. Apophis va trece pe lângă Pământ în 2029, dar nu va avea impact cu Pământul. Apophis are un diametru de aproximativ 370 de metri, iar puterea sa este de aproximativ patru gigatone. Lubin a declarat că sistemul său PI ar putea distruge cu succes asteroizii de mărimea lui Apophis, cu o interceptare cu 10 zile înainte de impact.