Un medic nutriționist a numit proprietățile medicinale ale rodiei

Rodia întărește imunitatea, are un efect antiinflamator și antitumoral, îmbunătățește starea vaselor sangvine și ajută la prevenirea dezvoltării precoce a demenței. Proprietățile utile ale fructului au fost dezvăluite într-un interviu pentru Radio Sputnik de către nutriționistul Elena Solomatina.



Acest fruct conține cantități mari de antioxidanți și acizi care luptă eficient împotriva inflamațiilor, a spus ea. De asemenea, rodia previne distrugerea celulelor sistemului cardiovascular, ajută la îmbunătățirea stării sale și la evitarea atacului de cord și a accidentului vascular cerebral. În plus, ajută la scăderea nivelului de colesterol din sînge și previne dezvoltarea timpurie a demenței. De asemenea, rodia are un efect puternic antitumoral, în special legat de cancerul de sîn, transmite lenta.ru.



Solomatina a remarcat că pentru a obține efectul dorit, rodia trebuie consumată în fiecare zi, dar în porții mici — este suficient un sfert de fruct sau 30 de grame de suc de rodie. "Trebuie să înțelegem că acizii organici pot irita tractul digestiv și pot provoca înrăutățiri dacă cineva are deja anumite probleme", a avertizat dieteticianul, îndemnîndu-ne să mîncăm prea multă rodie. În plus, rodia poate afecta negativ smalțul dinților, de aceea sucul este mai bine să fie diluat cu apă sau băut printr-un pai și apoi de clătit gura.