Ce spun astrele azi, 6 martie

Berbec

Astazi sunteti predispusi spre socializare, spre discutii cu cat mai multe persoane; aveti si un interes - sa aflati cat mai multe informatii in legatura cu subiectele care va intereseaza. De obicei sunteti mai retrasi, iar caracterul vostru volatil este destul de greu de suportat de cei din jur. Nu este cazul astazi, cand sunteti sarmanti si placuti tuturor, ceea ce va va oferi ocazii neasteptate de a cunoaste oameni noi, de a descoperi noi oportunitati si chiar de a initia parteneriate profitabile. Va fi, in general, o zi cu evolutii pozitive, mai ales daca veti alege sa fiti flexibili si sa trageti cat mai multe foloase din oportunitatile care vi se vor oferi.



Taur

Cumpatarea si prudenta par sa fie uitate astazi; impulsivitatile va dau ghes la tot pasul si aproape ca nu va puteti abtine sa nu faceti remarci acide sau sa interveniti acolo unde nici nu este nevoie. Va simtiti tentati a va deda exceselor, a cheltui mai mult decat va permite bugetul dinainte stabilit, de a face cadouri scumpe persoanei dragi de langa voi. Nu este tocmai un lucru negativ, avand in vedere ca rareori sunteti dispusi sa va rupeti de rigorile pe care singuri vi le impuneti. Totul este sa va mentineti, totusi, in limitele rezonabilului, sa nu sariti prea mult calul si sa nu faceti gafe monumentale, care sa va afecteze multa vreme de acum inainte.



Gemeni

Nu aveti prea mare incredere in propriile forte, ceea ce va va impiedica sa va implicati, cu toata inima, in ceea ce aveti de facut astazi. Mai rau, nu aveti prea mare incredere nici in cei din jur, iar aceasta suspiciune va dauneaza poate si mai mult decat lipsa incredere in sine. Nu este un moment in care sa va avantati in noi proiecte, sa luati decizii definitive, sa va implicati in intreprinderi cu risc crescut, deoarece va lipseste luciditatea si claritatea in aprecieri si evaluari asupra situatiilor de fapt. Avand in vedere ca va miscati pe nisipuri miscatoare, din considerentele mentionate, ar fi mai bine ca ziua de astazi s-o rezervati treburilor mai putin semnificative, a celor care nu pot provoca un impact foarte important in viitorul mai mult sau mai putin apropiat.



Rac

Este foarte posibil sa primiti oferte destul de tentante astazi, oferte care cu greu ar putea fi refuzate. Totusi, evitati a da un raspuns definitiv pe parcursul acestei zile, ci rezervati-va timp pentru a va gandi mai bine, pentru a studia propunerile mai pe-ndelete. Poate ca, intre timp, veti mai afla informatii importante, care vor inclina mai clar balanta intr-o directie sau intr-alta si astfel veti reusi sa gasiti mai repede solutia cea mai potrivita. Dupa-amiaza este propice pentru romatism, pentru intalniri sub clar de luna pe inserat, pentru povesti pline de emotii pozitive; intalnirile cu prietenii pot sa va aduca zambetul pe buze si sa va ridice moralul, daca simtiti ca acesta este la cote mai scazute.



Leu

Ziua este foarte propice pentru activitati creative, deci va puteti apuca, fara teama, de redecorarea casei, a biroului, de diverse amenajari prin gradina, etc. Puteti coopta, in aceste activitati, copiii, care vor fi foarte incantati sa petreaca timp alaturi de voi sau alti apropiati alaturi de care va simtiti bine si cu care sa va puteti sfatui in probleme care va framanta. Este important pentru voi sa ascultati ce are de spus cineva care va vrea binele, dar nu este rau sa va ascultati si propria intuitie, pe care va puteti baza destul de mult. De asemenea, nici indiciile care vi se ofera nu sunt de neglijat, asa ca priviti si analizati cu atentie tot ce se intampla in jurul vostru.



Fecioara

Este o zi potrivita de a trece de la putin la mult, de la mic la mare. Puteti sa va implicati, fara teama, in proiecte de mai mare anvergura ca de obicei, deoarece contexul este favorabil si veti putea avea succese remarcabile. De fapt, aceasta este si ideea. Este un moment prielnic pentru a va face remarcati, pentru a va pune in valoare capacitatile, abilitatile si cunostintele pe care le posedati; este un moment oportun spre a iesi la lumina si a demonstra de ce sunteti capabili. Spre finalul zilei, aveti in vedere sa va petreceti timp cu partenerul, care va solicita atentia si isi doreste sa va cimentati si mai bine legatura.



Balanta

Veti avea destul de mari probleme in a va indeplini responsabilitatile astazi, probabil pentru ca nu va simtiti deloc in forma, ba chiar unii dintre voi s-ar putea sa fie intr-o dispozitie proasta. Aceasta stare de spirit va poate face iresponsabili, indiferenti, neglijenti chiar; iar o astfel de atitudine poate pune o amprenta clar negativa asupra voastra, asupra prestigiului vostru. Nu faceti greseala de a cadea in autocompatimire sau de a incepe a va plange siguri de mila. Consumati-va energia pe lucruri mai constructive, ca de exemplu, cum sa iesiti din starea in care va aflati sau cum sa evitati acutizarea acesteia.



Scorpion

Veti avea multe oportunitati de a va exprima propriile opinii, fie intr-un cadru formal, fie in cadru informal. Trebuie sa va manifestati mult mai independenti ca de obicei, daca doriti sa aveti succes in proiectele cele mai indraznete; retinerile trebuie sa se refere doar la oportunitate, nu si la demonstrarea abilitatilor si capacitatilor profesionale. Daca va fi nevoie sa participati la evenimente publice, trebuie sa va pregatiti sufleteste si pentru emotii negative, provocate de vreo amintire sau intalnire neplacuta. Dupa amiaza, se poate ca emotiile sa exacerbeze, iar psihicul vostru sa fie pus realmente la incercare. Veti avea nevoie de cineva care sa va sprijine, sa va asculte si sa va ridice moralul, in astfel de momente.



Sagetator

S-ar putea sa va confruntati cu niste indatoriri oficiale astazi. Indiferent de nivelul la care vor avea loc aceste intalniri, tinuta va fi obligatorie si va conta foarte mult in desfasurarea evenimentelor si in aprecierile interlocutorilor. Aparentele sunt importante si trebuie intretinute. Atentie, deci, la modul in care va prezentati astazi, in mijlocul colaboratorilor, al partenerilor, etc, din punctul de vedere al vestimentatiei. Este un moment prielnic pentru a va pune in valoare intreaga capacitate de autocontrol, mai ales daca veti primi vesti surprinzatoare, la care putin v-ati fi asteptat. Divergentele de opinie pe care s-ar putea sa le experimentati, ar trebui sa va stimuleze, sa va ofere informatii noi si utile depsre unele subiecte de interes pentru voi; este vorba de ceva pozitiv, nu negativ.



Capricorn

Nu este o zi propice pentru a face achizitii importante, pentru a investi sume mari de bani. Daca urmariti sa cumparati un lucru important, cu un cost pe masura, ar fi bine sa asteptati o zi ceva mai favorabila, sa va mai documentati putin in privinta achizitiei pe care doriti sa o faceti. Nu fiti lenesi si nu va ganditi ca asta presupune sa mai iesiti si intr-o alta zi la cumparaturi. Mai bine folositi aceasta zi pentru a va orienta in teren, pentru a studia ofertele, pentru ca la momentul decisiv, sa faceti o achizitie obiectiva si bine documentata. Este o zi favorabila reglementarii unor aspecte in viata sentimentala, precum si inceperii unei astfel de relatii.



Varsator

Nu este o zi in care sa va bazati, in mod decisiv, pe propria intuitie, mai ales ca exista o mare probabilitate sa va confruntati cu o serie de probleme care sa va limiteze capacitatea de a gandi rational, de a aprecia obiectiv. Din aceasta cauza, exista pericolul de a va rani, mai ales daca lucrati in domenii care implica munca fizica sau conditii periculoase. Nici accidentele de masina nu sunt excluse, daca nu va veti concentra atentia pe trafic si pe modul in care conduceti. Lasati gandurile deoparte si plasati-va in realitatea in care va desfasurati existenta, pentru a nu experimenta probleme pe parcursul zilei. Fiti, de asemenea, atenti la excesele care isi pot pune amprenta, in mod negativ, asupra starii voastre de sanatate.



Pesti

Nu pasati rezolvarea problemelor altcuiva, decat in caz de extrema urgenta, cand chiar nu aveti alta alternativa. Pe langa faptul ca sunteti destul de cusurgii si, de multe ori, gasiti numai defecte in munca altora, s-ar putea ca solutiile gasite de cei insarcinati sa nu fie cele potrivite, ba chiar sa cauzeze prejudicii, daca persoanele respective nu sunt suficient de competente. Alegeti deci bine ceea ce vreti sa delegati, precum si persoana careia vreti sa-i pasati sarcina finalizarii. In familie, ascultati mai cu atentie pe cei care vi se adreseaza; problemele care vi se supun atentiei ar putea fi, realmente, foarte importante.