Astronomii au descoperit o stea neobișnuită. „Nimeni nu a mai văzut una până acum!”

O echipă de astronomi a făcut o descoperire spectaculoasă, care va ajuta la găsirea răspunsurilor la întrebări arzătoare privind evoluția stelelor.



Grupul, condus de Keivan Stassun, membru al Inițiativei pentru Studii Evolutive și profesor de fizică și astronomie la Stevenson, a generat un nou model care a îmbunătățit considerabil modul în care sunt măsurate stelele încă din 2017.



Modelul ajută la prezicerea tipurilor de planete care orbitează în jurul stelelor îndepărtate – numite exoplanete. Acesta a fost folosit pentru a identifica caracteristicile a peste 100 de stele descoperite de telescopul spațial TESS și a altor 1.000 de stele. Dar nimic nu a pregătit echipa pentru ceea ce acest nou sistem stelar binar, care reprezintă două stele care orbitează una în jurul celeilalte, le-ar putea spune despre universul nostru.



„Acest tip de stea este atât de neobișnuit încât, sincer, nu ne-am fi gândit să mergem să o căutăm – nimeni nu a mai văzut una până acum!”, susține Stassun.



De ce este acest sistem stelar binar atât de special?



Sistemele stelare binare nu sunt neobișnuite în cosmos, dar o trăsătură neobișnuită a acestuia este orientarea sa. Atunci când sunt privite de pe Pământ, stelele se eclipsează una pe cealaltă. Acest lucru le permite cercetătorilor să calculeze mai ușor calitățile importante ale celor două stele, cum ar fi masa și luminozitatea lor.



De asemenea, stelele își pot schimba dimensiunea și luminozitatea într-un proces cunoscut sub numele de pulsații, iar studiul acestor pulsații le permite astronomilor să analizeze mecanismele interne ale stelelor, la fel ca și cercetătorii care folosesc vibrațiile cutremurelor pentru a studia structura internă a Pământului.



Există două tipuri rare de pulsații stelare, fiecare dintre ele oferind o perspectivă diferită și complementară asupra interiorului stelelor. Una dintre stelele din acest sistem stelar binar pe care echipa lui Stassun l-a descoperit prezintă un hibrid al ambelor tipuri de pulsații.



„Nu ne-am fi gândit să mergem să o căutăm”



„Stelele care prezintă oricare dintre aceste comportamente de pulsație sunt destul de rare. O stea care prezintă un comportament hibrid de pulsație este și mai rară”, a declarat Stassun.



În plus, această stea unică are un câmp magnetic puternic, ceea ce este cu siguranță neobișnuit, un ingredient cheie care lipsește în teoriile actuale pentru înțelegerea primelor etape ale evoluției stelare.



„Este pentru prima dată când a fost descoperită una dintre aceste stele rare care face parte dintr-un roi stelar și care, în plus, face parte dintr-un sistem binar eclipsant. Pare destul de puțin probabil ca TESS să descopere o altă stea care să aibă toate aceste atribute împreună”, a explicat Stassun, potrivit SciTechDaily.