Ce spun astrele azi, 4 martie

Berbec

Luna este plasata in zodia ta si te face foarte vorbaret, activ, poate chiar prea liber si indraznet in exprimare. Asadar, poate ar fi bine sa gandesti de doua ori inainte sa deschizi gura, mai ales daca intentionezi sa faci o remarca mai taioasa sau sa critici foarte dur pe cineva. Prudenta si cumpatarea in tot ce faci si spui sunt absolut necesare astazi. Spre seara, evita extravangantele si satisfacerea unor placeri personale prea costisitoare. Capriciile si gustul pentru lux te pot face sa scoti din buzunar mai mult decat iti poti permite.



Taur

S-ar putea ca astazi sa te simti ca un leu in cusca. Sa vrei sa faci multe, dar sa nu poti si sa ai sentimentul ca esti limitat si constrans de anumite cutume sociale sau prejudecati. Si totusi, daca accepti aceasta stare de spirit si observi detasat ce se intampla in jurul tau, vei putea "mirosi" o sansa care apare in sfera profesionala. Pe de alta parte, spre seara, pot aparea tensiuni in relatiile cu cei dragi, asa ca fii diplomat si incearca sa nu iei personal orice critica, observatie sau cerere din partea familiei.



Gemeni

Zona relatiilor sociale este foarte efervescenta in aceasta perioada. Prieteni pe care nu i-ai mai vazut demult apar din nou in sfera ta relationala, oameni pe care ai vrut sa-i cunosti apar ca prin minune in viata ta, iar ideile si informatiile circula in mintea ta cu o viteza uluitoare. Este o perioada destul de agitata, dar si valoroasa, daca stii sa triezi informatiile care ajung la tine si te poti lasa inspirat de succesul unor prieteni sau cunostinte. Spre seara, te poti simti epuizat din cauza numeroaselor conversatii de peste zi, asa ca e momentul sa dedici ceva timp sufletului tau.



Rac

In ciuda tuturor tensiunilor care au existat in ultima vreme in zona parteneriatelor si afacerilor de orice fel, in aceasta perioada apar tot felul de oportunitati si tot felul de informatii pretioase. Discutiile devin din ce in ce mai dese si au loc intre tine si superiori sau intre tine si potentiali colaboratori. Pentru a face cele mai bune alegeri si a reusi sa triezi multitudinea de informatii care ajunge la tine, astazi e nevoie sa te bazezi in totalitate pe intuitie. Spre seara, evita discutiile despre bani, mai ales cu prietenii. Incearca sa nu amesteci afacerile cu prietenia.



Leu

Cu Luna aflata in zona convingerilor si credintelor, este de asteptat ca astazi sa ai intuitie foarte buna, sa simti oportunitatile, sa prinzi din zbor tot felul de informatii valoroase. Te poti intalni cu o persoana fascinanta care sa aiba un impact puternic asupra ta si sa te faca sa-ti schimbi cateva din convingeri. Pe de alta parte, pot veni vesti bune de departe sau poti face cu succes demersuri juridice, didactice si intelectuale. Este posibil sa te ingrijorezi pentru modul in care se deruleaza un proiect sau sa apara tensiuni in relatia cu un sef sau cu o alta persoana autoritara din viata ta. Incearca sa te adaptezi oricarei schimbari si sa nu fortezi lucrurile.



Fecioara

Probabil ca pentru a face fata unei provocari la locul de munca, ai nevoie de sprijinul unei persoane apropiate, indiferent ca acesta se refera la bani sau la alt gen de resurse. De fapt, ai nevoie sa stii pe cine poti conta si pe cine nu, in cine poti avea incredere sau ce resurse poti accesa prin intermediul altora. Este un moment in care e necesar sa stii sa ceri si sa accepti sprijin, pentru ca doar in felul acesta vei putea depasi o serie de probleme cu care te-ai confruntat pana acum. Spre seara, teama de viitor poate fi pregnanta si e nevoie sa ai incredere in capacitatea ta de a face fata oricarei situatii. Aminteste-ti o serie de momente dificile din trecut, pe care le-ai depasit admirabil.



Balanta

E clar ca astazi iti doresti sa fii in centrul atentiei, sa fii apreciat, sa obtii admiratia celor din jur. Adevarul este ca te afli intr-o perioada in care pui mare pret pe imagine si pe felul in care te percep ceilalti. Cu toate acestea, nu e cazul sa fii mereu de acord cu cei din jur, doar pentru a obtine aprecierea lor. Ai curajul sa fii tu insuti, sa spui ce simti si sa faci alegeri in functie de ceea ce-ti doresti cu adevarat! Pe de alta parte, acum este momentul pentru promovarea calitatilor tale, pentru expunere si afirmare. Popularitatea este in crestere.



Scorpion

Luna in Berbec, plasata in zona muncii, te inzestreaza cu multa energie si determinare. Chiar daca nu totul merge struna, se pare ca tocmai asta te provoaca si mai mult sa-ti pui mintea la contributie si sa gasesti niste solutii excelente. Important este sa le si pui in practica, sa le materializezi. Pe de alta parte, evita conflictele cu colegii sau cu sefii si renunta sa mai ai asteptari de la cei din jur. Daca partenerul sau colaboratorii tai nu iti impartasesc entuziasmul unui proiect, nu inseamna neaparat ca nu le pasa.



Sagetator

Astazi, Luna plasata in zona inimii te inspira sa faci doar ce-ti place. Cu alte cuvinte, este momentul oportun pentru a acorda mai multa atentie unui hobby sau pentru a-ti deschide inima in fata persoanei iubite si a-i permite acesteia sa te cunoasca mai bine, chiar si numai printr-o discutie deschisa. Pe de alta parte, interesul pentru aventura si flirt este foarte crescut si ai capacitatea de a privi cu seninatate viata ta, oricum ar fi ea. Spre seara, probabil intri in criza de timp cu finalizarea unor sarcini profesionale sau activitati pe care ti le-ai propus pentru astazi, dar esti constient ca e nevoie sa te mobilizezi, chiar si numai pentru beneficiile materiale pe care urmeaza sa le primesti.



Capricorn

Starea de spirit poate sa fie buna astazi, mai ales daca iti acorzi mai multa intimitate si iti permiti sa faci lucrurile in ritmul tau. De asemenea, este o zi potrivita pentru a petrece mai mult timp cu familia sau pentru a te ocupa de rezolvarea unoe probleme a unei persoane dragi din viata ta. Seara este ceva mai incordata, pentru ca tinzi sa te lasi coplesit de o serie de nemultumiri aferente vietii afective. Incearca sa renunti la asteptarile foarte mari si sa te concentrezi pe lucrurile pentru care poti fi recunoscator.



Varsator

Luna in Berbec, in zona comunicarii si energiei mentale, permite o foarte elocventa exprimare, mai ales atunci cand esti nevoit sa-ti aperi un punct de vedere sau sa-i convingi pe cei din jur sa te urmeze. Adevarul este ca intuitia functioneaza perfect si simti imediat ce asteapta cei din jur, ce intentii au, ce doresc sa iti transmita. Comunicarea are loc armonios iar informatiile de care ai nevoie ajung la tine ca prin minune. Totusi, spre seara, este posibil sa simti oboseala, asa ca ia-ti timp suficient pentru relaxare si odihna.



Pesti

Zona financiara este frumos potentata si energizata astazi de Luna plasata in Berbec. Asadar, probabil ca astazi vei sti foarte bine sa-ti valorifici si valorizezi calitatile, aptitudinile si talentele. Parca ai ceva mai multa incredere in tine si mai multa determinare, ceea ce te ajuta sa gasesti niste solutii foarte bune pentru a iesi dintr-un impas financiar sau pentru a-ti creste veniturile. Esti inspirat de oamenii pe care-i intalnesti, ai idei multe si bune, participi la multe discutii. Chiar daca nu toate ideile se materializeaza, macar ai de unde alege.