Oamenii ambiţioşi trăiesc mai puţin

Un studiu realizat în Marea Britanie confirmă valabilitatea proverbului “banii nu aduc fericirea”. Conform acestui studiu, oamenii ambiţioşi, aplecaţi spre carieră sau afaceri, cîştigă mai mulţi bani, dar preţul plătit pentru această stare materială implică de multe ori însingurarea faţă de prieteni şi familie, probleme de sănătate şi chiar o moarte timpurie, susţine publicaţia britanică Daily Mail.



Un nou studiu realizat pe un număr de 717 carierişti şi afacerişti ambiţioşi care au fost şcoliţi la celebrele universităţi Oxford, Harvard şi Yale, precum şi pe unele persoane care s-au îmbogăţit folosind cunoştinţele dobîndite la “şcoala vieţii”, indică faptul că deşi au mulţi bani, aceştia nu prea au cînd şi cu cine să se bucure de ei.



Cercetătorii au pornit de la speculaţia că aceşti oameni îşi dedică atît de mult timp afacerilor şi carierei încît ajung să neglijeze tocmai acele domenii care dau calitatea vieţii şi care îi ajută pe oameni să trăiască fericiţi, aşa cum ar fi grupurile unite de prieteni şi relaţiile stabile.



Cei 717 subiecţi ai studiului s-au născut în prima jumătate a secolului XX, iar destinul lor a fost urmărit de statisticieni pînă la sfîrşitul vieţii. “Şi într-adevăr, oamenii mai ambiţioşi ajung să aibă cariere mai bune, venituri mai mari, ceea ce însă nu înseamnă că trăiesc mai fericiţi sau că sînt mai sănătoşi”, conform lui Timothy Judge, profesor la University of Notre Dame’s Mendoza College of Business.



“La prima vedere s-ar părea că aceşti oameni au totul. Însă noi am observat că ei au un nivel mai scăzut de satisfacţie a vieţii şi chiar ajung să trăiască mai puţin decît ceilalţi oameni, mai puţin ambiţioşi, dar care pun preţ pe prietenie, familie şi timp liber”, a mai adăugat el.