Ce spun astrele azi, 3 martie

Berbec

Ar fi bine să rezervi acesta zi doar pentru a medita la situatiile in care esti implicat. Segmentul de viata cel mai animat pentru tine, deocamdata, este cel socio-profesional, asa incat indreapta-ti gandurile spre acesta. Se produc schimbari importante fie la locul de munca, fie in atitudinea ta vizavi de munca, implicatiile ei si prestigiul tau in urma activitatii profesionale desfasurate.



Taur

Esti greu de observat in peisajul cotidian si asta poate atrage multe intrebari din partea celorlalti. Chiar daca esti inconjurat de multa lume, sufletul tau se simte singur si doreste să se scalde în asta deocamdată. Sunt momente bune de a fi observator la ceea ce se petrece in preajma ta. Ai sanse deosebite de a afla detalii despre mersul lucrurilor in zona profesionala.



Gemeni

Esti apreciat astazi în anturajul socio-profesional. De fapt, oriunde apari faci furori, pentru ca ceilalti simt instinctiv dorinta ta de comunicare si de relationare cu oricine îți iese in cale. Unii chiar vor dori sfaturi de la tine sau macar să-ți asculte snoavele povestite cu mult talent artistic. Fii prudent deoarece, in paralel poti starni invidiii serioase, mai ales printre colegii de serviciu.



Rac

Rezerva-ti aceasta zi numai pentru a vorbi sau a te întâlni cu persoanle dragi din anturajul tau. Posibil chiar să iei legatura cu prieteni vechi, de care nu mai stiai nimic de multa vreme. Depănarea amintirilor, trecerea in revista a majoritatii prietenilor de pana acum iti vor oferi momente relaxante, amuzante, chiar si amare, însă și lămuriri folositoare.



Leu

Opreste-te din iureșul cotidian si gandeste-te pe indelete la situatiile si relatiile in care esti implicat. Identifica punctele slabe si pe cele tari, apoi alcatuieste un plan de actiune pentru a îmbunătăți ce este precar. In primul rând, totul porneste de la shimbarea mentalitatii, a filozofiei de viata si apoi aplicarea noului sistem de valori in viata de zi cu zi.



Fecioara

O zi interesantă în plan partenerial. Discuții, revizuiri ale unor acțiuni și proiecte comune, aflarea unor detalii importante privitoare la interesele partenerului de viață sau de afaceri. Pentru că ești foarte ocupat la serviciu, probabil ca ai pierdut din vedere unele aspecte parteneriale ce necesita acum îmbunătățiri sau măcar atenție sporită. Ai grijă și de sănătate!



Balanta

In prima parte a zilei esti foarte solicitat la serviciu. Pentru ca esti cam distrat, gândurile îți zboară mai mult la persoanele dragi, exista riscul să faci un lucru de doua ori. Aduna-ti fortele si ocupa-te de indatoririle profesionale cum se cuvine. Asta pentru ca in umbra, discordia iti urmareste pașii si îți poate oferi neplăceri in segmentul profesional.



Scorpion

Depune toate eforturile necesare pentru a-ti incheia cu succes activitatea profesionala de la serviciu, sau daca stai acasa, rezolva cat mai multe treburi. Rezerva momente pentru relaxare, pentru șuete si plimbari alături de cei dragi. Atat colegii de lucru, cat si membrii familiei vor fi incantati de performanțele tale de astazi. Aspectele sentimentale sunt tensionate.



Sagetator

Este o zi in care oscilezi în decizii. Starea ta de spirit este greu de inteles si suportat de catre ceilalti si astfel foarte usor poti intra in conflicte cu oricine. Linisteste-te, retrage-te putin din forfota zilnica si vezi unde este hiba. Este oricum la tine, doar ca trebuie să ai răbdare tu cu tine, sa iti acorzi clemență si să-ți spui vorbe frumoase. Situații domestice.



Capricorn

Pentru ca esti orientat mai mult spre tine si treburile tale personale, dar esti solicitat si de ceilalti, astazi iti va parea dificil sa impaci pe toata lumea. In primul rand ar trebui sa te bucure faptul ca esti cautat, pentru ca asta este masura aprecierii celorlalti. Sigur ca doresti clipe numai pentru tine, insa te poti strecura excelent printre activitatile ivite astazi.



Varsator

Se pare ca iti propui activitati linistite, departe de ceilalti si de zgomotul cotidian. Traversezi o perioada in care esti discret, meditativ si dornic de a sta de vorba doar cu tine. Astazi, sufletului tau îi poate părea dificil să facă față și dialogurilor cu ceilalti, și cerințtelor acestora de la tine. Selecteaza prioritatile!



Pesti

Posibil sa te ingrijorezi, pentru ca se contureaza cheltuieli neprevazute necesare rezolvarii unor chestiuni profesionale. Linisteste-te, vezi pe indelete despre ce este vorba si abia pe urma treci la actiune. Ceea ce cheltuiesti acum pentru îmbunătățirea competentelor tale profesionale sau pentru altele necesare ție la locul de munca ti se va intoarce înzecit la momentul potrivit.