Cât de mult ne afectează schimbările climatice? Cercetătorii au simulat 100.000 de scenarii posibile în viitor

Cercetătorii de la Universitatea din California au folosit simulări computerizate pentru a prezice și analiza 100.000 de scenarii posibile în viitor, în raport cu schimbările climatice.



Majoritatea modelelor climatice de până acum s-au concentrat pe aspectele tehnice ale problemei – clima în sine sau tehnologiile de atenuare. Cercetările anterioare au demonstrat că dispunem de capacitățile tehnice necesare pentru a face schimbările de care avem nevoie și că acestea sunt posibile din punct de vedere economic.



Dar, de fiecare dată, acestea sunt contracarate de alți factori pe care modelarea i-a neglijat până acum – sistemele sociale și politice umane, scrie ScienceAlert.



Astfel, cercetătorii au analizat factorii sociali, economici și politici care vor influența ratele noastre de emisii, pentru a le introduce în simulările computerizate ale nivelurilor de încălzire până în 2100.



Cum influențează prejudecățile cognitive schimbările climatice?



Aceștia au adăugat constrângeri la variabilele lor folosind date istorice și au identificat mai mulți factori sociali – inclusiv modul în care publicul vede schimbările climatice – ca fiind esențiale pentru a determina ce grup de scenarii este cel mai probabil să se desfășoare.



Acesta este motivul pentru care factori precum percepțiile societății noastre rămân atât de importanți. Cercetătorii au luat în considerare, de asemenea, modul în care prejudecățile cognitive pot afecta factorii sociali.



Cercetătorul Frances Moore, autorul studiului publicat în Nature, a condus anterior o cercetare privind această prejudecată, care a constatat că oamenii tind să compare anomaliile meteorologice actuale cu ceea ce își amintesc din ultimii opt ani, mai degrabă decât cu perioadele istorice, astfel încât, pe măsură ce trece timpul, această bază de comparație se schimbă și ea.



Modelul indică o probabilitate ridicată de reducere a emisiilor



Vestea bună este că modelul sugerează o probabilitate ridicată de accelerare a reducerii emisiilor, odată ce toate elementele sunt luate în considerare. Peste 90% dintre simulările efectuate au arătat că suntem cel puțin pe cale să reducem cu cel puțin 0,5°C încălzirea de 3,9°C, conform scenariului.



„Populațiile sunt foarte fragmentate de opiniile politice, ceea ce împiedică difuzarea sprijinului pentru politica climatică. Instituțiile politice lipsite de reacție, întârzie politica climatică până după 2080″, notează cercetătorii în cele mai pesimiste scenarii.



Simulările sugerează că acum este foarte puțin probabil să putem rămâne sub 1,5°C. Acest lucru nu este surprinzător, explică Moore și echipa sa, deoarece 1,5°C necesită acum utilizarea pe scară largă a tehnologiilor cu emisii negative care nu au fost incluse în model, deoarece aceste tehnologii nici măcar nu există încă la scara și eficiența necesare. Totuși, asta nu înseamnă neapărat că acestea nu vor fi mai utile în viitor.



Există încă multe necunoscute



Cu toate acestea, scenariile viitoare demonstrează că avem încă o șansă decentă de a menține emisiile sub 2°C. În 30% dintre scenarii „răspândirea rapidă a sprijinului pentru politica în domeniul climei duce la o creștere rapidă a ambiției politice în anii 2020. Tehnologiile eficiente de reducere a emisiilor și difuzarea rapidă în întreaga lume reduc emisiile globale la zero până în 2060.”



Există încă multe necunoscute care nu sunt luate în considerare de modele, recunoaște echipa, dar munca lor ne oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care modelele climatice existente se conectează la lumea umană în care sunt integrate – la scară individuală, națională și globală.



Cercetătorii concluzionează că atitudinile noastre sociale, îmbunătățirile și reducerile de costuri ale tehnologiilor și capacitatea de reacție a sistemelor noastre politice sunt cele mai puternice motoare ale emisiilor viitoare.