Top 10 tehnologii prin care omul ar putea deveni în cele din urmă un cyborg

Un cyborg este o persoană care se folosește de dispozitive electronice sau mecanice, de obicei sub forma unui implant. Cyborgii obișnuiau să fie ceva ce vedeam doar în filme sau benzi desenate. Dintr-o dată însă, cu ajutorul tehnologiilor din ce în ce mai sofisticate, SF-ul devine știință.



În prezent există o multitudine de mijloace prin care abilitățile fizice ale omului pot să fie sporite, indică Listverse.



De la microcipuri de identificare și lentile de contact care fac mai mult decât să-ți repare vederea, la oase inteligente și globi oculari, vom prezenta în continuare 10 tehnologii care ne aduc mai aproape de a deveni cyborgi.



10. Exoscheletul care îmbunătățește abilitățile umane



Roam Robotics, alături de președintele companiei, Tim Swift sunt specializați pe exoscheleți robotici gonflabili. În prezent, compania a lansat pe site-ul propriu două produse – Ascend și Forge. Primul este construit ca dispozitiv medical, în vreme ce al doilea are scopul de a fi comercializat pentru consumul larg.



Ascend este un un sistem portabil de bretele care au scopul de a degreva de durerile genunchilor, dar și de a îmbunătăți mobilitatea. Potrivit web-site-ului, Ascend a ajutat pacienții să aibă o mobilitate mai bună, au alinat durerea sau au determinat o încredere de sine mai mare.



Forge are rolul de a îmbunătăți abilitățile umane. Pompierii, soldații, poliția și nu numai, pot beneficia de pe urma acestui dispozitiv. Acesta este ușor și poate fi atașat direct pe piciorul utilizatorului.



9. Inima artificială



Food and Drug Administration a aprobat în februarie 2021, inima artificială Carmat, care mai este cunoscută și ca AESON. A fost o premieră în SUA când un pacient a primit un transplant artificial complet a unei inimi. Dispozitivul este gândit să asiste oamenii cu insuficiență cardiacă biventriculară.



Cu alte cuvinte, inima artificială pompează sângele în locul celei naturale, care nu mai are capacitatea de a face acest lucru. Momentan, această tehnologie este una provizorie pentru pacienții care sunt pe lista de așteptare pentru o inimă naturală.



8. Stimulatoare cardiace



Un stimulator cardiac are scopul de a preveni complicațiile datorate aritmiei cardiace. Doctorii William Chadack și Andrew Gage, alături de inginerul Wilson Greatbatch au inventat un stimulator electronic în 1958. În 1960 a fost implantat într-o persoană vârstnică ce a trăit cu acest dispozitiv pentru încă zece luni, fără complicații demne de luat în seamă. Poate că această persoană a fost pe bună dreptate un prim exemplu de cyborg.



Stimulatoarele cardiace au cunoscut îmbunătățiri notabile de la descoperirea acestora și continuă să fie folosite de milioane de oameni. Frecvența cu care acestea contribuie la viața oamenilor, a făcut din acestea o normalitate.



Cu toate acestea, utilizatorii acestor dispozitive sunt conștienți de acestea. Stimulatoarele cardiace trebuiesc ținute la distanță de aparatele cu raze X, de microunde și chiar de telefoanele mobile. Orice defecțiune care duce la incapacitarea dispozitivului are efecte cumplite asupra inimii.



7. Căștile IQ



Deși titlul este unul care poate induce în eroare, căștile IQ nu au nici ce mai mic efect asupra nivelului de inteligență al celui care le folosește. Acestea au fost inventate de David Cunnington, co-fondator la Nuheara, o companie australiană care, potrivit descrierii de pe site-ul propriu, „transformă felul în care aud oamenii, prin crearea unor soluții personalizate și multifuncționale, accesibile și rentabile, pe o piață insuficient valorificată”. IQ Buds și IQ Buds Boost sunt principalele produse ale acestora. Primele au fost introduse în 2016, iar celelalte erau disponibile din 2018.



Aceste căști permit utilizatorului să crească volumul unui anumit sunet și să reducă altele. Deși nu este un înlocuitor pentru aparatele auditive, există totuși unele similarități. IQ Buds sunt similare cu căștile wireless. Sunt conectate la un dispozitiv prin intermediul tehnologiei Bluetooth, putându-se seta mai multe opțiuni pentru diverse funcționalități.



6. Lentile de contact care măsoară nivelul de glucoză



Spre deosebire de celelalte componente cyborg din lista noastră, invenția discutată aparține unui producător cu renume. În 2014, Google a înaintat un patent pentru niște lentile de contact digitale. Chiar dacă acest lucru poate conduce la tot felul de inovații științifice, scopul inițial era acela de a monitoriza nivelul de zahăr din sânge pentru diabetici.



Acestea conțin senzori în centrul lentilei. Ne putem imagina un sendviș, unde lentilele sunt pâinea, iar senzorul este carnea. Lentilele mai conțin și o mică gaură care permite lacrimilor să ajungă la senzor, care mai apoi transmite datele înregistrate către un alt dispozitiv. Diabeticii sunt uneori nevoiți să-și înțepe degetele de mai multe ori pe zi. Lentilele de la Google îi ajută să vadă un viitor mai convenabil și strălucitor.



5. Un microcip care poate stoca informații în palmă



Cu dispozitivele inteligente mereu pregătite, viitorul pare în palma noastră. Cu toate că aceasta este doar un joc de cuvinte, unii oameni iau asta foarte în serios. Prima persoană creditată cu implantarea unui microcip în palmă a fost omul de știință australian Shanit Korporaal.



În 2016 aceasta și-a implantat două microcipuri în palme, scăpând astfel de nevoia de a purta după ea actele de identitate, cardurile de credit și multe altele. Microcipurile puteau stoca chiar și parole de logare în calculator sau diverse site-uri web. Acest fapt a dat naștere unei mișcări culturale în Australia, femeia fiind considerată ca cea care a dat naștere „mișcării bio-hakerilor”.



4. Oasele inteligente



IBI, o companie de bio-tehnologie din Elveția, a creat un substitut pentru os. Produsul, numit SmartBone a fost realizat prin combinarea dintre o matrice minerală osoasă bovină, polimeri bioresorbabili și fragmente de colagen.



Mai multe decât atât, SmartBone este constituit în așa fel încât să aibă o structură similară cu osul uman. Potrivit IBI, „copiază caracteristicile unui os uman sănătos”.



3. BrainGate



Prin folosirea electrozilor implantați în creier, BrainGate a restabilit unele dintre funcțiile musculare ale unor persoane paralizate. Acest dispozitiv a fost dezvoltat inițial de specialiștii Universității Brown din Providence, Rhode Island.



BrainGate a fost un miracol pentru mulți oameni afectați de paralizie. Implantarea sa a cunoscut un succes răsunător și continuă să determine inventarea a tot mai multe tehnologii similare. Cu toate acestea, oricât de promițătoare ar fi tehnologia, nu este rafinat suficient de bine pentru a putea fi aplicat la toți pacienții.



2. Pancreasul artificial



OpenAPS este un nou sistem revoluționar care îi ajută pe diabetici să-și monitorizeze nivelul de zahăr din sânge. Tehnologia a fost inventată de către Dana Lewis, care la rândul ei suferea de diabet de tip 1.



OpenAPS este disponibil atât consumatorilor, cât și producătorilor, gratis. Cu toate acestea, fiind un „sistem deschis”, necesită persoane care să posede know-how-ul și timpul pentru a face un astfel de sistem funcțional.



1. Second Sight și Pixium Vision



Atunci când te gândești la un cyborg, primul lucru care îți apare în minte este privirea robotică, poate chiar laser. Chiar dacă această tehnologie este încă departe de noi, există unele dispozitive similare care poartă o aură SF.



Pixium Vision, o companie franceză, a dezvoltat un produs numit IRIS. Cu toate acestea, Second Sight, o companie americană, se laudă cu primul ochi bionic, complet electro-mecanic. Argus II, unul dintre cele mai recente dispozitive, intenționează să ofere o vedere perfectă. Potrivit site-ului companiei, „se combină un implant ocular în miniatură cu o cameră portabilă și un procesor care să transforme modul în care privim lumea”.



Argus II funcționează prin captarea informațiilor de la o cameră mică montată pe niște ochelari. Imaginile sunt mai apoi convertite în stimuli electrici și transmise retinei. De acolo, implantul din retină o stimulează, trimițând informația la nivelul creierului pentru a simula vederea. Tehnologia revoluționară necesită intervenție chirurgicală și este încă departe de a fi perfectă.



Cu toate acestea, Argus II constituie o posibilitate nouă pentru cei care și-au pierdut văzul. Un cyborg cu ochii bionici – momente extraordinare pentru tehnologie.