Ce spun astrele azi, 22 februarie

Berbec

In cazul tau, Luna se aseaza exact in casa Scorpionului, deci caracteristicile acestei zodii isi pun amprenta pe toate demersurile de astazi. Ai fler in a gasi resurse peste tot in jurul tau, mirosi cu usurinta oportunitatile de castig si poti beneficia de favoruri sau daruri. Cu toate acestea, e necesar sa tii cont de principiile tale morale si de niste norme legale.



Taur

Cu Luna in zona parteneriatelor, contextul astral de astazi te ajuta sa faci o selectie atenta a relatiilor si colaborarilor, sa vezi care sunt oamenii pe care poti conta cu adevarat, cine e dispus sa te sprijine fara conditii si cine are interese ascunse. Cu alte cuvinte, e o zi in care e bine sa fii atent la toate semnalele si mesajele care vin din exterior.



Gemeni

Luna in Scorpion, in zona muncii si serviciului, iti confera determinarea si abilitatea de a transforma tot ce nu functioneaza la nivelul dorit de tine, inspiratia si creativitatea necesare avansarii in derularea unui proiect, precum si curajul de a lua decizii ferme. Totusi, fii atent la tendinta de a te suprasolicita, asumandu-ti si sarcinile altora.



Rac

Plasarea Lunii in Scorpion este de bun augur pentru tine, mai ales ca activeaza zona iubirii si creativitatii. Asadar, se anunta o si frumoasa, cu multe idei inspirate, revelatii, raspunsuri legate de un drum pe care intentionezi sa pornesti sau un proiect pe care visezi sa-l aduci la lumina. Este o zi propice si pentru manifestarea sentimentelor si impartasirea iubirii.



Leu

Astazi te simti inspirat sa iei cateva decizii legate de cariera si viata de familie. Cu alte cuvinte, simti ca a venit momentul sa-ti reorganizezi activitatea, astfel incat sa existe un echilibru intre cele doua domenii de viata. Este o zi buna si pentru ingrijire personala, activitati impreuna cu cei dragi, treburi casnice sau orice alte activitati care pot fi derulate intr-un mediu familiar, confortabil.



Fecioara

Luna in Scorpion activeaza zona comunicarii, iar atu-ul cel mai important in acest sens este intuitia. Asadar, daca participi la discutii importante, intalniri sau negocieri, asculta-ti intuitia si vei face cele mai bune alegeri. Daca ai de semnat documente importante, fii atent la toate detaliile, iar daca pleci la drum, fii prudent.



Balanta

Pe tine Luna in Scorpion te provoaca sa te vezi la adevaratul potential, adica sa capeti o imagine clara despre tine, sa-ti cresti stima de sine si sa-ti vezi talentele, chiar si pe cele neexplorate pana acum. Nu e exclus ca astazi sa descoperi o noua sursa de venit, un nou mod de a-ti manifesta creativitatea, o cale prin care sa te pui in valoare.



Scorpion

Avand in vedere ca Luna se afla in zodia ta, atentia se indreapta catre propriile nevoi si interese. Contextul astral te sprijina astazi sa gasesti aliatii potriviti pentru implementarea unor solutii gasite si materializarea unor aspiratii. In plus, astazi ai acces la tot felul de informatii, poti invata ceva util sau poti cunoaste oameni fascinanti.



Sagetator

Cat timp Luna trece prin Scorpion, e semn ca e cazul sa-ti iei un ragaz, sa faci o pauza si sa-ti incarci bateriile. Asadar, nu e momentul sa-ti incarci agenda foarte mult, scoate-ti din cap ca ai foarte multe de facut si concentreaza-te asupra ta. Orice demers in sensul relaxarii, introspectiei sau cresterii spirituale este binevenit.



Capricorn

Luna in Scorpion iti poate aduce experiente frumoase, gesturi generoase din partea prietenilor, descoperirea unor noi hobby-uri sau inchegarea unor relatii de prietenie. Te bucuri de atentie, pretuire si recunoastere. Daca primesti o invitatie la un eveniment, accepta fara ezitare, deoarece compania prietenilor si cunostintelor noi iti face foarte bine.



Varsator

Cu Luna in Scorpion, in zona carierei, astazi nu ai cum sa dai gres in alegerile pe care le faci, daca iti asculti intuitia. Daca simti sa faci o schimbare, sa transformi ceva legat de cariera, fa primul pas in aceasta directie. Daca iti vin idei legate de un proiect, exprima-le si pune-le in aplicare, indiferent daca sunt sau nu bine primite.



Pesti

Esti avantajat de prezenta Lunii in Scorpion. Darurile pe care ti le aduce aceasta zi sunt in primul rand spirituale, asa ca fii atent la mesajele subtile care vin astazi spre tine prin diverse mijloace. Poti avea premonitii, vise profetice, intuitii puternice. Poti intalni oameni, aparent banali, care au un mesaj pretios pentru tine.