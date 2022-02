Stadionul Republican trebuie să rămână în proprietatea statului. Partidul „ȘOR” va iniția o campanie de colectare a semnăturilor

Fostul Stadion Republican este un obiectiv de patrimoniu național, care trebuie să rămână în proprietatea statului, nu să fie înstrăinat. În locul acestuia ar trebui să fie amenajată o zonă de agrement, după modelul OrheiLand, de care să se bucure copiii, în primul rând, dar și toți cetățenii țării noastre. Partidul „ȘOR” va iniția o campanie de colectare a semnăturilor, pentru a-i întreba și pe locuitorii capitalei ce-și doresc cu adevărat. Declarații în acest sens au fost făcute de către liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, și vicepreședintele formațiunii Marina Tauber, în cadrul unei conferințe de presă, susținută lângă porțile centrale ale fostului Stadion Republican.



Ilan Șor califică drept o provocare decizia actualei guvernări care a inițiat procesul de vânzare a terenului fostului Stadion Republican Statelor Unite ale Americii, pentru a-și construi o nouă ambasadă.



„Toți știu foarte bine ce înseamnă Stadionul Republican pentru locuitorii Capitalei. Cei mai mulți dintre ei au simțit acolo primele bucurii, primele tristeți, primele victorii și primele înfrângeri. Acum 15 ani, o guvernare stupidă a distrus acest stadion. Iar de atunci nicio altă guvernare nu a reușit să construiască la loc stadionul. Acum un an, am propus să fie construit în acest loc un parc de distracții, după modelul OrheiLand, pe care l-am numit convențional – MoldovaLand. În prezent, asistăm la o mare provocare din partea guvernării, legată de terenul pe care este amplasat fostul Stadion Republican. Guvernul încearcă să-i îndrepte pe oameni împotriva Statelor Unite ale Americii”, a declarat Ilan Șor.



În cadrul conferinței, pe un ecran mare, a fost prezentat proiectul parcului de distracții MoldovaLand, una dintre propunerile Partidului „ȘOR” pe care formațiunea solicită să fie luată în calcul.



În context, vicepreședintele Partidului „ȘOR”, deputatul Marina Tauber, a menționat că în centrul capitalei trebuie să fie construit un parc mare, modern și sigur, unde totul să fie gratuit.



„În urmă cu patru ani, liderul nostru, Ilan Șor, ne-a anunțat despre intenția de a construi, într-un timp record, un parc imens de distracții pentru copii, la Orhei. Mulți au ridiculizat acest proiect, alții l-au pus la îndoială, unora nu le venea să creadă, dar, timp de trei luni, OrheiLand a fost construit și inaugurat. OrheiLand a devenit mândria, perla Republicii Moldova, un loc al speranței. Locuitorii capitalei și-ar fi dorit ca și în locul fostului Stadion Republican să fie construit un asemenea parc, pentru familiile și copilașii, persoanele cu dizabilități, sportivi etc. Ilan Șor, la inițiativa căruia a fost construit OrheiLand a demonstrat că poate implementa un asemenea proiect, într-un timp record. Nu avem nimic împotriva construirii unei ambasade, ci dimpotrivă le suntem recunoscători partenerilor din SUA pentru tot sprijinul. Problema e în Guvernul actual, care este incompetent și iresponsabil, vrea ca poporul nostru să se certe cu cel american. Sperăm că se va renunța la ideea de a construi aici o ambasadă. Așteptăm ca Guvernul să ia o decizie cât mai corectă, măcar o decizie să fie corectă”, a menționat Marina Tauber.



La eveniment au participat și mai mulți locuitori ai capitalei, care au spus într-un glas că pământul nostru nu este de vânzare.



„Locuiesc în preajma Stadionului Republican. Suntem împotriva vinderii pământului nostru, indiferent cui. Aceste 5 ha de teren vrem să aparțină municipiului Chișinău, locuitorilor capitalei, cetățenilor Republicii Moldova! Locuitorii din centrul orașului sunt înconjurați de betoane, nu avem niciun spațiu verde unde ne putem petrece timpul liber. Vrem ca aici să fie un loc al familiilor, copiilor, bătrânilor. Nu vom da acest pământ nimănui!”, a spus o pensionară.



Reamintim că în decembrie 2020, la inițiativa Partidului „ȘOR”, teritoriul fostului Stadion Republican a revenit în proprietatea statului. Tot atunci, a fost modificată legea astfel încât, pe acest teritoriu, să fie permisă doar construirea obiectivelor sportiv-culturale. Recent, însă, Agenția Proprietății Publice a inițiat procesul de vânzare a terenului fostului Stadion Republican Statelor Unite ale Americii, pentru a-și construi o nouă ambasadă.