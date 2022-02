Lupii cenușii s-au întors pe lista speciilor pe cale de dispariție

Judecătorul Jeffrey White din Oakland, California a luat o decizie drastică și extrem de importantă. În urma unui proces declanșat de o serie de organizații de mediu și anti-vânătoare, White a restabilit protecția federală față de lupii cenușii în mare parte din SUA.



Hotărârea anulează o decizie din 2020 a U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) prin care lupii cenușii erau eliminați din Endangered Species Act (ESA).



Procesul a fost intentat de Earthjustice în numele Defenders of Wildlife, Center for Biological Diversity, The Sierra Club, The Humane Society of the United States, The National Parks Conservation Association și Oregon Wild.



Organizațiile de mediu spun că lupii cenușii nu pot fi gestionați fără protecție federală



Organizațiile au susținut că USFWS nu a reușit să demonstreze că populațiile de lup ar putea fi gestionate în mod durabil de către statele din vestul mijlociu și din unele părți ale vestului fără protecție federală, parțial din cauza partidelor de vântoare organizate de state, precum controversata vânătoare de lupi din februarie 2021 din Wisconsin.



Avocații Administrației Biden au apărat eliminarea lupului de pe lista animalelor aflate pe cale de dispariție, o adăugare care a fost făcută în administrația Trump, argumentând că populațiile de lup sunt rezistente și ar putea reveni chiar și după scăderi abrupte cauzate de vânători, relatează Popular Science.



Însă judecătorul White a fost de partea „avocaților” lupului. În opinia sa, el a scris că USFWS nu a reușit să ia în considerare pe deplin recuperarea la nivelul întregii specii a lupilor cenușii, concentrându-se în schimb asupra populațiilor recuperate din Munții Stâncoși de Nord și Vestul Mijlociu.



El a mai susținut că agenția a neglijat recuperarea „lupilor de pe coasta de vest” din California, Oregon și Washington.



Judecătorul a contestat, de asemenea, modul în care USFWS a definit gama istorică de lupi cenușii, precum și analiza sa a „mecanismelor de reglementare” disponibile pentru a gestiona lupii fără protecții federale.



Hotărârea are aplicabilitate imediată



Hotărârea judecătorului White restabilește imediat protecția federală pentru lupii din Vestul Mijlociu și părți ale Vestului, deși decizia nu afectează lupii cenușii din Munții Stâncoși de Nord, inclusiv Idaho, Montana și Wyoming, precum și din părți ale statelor adiacente. Acele populații de lupi au fost scoase de pe lista speciilor pe cale de dispariție în 2011.



Grupurile de susținere a lupilor care au intentat procesul au început deja să-și îndrepte privirea către restabilirea protecției federale pentru lupii din Munții Stâncoși de Nord. USFWS se află acum în mijlocul unei analize de un an a gestionării lupilor în Lower 48, care a fost începută parțial din cauza faptului că „mortalitatea crescută cauzată de oameni în Idaho și Montana poate reprezenta o amenințare pentru lupii din aceste două state”.



Încă nu se știe cum va afecta recenta decizie această analiză.



Hotărârea ar putea bloca planurile altor state



Un lucru interesant cu privire la readucerea lupilor sub controlul federal este că ar putea bloca planul Colorado de a reintroduce lupii, care a fost stimulat de o măsură adoptată în urma unui vot contestat.



Purtătorul de cuvânt al Colorado Parks and Wildlife, Travis Duncan, a declarat că agenția a contactat USFWS pentru a clarifica modul în care decizia judecătorului White afectează eforturile statului de reintroducere a lupilor.



Organizațiile anti-vânătoare au prezentat de mult timp vânătoarea de prădători drept o mare amenințare pentru lup, mai ales după ce vânătorii au depășit cota de ucidere într-o vânătoare controversată din februarie 2021 în Wisconsin.



Cu toate acestea, niciunul dintre statele din Vestul Mijlociu afectate de recenta hotărâre nu a organizat vânători de lup în 2021. Agențiile de gestionare a vieții sălbatice din Michigan, Minnesota și Wisconsin erau în plină actualizare a planurilor lor de gestionare a lupilor. Grupurile de conservare pro-vânătoare au criticat imediat decizia unilaterală a judecătorului White de a pune lupii cenușii înapoi pe listă.



Organizațiile pro-vânătoare nu sunt mulțumite de decizie



„Oamenii de știință, biologii și managerii profesioniști ai vieții sălbatice sunt de acord că populațiile de lupi sunt stabile și în creștere. Știința vorbește de la sine și totuși, din nou și din nou, vedem că litigiile cronice și frivole continuă și împiedică gestionarea faunei sălbatice, bazată pe știință și condusă de stat”, a spus Kyle Weaver, președinte și CEO al Fundației Rocky Mountain Elk.



„Suntem foarte dezamăgiți de hotărârea de astăzi, deoarece este clar că lupii și-au revenit în raza de acțiune preconizată atunci când au fost plasați sub protecție federală. Vom continua să evaluăm hotărârea de astăzi în timp ce examinăm opțiunile noastre juridice pentru a merge mai departe”, a declarat Evan Heusinkveld, președinte și CEO al Fundației Sportsmen’s Alliance.



Orice apel făcut la hotărârea judecătorului White ar trebui făcut la Ninth Circuit Court of Appeals.



În acest moment, nu este clar dacă USFWS va contesta decizia. Un purtător de cuvânt al Department of the Interior a declarat că departamentul examinează decizia judecătorului White și a refuzat să facă alte comentarii.



În momentul excluderii din listă în 2020, USFWS a estimat că existau aproximativ 4.200 de lupi în Vestul Mijlociu și aproximativ 1.900 în Munții Stâncoși de Nord. Agenția a adăugat că acele populații erau adiacente populațiilor de lupi cenușii înfloritoare de 12.000-14.000 de lupi din estul Canadei și de 15.000 din vestul Canadei.