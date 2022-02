Cea mai mare galaxie observată vreodată. Astronomii cred că va continua să se extindă

Aflată la o distanță de 3 miliarde de ani-lumină, Alcyoneus este o galaxie gigantică, descoperită de astronomi. Aceasta are o lungime de 16,3 milioane de ani-lumină și constituie cea mai mare structură galactică cunoscută.



Descoperirea evidențiază slaba noastră înțelegere a acestor colosuri și ceea ce determină creșterea lor incredibilă. Cu toate acestea, ar putea oferi o cale spre o mai bună înțelegere, nu doar a galaxiilor radio gigantice, ci și a mediului intergalactic care plutește în golurile uriașe din spațiu.



Radiogalaxiile gigantice sunt formate dintr-o galaxie gazdă, un grup de stele care orbitează în jurul unui nucleu galactic ce conține o gaură neagră supermasivă, precum și din jeturi și lobi colosali care erup din centrul galactic.



Cum ajung unele galaxii la dimensiuni gigantice?



Aceste jeturi și lobi, în interacțiune cu mediul intergalactic, accelerează electronii care produc emisii radio. În ceea ce privește jeturile, acestea ar fi formate de o gaură neagră supermasivă activă în centrul galactic. O gaură neagră este „activă” atunci când înghite material dintr-un disc uriaș din jurul ei.



Nu tot materialul din discul care se învârte în jurul unei găuri negre active sfârșește inevitabil dincolo de orizontul evenimentelor. O mică fracțiune este canalizată către poli, acolo unde este aruncată în spațiu sub formă de jeturi de plasmă ionizată, cu viteze care reprezintă un procent semnificativ din viteza luminii.



Aceste jeturi pot parcurge distanțe enorme înainte de a se răspândi în lobi gigantici de emisie radio.



Acest proces este unul normal. Chiar și Calea Lactee are lobi radio. Ceea ce nu știu încă astronomii este de ce, în unele galaxii, aceștia cresc până la dimensiuni absolut gigantice.



„Am descoperit cea mai mare structură galactică”



Echipa a utilizat datele colectate de LOw Frequency ARray (LOFAR) din Europa, o rețea formată din aproximativ 20.000 de antene radio, distribuite în 52 de locații din Europa.



Aceștia au reprocesat datele, eliminând sursele radio compacte care ar putea interfera cu detectarea lobilor radio difuzi și corectând distorsiunea optică, notează Science Alert.



Imaginile rezultate, spun ei, reprezintă cea mai sensibilă căutare realizată vreodată pentru lobi radio galactici. Astfel, în cele din urmă, au găsit-o pe Alcyoneus, o galaxie aflată la câteva miliarde de ani-lumină distanță.



„Am descoperit ceea ce este în proiecție cea mai mare structură galactică”, scriu astronomii în lucrarea publicată în Astronomy & Astrophysics.



După ce au măsurat lobii, cercetătorii au folosit Sloan Digital Sky Survey pentru a încerca să înțeleagă galaxia.



Cercetătorii cred că Alcyoneus continuă să crească



Astronomii au descoperit că aceasta este o galaxie eliptică destul de normală, încorporată în rețeaua cosmică, cu o masă de aproximativ 240 de miliarde de ori mai mare decât cea a Soarelui și cu o gaură neagră supermasivă în centrul său, de aproximativ 400 de milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui.



Cercetătorii cred că este posibil ca Alcyoneus să se afle într-o regiune a spațiului cu o densitate mai mică decât media, ceea ce ar putea permite expansiunea sa sau că interacțiunea cu rețeaua cosmică joacă un rol în creșterea obiectului.



Totuși, indiferent ce se află în spatele ei, cercetătorii cred că Alcyoneus continuă să crească și mai mult, departe, în întunericul cosmic.